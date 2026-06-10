Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Финал НБА — 2026: Нью-Йорк Никс и Сан-Антонио Спёрс 1-2 — статистика и шансы перед четвёртой игрой, прогноз

1-2 в финале НБА как приговор? Что говорит история перед четвёртой игрой «Никс» и «Спёрс»
Виталий Весёлый
Финал НБА 2026
Комментарии
Статистика против «Сан-Антонио», но шансы есть.

Финальные серии НБА зачастую проходят в плотной борьбе, и предсказать победителя бывает невероятно сложно. И хотя историческая статистика благоволит тем, кто первым захватывает лидерство, отставание со счётом 1-2 далеко не всегда оказывается фатальным. В истории лиги достаточно примеров, когда ментальная стойкость и тактическая гибкость позволяли командам переломить ход противостояния и забрать титул. Чуть ранее «Чемпионат» рассказывал о шансах «Сан-Антонио» при счёте в серии 0-2. Одну игру «Спёрс» после этого забрали. Время изучить главные исторические прецеденты перед важнейшим четвёртым матчем с «Нью-Йорком».

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Когда после трёх матчей одна из команд впереди со счётом 2-1, для уступающей стороны четвёртая игра становится особенно важной: либо шансы уравниваются, либо получаешь 1-3. Поражение может показаться почти безнадёжным, ведь за всю историю финалов НБА лишь одному клубу — «Кливленду» в 2016 году — удалось отыграться с такого счёта и завоевать титул. Историческая статистика сурова: до старта нынешнего финала счёт 2-1 встречался в главных сериях лиги 63 раза, и в 49 случаях (77,8%) лидер всё-таки забирал трофей. Но если взять четыре последних финала, где после трёх игр фиксировался счёт 2-1, то в трёх случаях итоговую победу праздновали те, кто поначалу оказался в роли догоняющего.

Камбэки «Голден Стэйт»

Стефен Карри, сезон-2014/2015

Стефен Карри, сезон-2014/2015

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

«Уорриорз» эпохи Стива Керра дважды оказывались в ситуации 1-2, и оба раза ключом к спасению становились тренерская гибкость и гениальность лидеров. В 2015 году обескровленный травмами «Кливленд» во главе с Леброном Джеймсом навязал фаворитам вязкий баскетбол. Спасением для «Голден Стэйт» стало рождение знаменитой «смертельной пятёрки» (Death Lineup): Керр уменьшил роль классического центрового Эндрю Богута в решающих матчах финала и сделал ставку на смолл-болл. «Воины» взвинтили темп и забрали три матча подряд, а Игуодала получил MVP финала.

Спустя семь лет, в 2022 году, сценарий повторился в серии с «Бостон Селтикс». Переломным моментом стал перформанс Стефена Карри в четвёртой игре: его 43 очка уберегли команду от роковых 1-3. Поймав кураж, «Уорриорз» перехватили инициативу и завершили серию уверенными победами.

Эпоха «Большого трио»: «Майами Хит»

Игроки «Майами» и главный тренер Пэт Райли празднуют чемпионство, сезон-2005/2006

Игроки «Майами» и главный тренер Пэт Райли празднуют чемпионство, сезон-2005/2006

Фото: Allen Kee/Getty Images

Флоридский клуб дважды переламывал ход финалов. В 2006 году «Хит» с молодым Дуэйном Уэйдом вытащили серию с «Далласом» после 0-2. Будучи в шаге от 0-3 в третьем матче, Уэйд включил режим супергероя и на своих плечах привёл «Майами» к чемпионству.

В 2013 году «Хит» с Леброном Джеймсом, Крисом Бошем и тем же Уэйдом проигрывали 1-2 в противостоянии с «Сан-Антонио». Команда Эрика Споэльстры сумела сравнять счёт на выезде, а шестой матч серии стал легендарным благодаря трёхочковому Рэя Аллена за секунды до сирены, что привело встречу в овертайм, где флоридцы одержали победу. А потом забрали и седьмой матч.

«Даллас» и «Кливленд»

Дирк Новицки

Дирк Новицки

Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В 2011 году Дирк Новицки и «Даллас» получили шанс поквитаться с «Майами». Уступая 1-2, «Маверикс» выдали образцовый отрезок из трёх побед подряд, доказав, что сыгранность бьёт любой статус суперкоманды.

Леброн же вместе с «Кливлендом» сотворили невероятный камбэк в 2016 году. Уступая «Голден Стэйт» 1-2, а потом и 1-3, Джеймс и компания выдали великолепные матчи и забрали титул — 4-3.

«Милуоки»-2021

Яннис Адетокунбо, сезон-2020/2021

Яннис Адетокунбо, сезон-2020/2021

Фото: Don Juan Moore/Getty Images

В памяти и чемпионство «Милуоки в сезоне-2020/2021. Для «Бакс» тот титул стал вторым в истории и первым за последние 50 лет. После счёта 1-2 в серии с «Санз» «Милуоки» с Яннисом Адетокунбо выиграл четыре встречи подряд и взял чемпионство.

Подобные повороты в сериях встречались и в более ранние эпохи, однако наибольшая их концентрация приходится на современную НБА. Команды, сумевшие отыграться после 1-2, неизменно находили ресурсы для перелома серии. Именно это прямо сейчас пытаются сделать «Спёрс» в противостоянии с «Никс». Если техасцам удастся перевернуть ход противостояния, их история наверняка займёт заметное место в истории камбэков НБА. Но прежде всего им необходимо выиграть четвёртую игру в Нью-Йорке.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
Следите за финальной серией НБА на «Чемпионате»:
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
Live
Финал НБА — 2026. Четвёртый матч. LIVE!
Вембаньяма снова избежал санкций от НБА за удар. Не слишком ли странно?
Видео
Вембаньяма снова избежал санкций от НБА за удар. Не слишком ли странно?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android