0-2 не проблема. «Локомотив-Кубань» выиграл бронзу, оставив «Зенит» без медалей!

«Зенит» и «Локомотив-Кубань» обменялись двумя домашними победами в серии за бронзовые медали Единой лиги ВТБ. Настало время решающего пятого матча. Чем он завершился — читайте в материале «Чемпионата».

Андре Роберсон оформил шесть очков кряду у «Зенита», а Патрик Миллер ответил семью набранными очками, среди которых затесалась «трёшка» от Кирилла Темирова. Качественно действовал у хозяев под кольцом Андрей Мартюк, и шикарно вышел со скамейки Ксавьер Мун. Питерцы улетели вперёд — 20:10, после чего последовал тайм-аут от Томислава Томовича. Пауза помогла «Локо», потому что краснодарцы записали на свой счёт девять безответных очков кряду во многом благодаря Антону Квитковских и Джеремайе Мартину. 20:19 — «Зенит» чуточку был сильнее в четверти.

На старте второго отрезка у «Локо» полетело издали: по «трёшке» забросили Иван Самойленко и Всеволод Ищенко. У «Зенита» продолжили шикарно выступать Мун и Мартюк, но гости выбились вперёд — 32:28. Настала очередь Ростислава Вергуна прибегнуть к паузе. И снова тайм-аут помог тренеру! В этот раз питерцы качественно прибавили, однако краснодарцы продолжили гнуть свою линию, качественно врываясь в «краску». Мартин и Миллер делали своё дело, в итоге «Локо» забрал отрезок со счётом 26:20.

Перерыв пошёл на пользу «Зениту», ведь команда лучше стала действовать в обороне и не позволяла «Локо» набирать лёгкие очки вблизи кольца. При этом в атаке хозяева находили свои моменты усилиями Муна и Трента Фрейзера. Питерцы вплотную приблизились к сопернику — 49:51, но затем уже краснодарцы прибавили. Команды шли на равных, с небольшим перевесом гости выиграли четверть со счётом 18:17.

В заключительном отрезке «Локо» удерживал преимущество в восемь очков. Ален Хаджибегович и Винс Хантер шикарно действовали как в защите, так и в атаке. «Зенит» не сдавался и благодаря шести очкам Мартюка кряду сократил отставание — 73:76. Мартин и Хантер увеличили отрыв кубанцев до счёта 80:74. Роберсон реализовал два штрафных, Трент — один. Концовка получилась жаркой. Миллер в проходе бросил флоатер, Роберсон заблокировал бросок, но мяч уже шёл по нисходящей траектории, поэтому судьи засчитали попадание. У «Зенита» не получилось в концовке проявить себя. «Локомотив-Кубань» выиграл матч с результатом 84:76, забрав бронзу Единой лиги!

X-фактор

Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Сегодня «Локо» просто феноменально атаковал из-за дуги (50%). Да попыток было не так много — всего 12 трёхочковых, но тем не менее шесть точных «трёшек» с учётом того, что команда делает акцент на игру в «краске» — всё равно отлично. Краснодарцы рациональнее использовали свои моменты и показали шикарную реализацию и с двухочковой дистанции (57,4%). К тому же Миллер просто сиял: 23 очка, один подбор и шесть передач! Он и стал X-фактором, у «Зенита» ответа на капитана краснодарцев не нашлось.

Лучшие

Ксавьер Мун и Патрик Миллер Фото: Единая лига ВТБ

Лучшим на паркете был Миллер, статистику которого разобрали выше. Патрику отлично помогал Мартин, собравший 13 очков, три подбора, четыре передачи и один перехват. Хантер с Хаджибеговичем тоже действовали шикарно на протяжении всего матча. Винс оформил 10 очков, четыре подбора, четыре перехвата и два блок-шота, Ален — 10 очков, три подбора, две передачи и один блок-шот. Ещё много пользы давал Ищенко: восемь очков и шесть подборов, однако Всеволод не доиграл встречу до конца, получив пять фолов.

В составе «Зенита» выделялся Мун. Защитник набрал 23 очка, шесть подборов и три перехвата — топовый матч с 52,9% реализации с игры. Роберсон, как обычно, был полезен на обеих половинах, собрав статистику из 16 очков, девяти подборов, двух перехватов и четырёх (!) блок-шотов. Космический уровень от Андре! Мартюк тоже провёл шикарную встречу: 15 очков, шесть подборов и одна передача. Фрейзер в нужный момент включился и позволил «Зениту» сократить отставание. Капитан питерцев оформил 12 очков, четыре передачи и два перехвата.

Плохо отыграл Георгий Жбанов — три очка и три подбора за 26 минут на паркете. Но если отдавать себе отчёт в том, что Жора выступал на уколах и вообще не должен был играть из-за травмы, однако отдал всего себя, выкладываясь на максимум против лучших игроков «Локо» — тогда все вопросы отпадают Жбанов — в любом случае герой!

Итоги

Награждение «Локомотива-Кубань» Фото: Единая лига ВТБ

«Зенит» вёл со счётом 2-0 в этой серии. А затем случилась травма Жбанова… Не утверждаем, что только она повлияла на исход этого противостояния, но точно склонила чашу весов в пользу «Локо». Краснодарцы на характере забрали три матча кряду, впервые с 2023 года выиграв медали Единой лиги. И это отличное достижение с учётом того, как проходил сезон для кубанцев со сменой тренера, трениями с Елатонцевым и травмами игроков. Поздравляем «Локомотив-Кубань»! И можно со спокойной душой заявить, что сезон-2025/2026 официально подошёл к концу.