Самые крупные камбэки в истории финалов НБА. Топ-5 легендарных спасений

Отыграть отставание в 20 очков или выше в рамках одного матча — задача со звёздочкой. Особенно если речь о плей-офф, и тем более о финальной серии. Однако четвёртая встреча финального противостояния между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс» лишний раз напомнила, что в баскетболе нет ничего невозможного. Нью-йоркцы совершили самый грандиозный камбэк в истории НБА, сумев ликвидировать колоссальное преимущество соперников, и вошли в историю. До этого исторического матча лишь двум командам в истории лиги удавалось ликвидировать отставание в 20 и более очков на главной стадии сезона. Теперь же «Никс» уверенно возглавили этот список.

Чтобы в полной мере оценить масштаб случившегося, можно посмотреть, как камбэк «Нью-Йорка» выглядит на фоне других легендарных спасений в финалах НБА. Ниже представлен подробный разбор пяти таких историй.

Топ-5 крупнейших камбэков в финальных матчах НБА

1. «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» (2026 год, матч 4) — 29 очков

«Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» Фото: Al Bello/Getty Images

Противостояние, развернувшееся в четвёртом матче финальной серии 2026 года, получилось по-настоящему историческим. По ходу третьей четверти техасский клуб полностью доминировал на площадке и сумел довести своё преимущество до разгромных «+29». Против «Никс» была и статистика: в последние 30 лет в плей-офф команды, уступающие 20 и более очков к заключительной четверти, побеждали лишь в четырёх случаях из 750. Теперь это 5-750. Переломный момент наступил в финальном отрезке, причём даже за несколько минут до сирены отставание хозяев составляло внушительные 15 очков.

Однако «Никс» вырвали победу со счётом 107:106 за 1,2 секунды до конца основного времени благодаря точному добиванию О Джи Ануноби после промаха Джейлена Брансона из-за дуги. Таким образом, «Нью-Йорк» совершил не просто самое крупное спасение непосредственно в финалах (где он теперь на чистом первом месте), но и выдал один из трёх мощнейших камбэков в целом во всей истории плей-офф. Результат в «-29» очков ранее покорялся лишь «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртом матче полуфинала Западной конференции с «Сиэтл Суперсоникс» в 1989 году и «Оклахома-Сити Тандер» в третьей встрече первого раунда с «Мемфис Гриззлиз» в 2025-м. Абсолютный же рекорд плей-офф (31 очко) по-прежнему удерживает «Лос-Анджелес Клипперс», перевернувший второй матч серии первого раунда с «Голден Стэйт Уорриорз» в 2019 году.

2. «Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (2008 год, матч 4) — 24 очка

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» (2008 год) Фото: Lisa Blumenfeld/Getty Images

До триумфа «Никс» лидерство удерживали баскетболисты «Бостона». В четвёртом матче финала 2008 года со своим самым принципиальным соперником — «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Селтикс» провалили стартовый отрезок. Калифорнийцы совершили мощный рывок в первой четверти, поведя со счётом 35:14, а во втором игровом отрезке их перевес достиг пиковой отметки в 24 очка (45:21).

Ситуацию спасло культовое трио «кельтов» в лице Пола Пирса, Кевина Гарнетта и Рэя Аллена, получившее весомую поддержку со скамейки от Джеймса Поузи. Мощный рывок 31:15 в третьей четверти позволил «Селтикс» вернуться в игру. За четыре минуты до финальной сирены «Бостон» впервые вышел вперёд и довёл встречу до победы (97:91), а в итоге и победил в серии.

3. «Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» (1995 год, матч 1) — 20 очков

«Хьюстон Рокетс» — «Орландо Мэджик» (1995 год) Фото: ALLSPORT USA/Allsport Mandatory

В стартовой игре финальной серии 1995 года молодой и амбициозный коллектив «Орландо Мэджик» во главе с Шакилом О’Нилом навязал жёсткую игру действующим обладателям титула – «Хьюстону». По ходу встречи преимущество «Мэджик» достигало 20 очков. Однако колоссальный опыт Хакима Оладжьювона и хладнокровие «Рокетс» позволили им нивелировать такой задел. Отыграв дефицит, техасцы нанесли серьёзный психологический удар по чемпионским амбициям «Орландо», забрав первый матч серии, а затем взяли и сам трофей.

4-5. «Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (1992 год, матч 6) — 15 очков

«Чикаго Буллз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (1992 год) Фото: Sports Illustrated via Getty Images

Заключительная встреча финала 1992 года складывалась для «Чикаго» крайне тяжело — из-за провального старта и мощной игры гостей отставание «Буллз» дважды достигало отметки в 15 очков (28:43 во второй четверти и 64:79 перед началом заключительного отрезка). Спасать положение на старте четвёртого периода главный тренер Фил Джексон отправил Скотти Пиппена в компании четырёх резервистов, которые сумели сократить дефицит до минимума. Вернувшийся на паркет Джордан набрал в этой четверти 12 очков (33 за матч) и сделал ряд перехватов. «Буллз» победили со счётом 97:93, завоевав второй титул подряд.

4-5. «Даллас Маверикс» — «Майами Хит» (2011 год, матч 2) — 15 очков

«Даллас» — «Майами» Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Финальное противостояние 2011 года подарило яркий камбэк в исполнении «Далласа». Противостояв звёздному трио «Майами» в лице Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша, «Маверикс» по ходу второго матча серии уступали с разницей в 15 очков всего за семь минут до финальной сирены. Однако техасцы организовали образцовую защиту и выдали впечатляющий рывок 22:5 на исходе встречи. Точку в этом противостоянии поставил Дирк Новицки, который за 3,6 секунды до конца основного времени забросил победный лэй-ап и принёс «Далласу» важнейшую победу (95:93), ставшую ключевым шагом на пути к первому в истории франшизы титулу.

Группа преследователей — 13 очков

Игроки «Майами» празднуют чемпионство в сезоне-2005/2006 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Следом расположился блок из трёх знаковых финальных противостояний, в которых командам удавалось ликвидировать 13-очковое отставание.

«Майами Хит» с «Даллас Маверикс» (2006 год, матч 3) : Пожалуй, самый культовый камбэк из этой категории. «Майами» уступал 0-2 в серии и «горел» «-13» в четвёртой четверти третьего матча. Молодой Дуэйн Уэйд выдал сольный концерт, спас игру, а «Хит» после этого забрали четыре матча подряд и взяли титул.

: Пожалуй, самый культовый камбэк из этой категории. «Майами» уступал 0-2 в серии и «горел» «-13» в четвёртой четверти третьего матча. Молодой Дуэйн Уэйд выдал сольный концерт, спас игру, а «Хит» после этого забрали четыре матча подряд и взяли титул. «Оклахома-Сити Тандер» с «Майами Хит» (2012 год, матч 1) : Волевая победа команды из Оклахомы с Кевином Дюрантом и Расселлом Уэстбруком в первом матче в итоге осталась единственной в серии — «Хит» забрали титул со счётом 4-1.

: Волевая победа команды из Оклахомы с Кевином Дюрантом и Расселлом Уэстбруком в первом матче в итоге осталась единственной в серии — «Хит» забрали титул со счётом 4-1. «Бостон Селтикс» с «Даллас Маверикс» (2024 год, матч 3): «Даллас» с Кайри Ирвингом и Лукой Дончичем мощно начал на домашней арене, оторвавшись на 13 очков в первой половине встречи. Однако «Селтикс» ответили на это убойной третьей четвертью (35:19), вырвались вперёд и забрали важнейший матч на чужой площадке (106:99).

Историческое спасение «Нью-Йорка» после «-29» установило новую планку для будущих поколений. Матч по праву занял первое место в истории финалов, подвинув легендарные противостояния прошлых лет, и стал очередным напоминанием: в баскетболе сдаваться нельзя вплоть до самой финальной сирены.