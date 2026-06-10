1-2 в финале НБА как приговор? Что говорит история перед четвёртой игрой «Никс» и «Спёрс»

Финальные серии НБА зачастую проходят в плотной борьбе, и предсказать победителя бывает невероятно сложно. И хотя историческая статистика благоволит тем, кто первым захватывает лидерство, отставание со счётом 1-2 далеко не всегда оказывается фатальным. В истории лиги достаточно примеров, когда ментальная стойкость и тактическая гибкость позволяли командам переломить ход противостояния и забрать титул. Чуть ранее «Чемпионат» рассказывал о шансах «Сан-Антонио» при счёте в серии 0-2. Одну игру «Спёрс» после этого забрали. Время изучить главные исторические прецеденты перед важнейшим четвёртым матчем с «Нью-Йорком».

Когда после трёх матчей одна из команд впереди со счётом 2-1, для уступающей стороны четвёртая игра становится особенно важной: либо шансы уравниваются, либо получаешь 1-3. Поражение может показаться почти безнадёжным, ведь за всю историю финалов НБА лишь одному клубу — «Кливленду» в 2016 году — удалось отыграться с такого счёта и завоевать титул. Историческая статистика сурова: до старта нынешнего финала счёт 2-1 встречался в главных сериях лиги 63 раза, и в 49 случаях (77,8%) лидер всё-таки забирал трофей. Но если взять четыре последних финала, где после трёх игр фиксировался счёт 2-1, то в трёх случаях итоговую победу праздновали те, кто поначалу оказался в роли догоняющего.

Камбэки «Голден Стэйт»

Стефен Карри, сезон-2014/2015 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Уорриорз» эпохи Стива Керра дважды оказывались в ситуации 1-2, и оба раза ключом к спасению становились тренерская гибкость и гениальность лидеров. В 2015 году обескровленный травмами «Кливленд» во главе с Леброном Джеймсом навязал фаворитам вязкий баскетбол. Спасением для «Голден Стэйт» стало рождение знаменитой «смертельной пятёрки» (Death Lineup): Керр уменьшил роль классического центрового Эндрю Богута в решающих матчах финала и сделал ставку на смолл-болл. «Воины» взвинтили темп и забрали три матча подряд, а Игуодала получил MVP финала.

Спустя семь лет, в 2022 году, сценарий повторился в серии с «Бостон Селтикс». Переломным моментом стал перформанс Стефена Карри в четвёртой игре: его 43 очка уберегли команду от роковых 1-3. Поймав кураж, «Уорриорз» перехватили инициативу и завершили серию уверенными победами.

Эпоха «Большого трио»: «Майами Хит»

Игроки «Майами» и главный тренер Пэт Райли празднуют чемпионство, сезон-2005/2006 Фото: Allen Kee/Getty Images

Флоридский клуб дважды переламывал ход финалов. В 2006 году «Хит» с молодым Дуэйном Уэйдом вытащили серию с «Далласом» после 0-2. Будучи в шаге от 0-3 в третьем матче, Уэйд включил режим супергероя и на своих плечах привёл «Майами» к чемпионству.

В 2013 году «Хит» с Леброном Джеймсом, Крисом Бошем и тем же Уэйдом проигрывали 1-2 в противостоянии с «Сан-Антонио». Команда Эрика Споэльстры сумела сравнять счёт на выезде, а шестой матч серии стал легендарным благодаря трёхочковому Рэя Аллена за секунды до сирены, что привело встречу в овертайм, где флоридцы одержали победу. А потом забрали и седьмой матч.

«Даллас» и «Кливленд»

Дирк Новицки Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В 2011 году Дирк Новицки и «Даллас» получили шанс поквитаться с «Майами». Уступая 1-2, «Маверикс» выдали образцовый отрезок из трёх побед подряд, доказав, что сыгранность бьёт любой статус суперкоманды.

Леброн же вместе с «Кливлендом» сотворили невероятный камбэк в 2016 году. Уступая «Голден Стэйт» 1-2, а потом и 1-3, Джеймс и компания выдали великолепные матчи и забрали титул — 4-3.

«Милуоки»-2021

Яннис Адетокунбо, сезон-2020/2021 Фото: Don Juan Moore/Getty Images

В памяти и чемпионство «Милуоки в сезоне-2020/2021. Для «Бакс» тот титул стал вторым в истории и первым за последние 50 лет. После счёта 1-2 в серии с «Санз» «Милуоки» с Яннисом Адетокунбо выиграл четыре встречи подряд и взял чемпионство.

Подобные повороты в сериях встречались и в более ранние эпохи, однако наибольшая их концентрация приходится на современную НБА. Команды, сумевшие отыграться после 1-2, неизменно находили ресурсы для перелома серии. Именно это прямо сейчас пытаются сделать «Спёрс» в противостоянии с «Никс». Если техасцам удастся перевернуть ход противостояния, их история наверняка займёт заметное место в истории камбэков НБА. Но прежде всего им необходимо выиграть четвёртую игру в Нью-Йорке.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.