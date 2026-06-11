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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио, счёт в серии 3-1 в пользу Никс: почему Спёрс упустили 29-очковое преимущество

Катастрофа «Сан-Антонио». Кто конкретно завалил матч для «Спёрс»?
Артемий Берстенев
Катастрофа «Сан-Антонио»
Комментарии
Упустить 29-очковое преимущество в финале НБА — это сильно.

«Сан-Антонио» уступил «Нью-Йорку» в четвёртом матче финала НБА со счётом 106:107. Техасцы по ходу встречи вели с разницей в 29 очков, но не удержали преимущество и позволили сопернику совершить крупнейший камбэк в истории финалов НБА.

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Такого финал НБА ещё не видел! «Нью-Йорк» совершил невозможное, а «Сан-Антонио» испарился
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Такого финал НБА ещё не видел! «Нью-Йорк» совершил невозможное, а «Сан-Антонио» испарился

После этого поражения «Спёрс» оказались в шаге от конца сезона, а счёт в серии стал 3-1 в пользу «Никс». Разбор такого матча неизбежно сводится к поиску причин, и они находятся как в действиях отдельных игроков, так и в командных решениях во второй половине встречи.

Виктор Вембаньяма

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

Статистика француза — 24 очка и 13 подборов — выглядит солидно, однако не отражает динамику матча.

В первой половине Вембаньяма был одним из главных факторов преимущества «Сан-Антонио». Он набрал 16 очков до большого перерыва и регулярно создавал проблемы защите «Нью-Йорка». После смены сторон эффективность резко снизилась. Во второй половине центровой реализовал лишь три броска с игры.

Особое значение приобрёл эпизод за 1 минуту 47 секунд до конца встречи. После попадания Джейлена Брансона преимущество «Спёрс» сократилось до одного очка. Вембаньяма получил право на два штрафных броска, однако не реализовал ни один из них.

Эти промахи не стали главной причиной поражения, но в ключевой отрезок отняли у команды возможность оторваться в счёте. Для игрока, вокруг которого выстроена система «Сан-Антонио», подобные эпизоды неизбежно входят в итоговую оценку выступления.

ДеАарон Фокс

Джейлен Брансон и ДеАарон Фокс, финал НБА — 2026

Джейлен Брансон и ДеАарон Фокс, финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

В концовке именно решение Фокса стало одним из ключевых моментов встречи.

За несколько секунд до сирены защитник совершил перехват при минимальном преимуществе своей команды. Вместо того чтобы максимально затянуть владение и вынудить соперника фолить, он отправился завершать быстрый отрыв самостоятельно.

Попытку заблокировал О Джи Ануноби. После этого мяч остался у «Нью-Йорка», который получил возможность организовать последнюю атаку.

Подобные решения оцениваются через контекст ситуации. При счёте в пользу «Сан-Антонио» главным ресурсом оставалось время. Фокс выбрал иной вариант развития эпизода, и последствия этого выбора оказались крайне болезненными для его команды.

Тренерский штаб

Митч Джонсон, финал НБА — 2026

Митч Джонсон, финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

По ходу второй половины характер матча постепенно менялся. «Нью-Йорк» начал находить ритм в нападении, а игра «Спёрс» становилась всё менее организованной. В подобных ситуациях многое зависит от реакции тренерского штаба. Однако на протяжении затяжного рывка хозяев техасцы так и не смогли вернуть себе контроль над происходящим.

После перерыва заметно ухудшилось качество командного нападения. Возросло количество сложных бросков, снизилась скорость движения мяча, участились индивидуальные решения. При этом «Никс» продолжали сокращать отставание владение за владением.

Когда команда упускает преимущество в 29 очков и в итоге проигрывает, ответственность неизбежно ложится и на тренерский штаб. Дело уже не в одном эпизоде, а в том, что не удалось вовремя переломить негативный ход матча.

Нападение «Сан-Антонио»

«Сан-Антонио», финал НБА — 2026

«Сан-Антонио», финал НБА — 2026

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Главным статистическим объяснением поражения остаётся игра команды после большого перерыва.

В первой половине «Спёрс» набрали 76 очков. Во второй — только 30. Разница между этими показателями фактически определила исход встречи.

До перерыва команда реализовала 14 трёхочковых при высокой эффективности. После перерыва точность резко упала. Проблемы затронули практически всех ключевых исполнителей.

Более того, Девин Васселл заметно сбавил после яркого старта. Дилан Харпер в концовке уже почти не влиял на игру, а Стефон Касл допустил потерю в одном из ключевых владений. Но проблема, конечно, не только в отдельных эпизодах и не только в отдельных игроках.

Во второй половине команда в целом просела в атаке, из-за чего сбился ритм, решения стали менее точными, а реализация заметно упала. На таком фоне соперник без лишнего сопротивления перехватил инициативу и дожал гостей.

Подытоживая

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», финал НБА — 2026

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», финал НБА — 2026

Фото: Al Bello/Getty Images

Поражение «Сан-Антонио» нельзя объяснить одним эпизодом. Оно стало следствием сразу нескольких факторов, которые наложились друг на друга во второй половине встречи.

Вембаньяма не смог сохранить эффективность после перерыва и промахнулся с линии в важный момент. Фокс принял рискованное решение в концовке. Тренерский штаб не сумел изменить ход игры после начала камбэка соперника. Нападение команды в целом провело один из самых слабых отрезков сезона именно тогда, когда цена каждой ошибки была максимальной.

В результате «Спёрс» потеряли матч, который ещё в середине третьей четверти выглядел практически выигранным. Теперь команда уступает в серии со счётом 1-3 и находится в одном поражении от завершения сезона.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Расписание финальной серии плей-офф НБА — смотрите здесь
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