«По уровню работы менеджмента ЦСКА сравним с НБА». Беседа с лидером чемпионских армейцев

ЦСКА завоевал третий подряд титул Единой лиги ВТБ и 13-й раз — в общей истории клуба. MVP вновь признали Мело Тримбла, но не им одним жила команда Андреаса Пистиолиса. Большой вклад внёс и играющий с 2022 года за армейцев защитник Каспер Уэйр.

Поигравший в своё время в НБА, Франции, Италии, Германии, Польше, Австралии и Китае 36-летний баскетболист всё ещё остаётся грозной силой на европейском уровне. В интервью для «Чемпионата» прямо на ставшем победным для армейцев паркете казанского «Баскет-Холла» Каспер поделился первыми эмоциями от триумфа, а также поделился своим мнением об отстранении российских команд от Евролиги и финале НБА.

«Не думаю, что проблемы у соперника могут как-то обесценить наш успех»

– Каспер, ещё раз поздравляем с чемпионством! Какие у вас первые впечатления от победы?

– Я просто счастлив! Здорово, что мы победили, это чувство не притупляется. Это смысл спорта. Хочу сказать, что у нас была отличная команда. Мы усердно работали весь сезон и действительно заслужили эту победу, любой это подтвердит.

Посмотрите матчи, это было видно на площадке, мы не просто играли в удовольствие, но и тяжело работали. Посмотрите, как мы выигрывали в этой серии, как играли в обороне. Это работа всей команды.

Каспер Уэйр Фото: РИА Новости

– Ваша игра действительно выделяется: всего одно поражение за весь плей-офф. Справедливо сказать, что ЦСКА доминирует?

– Думаю да, мы заслужили такие оценки. Такие результаты доказывают на практике, насколько мы были хороши, но ещё раз отмечу, что это показатель в первую очередь того, как хорошо мы работали вместе как команда для этого триумфа.

Мне кажется, что не много команд проигрывают всего один раз за весь плей-офф, и в российской лиге, и в принципе где-либо, в других видах спорта. Но при этом наш путь в плей-офф был ещё и весёлым. Кайф!

– Какой ключевой момент этого сезона вы отметите, когда вы поняли, что станете чемпионами?

– После каждого матча я говорил себе, что нельзя останавливаться, нужно просто продолжать становиться лучше от игры к игре. Мы знали: если будем продолжать прогрессировать как команда, действовать надёжнее, грамотнее, то всё будет в порядке.

Мы знали, что всё зависит от нас. Мы достаточно хороши, чтобы выигрывать матчи, у нас есть определённый уровень, важно было его доказать на практике, реализовать. И мы знали: что бы мы ни делали, мы должны делать это с убеждённостью и упорным трудом. Только так добываются большие победы.

– Возможно, вы отметите самый трудный момент в этом сезоне?

– Сложный вопрос… В любой истории бывают взлёты и падения в течение долгого сезона. Невозможно пройти его на одинаково высоком уровне, без просадок. Но в целом я думаю, нам было будто бы не слишком трудно, мы были хороши от начала и до конца.

Вообще, за весь сезон мы проиграли всего несколько встреч. И при этом мы проиграли дважды здесь, в Казани, в мачте с УНИКСом. Они были для нас трудным соперником в регулярном сезоне. Вероятно, самым трудным. Так что мы по-особенному подготовились к ним в плей-офф. Для нас это было принципиальное соперничество.

– В чём ключевая разница между регулярным сезоном и плей-офф? Возможно, УНИКС не смог показать себя в полной мере из-за проблем с составом, травмами?

– Можно и так сказать. Но травмы – это часть баскетбола. Это часть игры. Не думаю, что проблемы у соперника могут как-то обесценивать наш успех, неправильно будет так говорить. Скорее, наоборот, то, как мы подошли к решающим матчам плей-офф, доказывает, насколько у нас глубокий состав и сильный коллектив, насколько мы хороши.

Мы можем задействовать по ходу сезона большое количество игроков, активно ротировать скамейку, чтобы оставаться здоровыми. Это важная часть работы менеджмента, тренерского штаба. Их работу важно отметить.

Чемпионское фото ЦСКА, сезон-2025/2026 Фото: РИА Новости

«По уровню работы менеджмента ЦСКА сравним с НБА — это отличная команда и организация»

– Что вы думаете об уровне Единой лиги ВТБ? Это сильный чемпионат или же ЦСКА на голову сильнее всех остальных?

– Другие команды тоже хороши. Не могу сказать, что мы на порядок лучше в плане уровня баскетболистов, это будет неправильно по отношению к сильным игрокам у соперника. Просто у нас огромный опыт, чемпионский опыт. У нас много ребят, таких как Никита Курбанов, Мело Тримбл, Семён Антонов – которые знают, как выигрывать. Они очень давно в этом деле. У нас были все компоненты для командного успеха.

– Вы выиграли все титулы в этом сезоне. Это первый раз с 2019 года, когда одна команда взяла и регулярный чемпионат, и плей-офф, а ещё вы ведь выиграли и внутрисезонный Basket Cup. Это особенный момент для вас?

– Разумеется. Я слышал, что в России это было похоже на проклятие: если выигрываешь первое место в регулярном чемпионате, потом обязательно проигрываешь. И даже мы два предыдущих титула выигрывали, уступая в регулярном сезоне конкурентам. Но, честно говоря, мы ни о чём таком и не думали.

Не проигрывать же специально в регулярке из-за каких-то страхов и примет? Мы просто знали, что мы сильнее и мы должны победить. Нет никакого проклятия, когда дело доходит до баскетбола. Тяжело работаешь – побеждаешь. Только через работу приходит результат.

– Что сейчас можете сказать о своём личном будущем?

– Просто продолжать играть в баскетбол на максимально высоком уровне. Я наслаждаюсь этим прямо сейчас. Прямо сейчас поеду домой к семье, очень скучаю по ним, по своему сыну. А после этого просто вернусь к работе и буду готовиться к следующему сезону. Планирую в августе вернуться в Россию.

– Вы же остаётесь в ЦСКА, всё верно?

– Да, я буду в ЦСКА в следующем сезоне. Как раз недавно продлили контракт.

– Что вы можете сказать об атмосфере внутри команды?

– Это отличная команда, отличная организация. Большой европейский клуб, по уровню работы менеджмента сравнимый и с НБА. Именно поэтому я и оставался здесь так долго. Поэтому я здесь и сейчас.

Долго над продлением контракта даже не думал, хотя агент говорил мне о различных вариантах, так что это о многом говорит. Я здесь уже пятый год, повторюсь, отличная организация, тренер, одноклубники. Город, страна. Мне здесь всё нравится! А как можно быть несчастливым, если третий раз подряд становишься чемпионом и играешь в такой крутой баскетбол? Это спортивное счастье.

– Возможно, есть ребята в команде, с кем удалось поближе сдружиться за эти годы в стане армейцев?

– Скажу банально – все ребята в команде мои друзья. Это не отмазка, я просто хочу сказать, что по-честному у меня особые отношения со всеми членами команды: и с руководством, и с тренером, с игроками. Мы здесь как одна семья. От физиотерапевта до Пистиолиса – все классные.

Тренер ЦСКА Андреас Пистиолис с Кубком Александра Белова Фото: РИА Новости

«Неспортивно не допускать российские команды в Евролигу, политика не должна лезть в спорт»

– Кто для вас лучший игрок команды? Кто ярче всего себя проявил в этом плей-офф?

– Руководство лиги всё определило – Мело Тримбл. Тут всё по праву, он наш мотор. Он большая звезда и делает свою работу. Мы все рассчитываем на него, и он нас не подводит.

Но дело не только в нём, не только Мело приносит победы. У нас есть Курбанов, Антонов, полезные в других аспектах, в первую очередь – в опыте. Они всегда знают, что делать на паркете, у них не бывает неверных, поспешных решений, ошибок из-за волнения.

Есть и другие ребята. Не бывает такого, что один игрок делает команду хорошей. За звездой всегда есть команда подмоги, которая помогает звезде ярко сиять.

– Кого отметите в УНИКСе? Кто выделяется своей игрой у Казани?

– У них много сильных ребят. Если отмечать кого-то одного, то Джалена Рейнольдса. Он всегда мне нравился. И Маркуса Бингэма, разумеется, он ярко зашёл в эту лигу. Эти двое – настоящие доминанты. Они показали это в регулярном сезоне.

– Справедливо называть Рейнольдса и Бингэма лучшим дуэтом центровых Единой лиги?

– Маркус и Джален очень хорошо действовали на протяжении всего сезона, показали свой уровень. В финале им, возможно, не хватило сил, были травмы, о которых мы не знаем. Особенно у Рейнольдса, он точно может играть сильнее, я к нему хорошо отношусь.

Но при этом я считаю, что и наши «большие» тоже хороши. Посмотрите, как сыграл тот же Лука Митрович, для меня это уровень НБА.

Джален Рейнольдс Фото: РИА Новости

– Всё больше мы слышим различных слухов о шансах российских команд вернуться в Евролигу – либо через сезон, либо даже в следующем. Насколько это для вас важно?

– Российские команды заслуживают быть там. Надеюсь, это случится, и случится как можно скорее. Я надеюсь, что у ЦСКА получится показать себя на европейском паркете. Они были там так много лет, неоднократно побеждали. Не могу дождаться, когда это произойдёт снова и получится сыграть в Греции, Испании, Франции.

Они должны вернуться туда. Российский баскетбол очень сильный, Единая лига – одна из сильнейших в Европе, так что это неспортивно – не допускать российские команды в Евролигу. Тот случай, когда в спорт идёт политика, так быть не должно.

– Смотрите матчи Евролиги? Она выделяется по уровню, в сравнении с Единой лигой?

– Смотрю немного, в этом сезоне попал на несколько игр. Однако я не очень вовлечён, потому что мы не участвуем и у меня свой чемпионат. Но ключевые матчи, финал я смотрел. Было интересно.

Если говорить про уровень, то в России есть много сильных команд, это не только ЦСКА и УНИКС, это и «Зенит», и «Локо-Кубань», и «Уралмаш», они конкурентоспособны для Европы. Однако в Евролиге просто все команды очень сильные, там слабых почти нет. Наверное, разница в этом. И было бы интересно вновь оказаться в таком турнире.

– Что вы думаете о финале НБА?

– Это очень интересный финал, обе команды играют жёстко. Пока у нас был наш финал, я не мог смотреть, только новости и нарезки видел, как играет Вембаньяма. Он суперзвезда. Сейчас могу отдохнуть и спокойно посмотреть игры на диване, с удовольствием.

– У вас есть своя любимая команда в НБА?

– Я поиграл в «Филадельфии», так что какое-то время за ними следил, сам я из Лос-Анджелеса… Однако не скажу, что есть сейчас какая-то любимая команда.

Скорее скажу, что мне нравятся отдельные игроки. Очень крутое поколение баскетболистов, много сильных европейцев. Баскетбол меняется, становится динамичным, это здорово.