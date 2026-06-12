Для «Сан-Антонио» всё выглядит крайне мрачно. Виктор Вембаньяма подошёл к опасной черте

Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма получил неспортивный фол первой степени в четвёртом матче финальной серии НБА с «Нью-Йорком» (1-3). Для француза это уже второй подобный фол в нынешнем плей-офф. После решения арбитров у него стало три штрафных балла из четырёх, которые ведут к автоматической дисквалификации. В третьей четверти Вембаньяма ударил Карла-Энтони Таунса локтем, после чего судьи, посмотрев видеоповтор, квалифицировали эпизод как неспортивный фол первой степени. По правилам НБА это означает один штрафной балл.

В плей-офф неспортивные фолы учитываются по накопительной системе. Фол первой степени приносит один балл, второй — два, а после набора четырёх игрок автоматически пропускает следующий матч. Эти баллы не сгорают ни после серии, ни после раунда — они действуют до конца постсезона. У Вембаньямы первые два балла появились ещё во втором раунде серии с «Миннесотой», когда в четвёртой игре он локтем зарядил в Наза Рида. Судьи тогда определили нарушение как неспортивный фол второй степени и удалили его с площадки. Затем лига изучила момент отдельно, однако никаких дополнительных наказаний не назначила.

На дальнейший ход финала повлиял и эпизод из третьего матча серии. За 4 минуты 44 секунды до конца первой четверти Вембаньяма толкнул Джейлена Брансона, после чего защитник «Нью-Йорка» упал на паркет. Арбитры фол не зафиксировали, однако после игры лига пересмотрела момент. Руководитель судейского департамента НБА Монти Маккатчен признал ошибку и сказал, что нарушение следовало свистнуть. При этом эпизод не перевели в разряд неспортивных, так что Вембаньяма не получил дополнительных штрафных.

Если бы лига оценила тот эпизод как неспортивный первой степени, уже к четвёртому матчу финала француз подошёл бы с тремя баллами. Более жёсткая квалификация в виде второй степени увеличила бы их количество до четырёх и автоматически привела бы к дисквалификации. В любом случае следующий неспортивный фол автоматически повлечёт за собой пропуск одной игры. Пятый матч финальной серии пройдёт в ночь на 14 июня.