Без шансов в финале! ЦСКА стал чемпионом Единой лиги — 2026!

Четвёртая игра финала Единой лиги ВТБ прошла в Казани. УНИКС принимал ЦСКА. Какой получилась заключительная встреча между командами — в материале «Чемпионата».

УНИКС благодаря семи очкам от Маркуса Бингэма великолепно начал матч. Лидеру казанцев помогали Дишон Пьерр и Михаил Беленицкий. При счёте 14:7 Андреас Пистиолис взял тайм-аут. После выхода Мело Тримбла на паркет ЦСКА заметно прибавил. Главная звезда армейцев набрал семь очков. Но в это же время шикарно действовал Элайджа Стюарт. Защитник отменно врывался в «краску» и забрасывал издали. В итоге Стюарт оформил девять очков, выиграв для УНИКСа четверть со счётом 27:20.

Во втором отрезке пиршество результативных действий продолжилось. Только уже ЦСКА диктовал свои условия. На помощь Тримблу пришли Каспер Уэйр и Ливио Жан-Шарль, находившие моменты с разных дистанций. УНИКС так же тащили Стюарт и Бингэм, но армейцы уж слишком хорошо двигали мяч и забивали. 30:22 — десятиминутка за гостями.

Велимир Перасович Фото: Единая лига ВТБ

Команды вышли с перерыва со счётом 50:49 в пользу ЦСКА. Казалось бы, шикарный шанс для УНИКСа проявить себя. Но… армейцы задушили соперника своей искромётной обороной. Казанцам с огромным трудом удавалось набирать очки. При этом нападение москвичей работало слишком стабильно. Уэйр разыгрался (14 очков), Иван Ухов реализовал две «трёшки». В итоге гости оказались сильнее в третьей четверти — 24:12.

В заключительном отрезке у ЦСКА открылось второе дыхание и полетели «трёшки». Тримбл, Антониус Кливленд, Самсон Руженцев, Владимир Карпенко — забивали издали почти все. У УНИКСа качественно последние минуты провёл Денис Захаров, но армейцы всё сильнее улетали вперёд. Борьбы во второй половине, к сожалению, мы не увидели. ЦСКА довёл дело до победы со счётом 102:76 и стал чемпионом Единой лиги!

X-фактор

Мело Тримбл в окружении игроков УНИКСа Фото: Единая лига ВТБ

ЦСКА безукоризненно действовал на подборе (40 против 25), создавал давление на соперника, после чего УНИКС допустил 13 потерь (армейцы — всего пять). Тримбл и Уэйр набрали на двоих 45 очков. Как остановить таких лидеров, которые слишком эффективно атакуют? Вопрос, скорее, риторический. Феноменальная реализация никуда не делась — москвичи реализовали 42,1% бросков из-за дуги и 100% — со штрафной линии (22 попытки).

Лучшие

Элайджа Стюарт Фото: Единая лига ВТБ

Тримбл оформил 23 очка, четыре подбора и две передачи. У Мело особо не шёл бросок (33,3%), но он компенсировал всё своими 10 точными штрафными. Зато шёл у Уэйра — 22 очка, пять передач и один перехват при 58,3% с игры. Ухов добавил от себя 10 очков, четыре подбора и четыре передачи. Жан-Шарль — 10 очков, один подбор, одну передачу и один перехват. Кливленд со скамейки дал много пользы: 11 очков, четыре подбора, две передачи и два перехвата.

У УНИКСа выделялся Стюарт, в итоге набравший 20 очков, сделавший два подбора, три передачи, один перехват и два блок-шота. Бингэм тоже провёл отличную игру — 12 очков и пять подборов за 23 минуты. Жаль, что Маркус удалился на старте четвёртой четверти. Возможно, всё могло быть иначе, не случись перебора фолов. Беленицкий был полезен: восемь очков, четыре подбора и одна передача. Как и Захаров со скамейки — девять очков, один подбор, одна передача и один перехват.

Плохую игру по своим меркам провёл Джален Рейнольдс. Его агрессии под кольцом очень не хватало. За 19 минут центровой оформил лишь шесть очков и три подбора, совершив пять потерь. От Пэриса Ли мы не увидели ярких проходов и «трёшек». Разыгрывающий за 25 минут набрал три очка, сделал два подбора и три передачи — это явно не уровень Ли.

Итоги

Мело Тримбл получил награду MVP плей-офф от Сергея Кущенко и Илоны Корстин Фото: Единая лига ВТБ

Наверное, мало кто мог поверить в то, что УНИКС не возьмёт ни одного матча в финале Единой лиги. Да, ЦСКА был очевидным фаворитом, но чтобы настолько… Армейцы за весь плей-офф проиграли лишь один матч (первый в полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»), настолько они были собранны и лучше всех остальных. ЦСКА в 13-й раз стал чемпионом Единой лиги, а Тримбл в третий раз подряд взял награду MVP плей-офф. Поздравляем клуб и его лидера с этими достижениями!