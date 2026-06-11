Баскетбольная карма существует. Вембаньяма заслуженно поплатился за своё поведение

41 секунда до конца первой четверти четвёртого матча финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Техасцы ведут с разницей в 17 очков, а их лидер Виктор Вембаньяма начинает «заигрывать» с баскетболистами «Никс». В частности, сначала он усмехается над центровым Митчеллом Робинсоном, а затем вынуждает его сфолить, после чего всё с той же широкой французской улыбкой выкрикивает: «Я в твоей голове, чувак!»

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Вембаньяма действительно проводит неплохую первую половину: 16 очков, шесть подборов, два блок-шота. А преимущество «Сан-Антонио» в какой-то момент достигло критических для «Нью-Йорка» 29 очков. Казалось, игра сделана, и вроде бы даже все эти выкрики и насмешки со стороны Виктора в некотором роде уместны. Но нет, это не так. Нельзя быть умнее баскетбола и всегда нужно проявлять уважение к соперникам, чего не последовало со стороны Вембаньямы. Как итог — крупнейший камбэк в истории финалов НБА и сумасшедшая победа «Нью-Йорка» в переполненном «Мэдисон Сквер Гарден». Виктор пропал во второй половине: восемь очков (3/14 с игры, 21,4% реализации). И как же неуместно после всего этого выглядит его поведение в первой половине.

Безусловно, Вембаньяма — суперзвезда. Так или иначе можно сказать, что он имеет право на такие неординарные выходки. Вот только это происходит не в жаркой концовке матча, а в первой четверти, когда ещё совершенно ничего не ясно. И сегодня за это Виктор поплатился.

Хотя в «Сан-Антонио» считают, что Вембаньяма может ещё жёстче провоцировать соперников, однако не делает этого. «Вембаньяма мог бы быть настоящим засранцем, если бы захотел, благодаря тому таланту, что у него есть в таком юном возрасте. Он далёк от этого. Он лучше как человек, чем как баскетболист, и это о многом говорит… Он просто бескорыстен», — заявил защитник «Спёрс» ДеАарон Фокс.

Однако поведение Виктора в этом плей-офф вызывает вопросы. Удар локтём в горло Наза Рида, некрасивые тычки Лу Дорта, отмашки и толчки в головы Джейлена Брансона и Хосе Альварадо, удары по челюсти Айзеи Хартенштайна и Карла-Энтони Таунса — да-да, это всё Виктор Вембаньяма в рамках одного плей-офф. А сколько всего ещё не попало в объективы камер. И если так будет продолжаться — его вполне можно будет сравнить ментально с Яннисом Адетокунбо — одним из самых токсичных игроков НБА. Прослеживаются определённые сходства.

«Сан-Антонио», да и самой лиге, нельзя этого допустить. Успокивает лишь то, что в «Спёрс» есть такие глыбы, как Грег Попович и Тим Данкан — настоящие примеры адекватного соперничества. Кто как не они должны объяснить молодому таланту, что некоторые вещи неуместны и лучше их не делать. С другой стороны, зрители только этого и ждут — хлеба и зрелищ, и Вембаньяма это даёт. Но всё же, когда ты ещё ничего не выиграл и пропустил крупнейший камбэк в истории финалов, возможно, есть смысл отложить подобное поведение до более подходящего момента. Однако Виктор – особенный, он может делать всё, что ему заблагорассудится, но порой за это можно поплатиться — как в четвёртом матче финала.

Определённо этот плей-офф, и в том числе финал, должен стать хорошим уроком для Вембаньямы. Французу точно будет о чём подумать и над чем поработать, чтобы вернуться сильнее. Это его первый постесезон — и сразу выход в финал. Возможно, он немного переигрывает, но в его окружении точно должны найтись люди, которые укажут ему на это.