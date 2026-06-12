Вембаньяму атаковали яйцами после финала НБА. Нью-Йорк отметил великий камбэк погромами

После четвёртого матча финальной серии НБА между «Нью-Йорком» и «Сан-Антонио» у «Мэдисон Сквер Гарден» вспыхнули массовые беспорядки. В какой-то момент в центре внимания оказался лидер «Спёрс» Виктор Вембаньяма. По данным полиции Нью-Йорка, после встречи возле арены собралось около 10 тысяч человек. В соцсетях появилось несколько видео, на которых видно, как в сторону Вембаньямы летят предметы, похожие на яйца. Это произошло тогда, когда французский баскетболист шёл от командного автобуса к отелю.

Вембаньяму закидали яйцами после четвёртого матча финала НБА

По итогам инцидента правоохранительные органы сообщили о 15 задержанных, а ещё 41 человек получил судебные повестки. В полиции отметили, что обстановка возле арены становилась всё более напряжённой. По заявлению NYPD, участники беспорядков забирались на автомобили, строительные конструкции, светофоры и другие объекты городской инфраструктуры. Также сообщается о попытке перевернуть такси, перекрытии движения транспорта и бросках различных предметов в сотрудников полиции. В результате повреждены четыре служебных автомобиля, пострадали 10 полицейских. Один из них получил травму головы после попадания в него стеклянной бутылки.

Арестованный фанат «Нью-Йорка» Фото: Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images

По данным полиции, в грузовой трейлер также проникла группа людей: оттуда были похищены разные вещи, часть которых позже, как утверждается, использовалась во время столкновений с полицией. В официальном заявлении полиция Нью-Йорка назвала происходящее опасным поведением и подчеркнула, что именно такие инциденты стали причиной усиленных мер безопасности вокруг «Мэдисон Сквер Гарден» в последние дни. При этом вопрос проведения мероприятий рядом с ареной по-прежнему вызывает споры: незадолго до четвёртой игры владелец «Никс» Джеймс Долан раскритиковал городские власти за ограничения для болельщиков. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, в свою очередь, заявил, что клуб просил разрешение на мероприятие до тысячи человек, и утверждённые меры безопасности соответствовали масштабу события.

Перед третьим матчем серии, который посетил Дональд Трамп, меры безопасности тоже усилили: вокруг арены поставили металлические ограждения, сократили количество входов и ужесточили правила прохода. Фан-зону, которую планировали открыть рядом с ареной, перенесли в Брайант-парк, где после игры также произошли задержания и столкновения.

«Нью-Йорк» выиграл четвёртый матч, уйдя с «-29», и повёл в серии 3-1. Пятая встреча пройдёт в Сан-Антонио в ночь на 14 июня, и значительную часть билетов, как пишут американские СМИ, скупили болельщики из Нью-Йорка и Нью-Джерси.