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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио, счёт в серии 3-1: как Виктор Вембаньяма поплатился за своё спорное поведение

Баскетбольная карма существует. Вембаньяма заслуженно поплатился за своё поведение
Александр Зотеев
Вембаньяма заслуженно поплатился за своё поведение
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Этот финал станет для него хорошим уроком.

41 секунда до конца первой четверти четвёртого матча финальной серии НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». Техасцы ведут с разницей в 17 очков, а их лидер Виктор Вембаньяма начинает «заигрывать» с баскетболистами «Никс». В частности, сначала он усмехается над центровым Митчеллом Робинсоном, а затем вынуждает его сфолить, после чего всё с той же широкой французской улыбкой выкрикивает: «Я в твоей голове, чувак!»

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вембаньяма действительно проводит неплохую первую половину: 16 очков, шесть подборов, два блок-шота. А преимущество «Сан-Антонио» в какой-то момент достигло критических для «Нью-Йорка» 29 очков. Казалось, игра сделана, и вроде бы даже все эти выкрики и насмешки со стороны Виктора в некотором роде уместны. Но нет, это не так. Нельзя быть умнее баскетбола и всегда нужно проявлять уважение к соперникам, чего не последовало со стороны Вембаньямы. Как итог — крупнейший камбэк в истории финалов НБА и сумасшедшая победа «Нью-Йорка» в переполненном «Мэдисон Сквер Гарден». Виктор пропал во второй половине: восемь очков (3/14 с игры, 21,4% реализации). И как же неуместно после всего этого выглядит его поведение в первой половине.

Безусловно, Вембаньяма — суперзвезда. Так или иначе можно сказать, что он имеет право на такие неординарные выходки. Вот только это происходит не в жаркой концовке матча, а в первой четверти, когда ещё совершенно ничего не ясно. И сегодня за это Виктор поплатился.

Хотя в «Сан-Антонио» считают, что Вембаньяма может ещё жёстче провоцировать соперников, однако не делает этого. «Вембаньяма мог бы быть настоящим засранцем, если бы захотел, благодаря тому таланту, что у него есть в таком юном возрасте. Он далёк от этого. Он лучше как человек, чем как баскетболист, и это о многом говорит… Он просто бескорыстен», — заявил защитник «Спёрс» ДеАарон Фокс.

Однако поведение Виктора в этом плей-офф вызывает вопросы. Удар локтём в горло Наза Рида, некрасивые тычки Лу Дорта, отмашки и толчки в головы Джейлена Брансона и Хосе Альварадо, удары по челюсти Айзеи Хартенштайна и Карла-Энтони Таунса — да-да, это всё Виктор Вембаньяма в рамках одного плей-офф. А сколько всего ещё не попало в объективы камер. И если так будет продолжаться — его вполне можно будет сравнить ментально с Яннисом Адетокунбо — одним из самых токсичных игроков НБА. Прослеживаются определённые сходства.

Следите за финалом НБА на «Чемпионате»:
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Такого финал НБА ещё не видел! «Нью-Йорк» совершил невозможное, а «Сан-Антонио» испарился
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Такого финал НБА ещё не видел! «Нью-Йорк» совершил невозможное, а «Сан-Антонио» испарился

«Сан-Антонио», да и самой лиге, нельзя этого допустить. Успокивает лишь то, что в «Спёрс» есть такие глыбы, как Грег Попович и Тим Данкан — настоящие примеры адекватного соперничества. Кто как не они должны объяснить молодому таланту, что некоторые вещи неуместны и лучше их не делать. С другой стороны, зрители только этого и ждут — хлеба и зрелищ, и Вембаньяма это даёт. Но всё же, когда ты ещё ничего не выиграл и пропустил крупнейший камбэк в истории финалов, возможно, есть смысл отложить подобное поведение до более подходящего момента. Однако Виктор – особенный, он может делать всё, что ему заблагорассудится, но порой за это можно поплатиться — как в четвёртом матче финала.

Определённо этот плей-офф, и в том числе финал, должен стать хорошим уроком для Вембаньямы. Французу точно будет о чём подумать и над чем поработать, чтобы вернуться сильнее. Это его первый постесезон — и сразу выход в финал. Возможно, он немного переигрывает, но в его окружении точно должны найтись люди, которые укажут ему на это.

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
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