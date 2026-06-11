Величайший камбэк в финале НБА — в цифрах. Собрали всё о невероятном подвиге «Нью-Йорка»

«Думаю, всё началось ещё до четвёртой четверти. Не могу сейчас это объяснить. Не знаю… Во второй половине мы явно не были достаточно мотивированы», — признался после матча лидер «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма. Подобрать слова после произошедшего в четвёртой игре финальной серии НБА действительно крайне сложно. «Нью-Йорк» совершил практически невозможное, превратив поражение в победу, и теперь находится в шаге от чемпионского титула. Встреча получилась невероятно эмоциональной и подарила множество цифр, о которых мы детально и поговорим.

Исторический масштаб

Джейлен Брансон и Виктор Вембаньяма Фото: Al Bello/Getty Images

«Никс» оформили самый крупный камбэк в истории финалов НБА, ликвидировав отставание в 29 очков, и в итоге одержали победу со счётом 107:106. Получилось действительно ярко и запомнится надолго. Предыдущий рекорд удерживал «Бостон», который в 2008 году отыграл 24-очковый гандикап в матче с «Лейкерс».

Первая половина встречи складывалась для «Нью-Йорка» катастрофически. Уже через 83 секунды после стартового спорного центровой хозяев Карл-Энтони Таунс получил два быстрых фола и присел на скамейку, после чего техасцы мгновенно совершили рывок 12:2. «Шпоры» поймали невероятный кураж и за две четверти реализовали 14 трёхочковых (из 26), побив исторический рекорд «Кливленда» 2017 года. К большому перерыву гости вели со счётом 76:49, установив рекорд финалов по максимальному преимуществу гостевой команды в первой половине .

Наибольшего отрыва «Сан-Антонио» добился чуть позже: через 2.20 после старта третьей четверти перевес «Спёрс» достиг максимальных 29 очков — 81:52. Такое отставание для «Нью-Йорка» казалось приговором.

Однако после этого нападение подопечных Митча Джонсона полностью заглохло: за всю вторую половину они реализовали лишь 3 из 17 бросков из-за дуги. Символом этого спада стал сам Вембаньяма. У французского центрового после большого перерыва лишь 3/14 с игры, а непосредственно из-под кольца он и вовсе показал аномально низкую для себя эффективность — 1/8. В третьей четверти «Спёрс» набрали скромные 14 очков и не забросили ни одного мяча из трёхсекундной зоны.

Статистический бум

«Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» Фото: Al Bello/Getty Images

Разница в результативности у «Сан-Антонио» между первой и второй половинами составила 46 очков. По данным Elias Sports Bureau, это повторение антирекорда по самому резкому спаду эффективности команды между половинами за все 70 лет ведения статистики в плей-офф НБА. При этом техасцы наступают на одни и те же грабли на протяжении всей серии: во всех четырёх матчах финала «Спёрс» обязательно отрывались в счёте минимум на 12 очков уже в первой четверти. Однако в итоге три из них проиграли.

Переломный момент в четвёртой встрече наступил в заключительной четверти, когда «Нью-Йорк» выдал мощнейший рывок 28:9 всего за семь минут . Хозяева максимально уплотнили оборону, превращая каждое удачное действие в защите в молниеносный переход в быстрое нападение. У «шпор» же в самый ответственный момент сдали нервы. За 13 секунд до конца основного времени, когда гости вели с преимуществом в одно очко, ДеАарон Фокс вместо того, чтобы использовать тайм-аут или потянуть время, вынуждая соперника фолить, пошёл в авантюрный проход и потерял мяч под давлением обороны.

Примечательно, что за все 48 минут «Никс» вели в счёте суммарно лишь 53,8 секунды . Впервые вперёд хозяева вышли за 1.22 до конца после прохода Джейлена Брансона. В последней атаке он промахнулся из-за дуги, но О Джи Ануноби донёс мяч в корзину за 1,2 секунды до сирены. Своим попаданием Ануноби повторил достижение Майкла Джордана (1998) и Тайриза Халибёртона (2025), став третьим игроком в истории , который реализовал победный бросок на последних секундах матча финала НБА в ситуации, когда его команда уступала в счёте.

«Сан-Антонио» теперь находится в ситуации 1-3. Исторически в сериях плей-офф, которые начинались с трёх гостевых побед подряд, команда, забиравшая четвёртый матч , в итоге забирала и всю серию в 13 случаях из 16.

5-3 — таков феноменальный показатель «Нью-Йорка» в матчах плей-офф за последние два года, где они уступали 20+ очков. Остальные клубы лиги в аналогичных ситуациях имеют суммарный баланс 4-71.

Кроме того, это лишь вторая финальная серия за все годы существования НБА, которая началась с трёх гостевых побед подряд (впервые такое случилось в 1993 году в противостоянии «Чикаго» Майкла Джордана и «Финикса» Чарльза Баркли). Также примечательно, что это всего второй случай в истории, когда сразу несколько матчей финальной серии завершаются с разницей всего в одно очко (105:104 в пользу «Никс» во втором матче и нынешние 107:106). Ранее подобным уровнем интриги болельщиков баловал только финал 1975 года между «Голден Стэйт» и «Вашингтоном».

«Нью-Йорк» – «Сан-Антонио» Фото: Dustin Satloff/Getty Images

К слову, этот триумф нью-йоркцев прервал ещё одну историческую засуху: команда из «Большого яблока» не побеждала в матчах финальной серии на паркете «Мэдисон Сквер Гарден» на протяжении целых 9852 дней — с финала 1999 года, где соперником также выступал «Сан-Антонио».

После финальной сирены Вембаньяма не скрывал разочарования: «Не думаю, что для таких случаев есть какие-то инструкции. Не уверен даже, что от такого можно просто взять и оправиться. Думаю, нужно прочувствовать эту боль, это отвращение». Но приходить в себя «Сан-Антонио» нужно как можно быстрее. В истории финалов НБА был лишь один случай, когда команде удалось спасти серию со счёта 1-3 — это сделал «Кливленд» Леброна в 2016-м в противостоянии с «Голден Стэйт».

Техасцам необходимо выигрывать три матча подряд. «Никс» же находятся на расстоянии всего одной победы от третьего титула в своей истории и первого – с далёкого 1973 года. Пятый матч пройдёт в ночь на 14 июня. Время как следует подготовиться и внести корректировки есть у обеих команд.