Самый бездарный слив в истории финалов НБА. «Нью-Йорк» — в шаге от титула

Для «Нью-Йорка» четвёртый матч финала складывался как почти неизбежное поражение, а для «Сан-Антонио» – как шанс выравнять серию. Но в итоге всё закончилось крупнейшим камбэком в истории финалов НБА. «Никс» отыграли 29 очков, выиграли 107:106 и повели 3-1. Первые две четверти целиком остались за гостями. «Спёрс» не просто брали отдельные отрезки, а системно давили соперника почти во всех компонентах. Они быстро находили открытые броски, уверенно двигали мяч и наказывали защиту «Нью-Йорка» за любую ошибку. Уже после первой четверти счёт был 41:22.

Особенно ощутимым стало преимущество «Сан-Антонио» на периметре. К середине второй четверти гости забили 11 из первых 16 трёхочковых, а после очередного дальнего попадания Джулиана Шампани отрыв вырос до 25 очков. К большому перерыву он достиг 27 очков, что стало одним из крупнейших показателей в истории финалов. Больше после первой половины было только у «Бостона» против «Лейкерс» в 1985 году, когда разница составляла 30 очков, и у «Лейкерс» в матче с «Майами» в шестом финале 2020 года, когда было 28. Ещё один раз такой же перевес, в 27 очков, случился в финале 1970 года, когда уже сам «Нью-Йорк» уверенно вёл против «Лейкерс». Тогда трудно было представить, что игра ещё перевернётся. В третьей четверти преимущество «Спёрс» доходило до 29 очков при счёте 81:52. До четверга в финалах ещё ни одна команда не отыгрывала больше 24 очков с тех пор, как в 1997 году начали вести подробную статистику.

Перелом начался с защиты. После перерыва «Никс» заметно прибавили в давлении на мяч и стали гораздо реже позволять сопернику открытые броски. В первой половине атака «Спёрс» выглядела собранной и эффективной, но после большого перерыва всё чаще строилась на сложных индивидуальных действиях. В третьей четверти гости набрали только 14 очков и попали лишь четыре броска из 20. К началу заключительной четверти отставание сократилось до 15 очков, но даже тогда «Сан-Антонио» сохранял контроль над игрой. За 9 минут 33 секунды до финальной сирены преимущество гостей всё ещё составляло 20 очков. За последние 30 лет в финалах НБА ни одной команде не удавалось отыграть такой дефицит в последней четверти. «Нью-Йорк» стал первым.

Джейлен Брансон стал самым результативным игроком встречи и набрал 36 очков. О Джи Ануноби добавил 33 и именно он поставил точку в концовке матча. За 1,2 секунды до сирены Брансон бросил издали, мяч отскочил от передней дужки, а Ануноби первым оказался на подборе и вывел хозяев вперёд — 107:106. Отдельно стоит отметить и концовку для Виктора Вембаньямы. Француз завершил матч с 24 очками и 13 подборами, но реализовал лишь девять из 25 бросков с игры. При счёте 104:103 в пользу «Спёрс» он ещё и не попал оба штрафных за 1:47 до конца. В игре, где всё решилось одним очком, этот эпизод оказался особенно болезненным. У гостей также отличились Дилан Харпер с 21 очком, а ДеАарон Фокс и Девин Васселл добавили по 18. Однако после большого перерыва команда резко просела по эффективности. Если в первой половине «Спёрс» выглядели быстрее и точнее соперника, то во второй они попали лишь три из 17 трёхочковых и проиграли отрезок 30:58.

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Пятый матч серии состоится в Сан-Антонио. Для «Никс» это первая возможность закрыть финал и взять чемпионство. Для «Спёрс» ситуация стала куда сложнее не только из-за поражения в одной игре. В истории финалов НБА команды, которые уступали 1-3, возвращали титул лишь однажды — в 2016 году «Кливленд» Леброна Джеймса. В целом такие серии завершались одной победой при 35 поражениях. А после упущенного перевеса в 29 очков статистика для «Сан-Антонио» выглядит ещё более тревожно.