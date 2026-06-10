Армейцы выглядят невероятно солидно. Почему ЦСКА стал машиной, которую не остановить

«Всё не так легко, как кажется», — говорила вице-президент ЦСКА Наталия Фураева после третьей победы армейцев в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Однако со стороны действительно кажется, что красно-синим многое даётся уж слишком легко. В трёх встречах финальной серии москвичи демонстрируют невероятно мощный, солидный и сбалансированный баскетбол. В такие моменты невольно возникает мысль, что эту команду остановить сейчас просто невозможно. За счёт каких факторов подопечные Андреаса Пистиолиса вышли на пик формы и почему у них нет сбоев — попробуем разобраться.

Как устроена армейская система

ЦСКА – УНИКС Фото: Единая лига ВТБ

Конечно, было бы неправильно сводить всё к чему-то одному. Мощь армейцев объясняется набором различных факторов, которые все вместе и дали такой результат. Один из них — грамотно выстроенная клубная структура. И здесь в первую очередь стоит отметить руководство, которое искренне любит баскетбол и полностью вовлечено в жизнедеятельность команды, оперативно реагируя на любые вызовы. Именно этот фундамент позволяет сохранять сыгранный отечественный костяк и грамотно дополнять его высококлассными легионерами.

Разумеется, важную роль играют и финансовые возможности клуба. ЦСКА не просто обладает солидным бюджетом, а максимально эффективно его использует: удерживает ключевых исполнителей (по ходу сезона контракты были продлены с Каспером Уэйром и Мело Тримблом), приглашает качественных иностранцев и создаёт внушительную глубину состава. На длинной дистанции сезона и особенно во время изнурительного плей-офф наличие классной и длинной скамейки даёт красно-синим колоссальное преимущество перед конкурентами, позволяя поддерживать высочайший темп в каждой четверти.

Цифры, которые не врут

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Если главные соперники красно-синих в течение сезона сталкивались с игровыми кризисами, травмами лидеров и потерей стабильности, ЦСКА планомерно двигался вперёд. Средние показатели команды по итогам нынешнего розыгрыша наглядно подтверждают её игровое превосходство над остальными. Армейцы лидируют в лиге практически по всем ключевым компонентам. Действующие чемпионы — самая результативная команда турнира (93,0 очка в среднем за игру). Подопечные Пистиолиса демонстрируют феноменальную точность: они лучшие по реализации двухочковых (55,2%), трёхочковых (40,2%), штрафных (79,4%) и бросков с игры в целом (48,5%). Вдобавок к этому ЦСКА здорово контролирует щит (38,3 подбора — тоже первое место) и аккуратно относится к мячу, совершая всего 12,0 потери (наименьший показатель в лиге наряду с «Локо») при 20,6 передачи (второй показатель). Найти уязвимые места в такой системе соперникам, как правило, не удаётся.

Высокий уровень организации игры столичного клуба отмечают и ведущие эксперты. Заслуженный тренер России Сергей Елевич недавно отметил чемпионскую игру армейцев: «ЦСКА сейчас показывает по-настоящему чемпионский баскетбол. Команда Андреаса Пистиолиса великолепно готова тактически и физически. Мы видим, как глубина состава позволяет армейцам оказывать непрерывное давление на УНИКС на протяжении всех 40 минут матча. Каждый игрок, выходящий со скамейки, чётко знает свою роль и приносит пользу. Казанцы отчаянно борются, но против такой системной и уверенной в себе машины у них практически нет аргументов. Результат 3-0 в серии абсолютно закономерен и отражает реальное положение дел на площадке».

Финальная серия наглядно показывает, что ЦСКА сумел объединить все свои ресурсы в отлаженный и чётко работающий механизм. Сочетание управленческой стабильности, финансовой мощи, игровой дисциплины и глубокого состава сделало москвичей гегемонами нынешнего сезона, да и в целом последних лет. К тому же красно-синие могут переписать историю: финальную серию со счётом 4-0 в Единой лиге не выигрывал ещё никто. До этого грандиозного достижения армейцам остался всего один шаг, и, судя по качеству их баскетбола, он может быть сделан так же уверенно и солидно. Впрочем, слишком спешить не стоит, и казанцы наверняка попробуют удивить. Многим любителям баскетбола и особенно нейтральным болельщикам точно хотелось бы увидеть интригу и трудности, которые соперник наконец создал бы армейцам. Быть может, УНИКС в четвёртом матче всё-таки преподнесёт сюрприз

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