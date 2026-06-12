Тотальное доминирование. Чемпионство ЦСКА в цифрах и фактах

Розыгрыш-2025/2026 Единой лиги ВТБ ознаменовался триумфальным выступлением московского ЦСКА. Красно-синие вновь подтвердили статус сильнейшей команды, показав феноменальную стабильность как на дистанции регулярного чемпионата, так и в играх на вылет. Этот путь вместил в себя множество достижений и примечательных фактов, которые и легли в основу очередного чемпионства армейского клуба. Понять, из чего сложилось столь убедительное доминирование армейцев, помогут статистические протоколы.

Абсолютное лидерство

Игроки ЦСКА празднуют чемпионство Фото: Единая лига ВТБ

На протяжении всего сезона красно-синие демонстрировали самый эффективный и сбалансированный баскетбол, что нашло прямое отражение в цифрах регулярного чемпионата. ЦСКА стал самой результативной командой, набрав в сумме 3723 очка. В среднем за матч подопечные Андреаса Пистиолиса записывали на свой счёт 93,2 очка, уверенно опережая ближайших преследователей («Зенит» — 85,5; «Локомотив-Кубань» — 85,3).

При этом высокая результативность не шла в ущерб обороне. Наряду с казанским УНИКСом, москвичи стали единственным коллективом лиги, который пропустил менее 3000 очков за регулярку (2971 пропущенное очко у ЦСКА против 2961 у УНИКСа). Как итог — армейцы с запасом показали лучшую в лиге разницу забитых и пропущенных («+752»). У УНИКСа, который по этому показателю второй, разница составила «+510».

Такое доминирование на самом деле несложно объяснить. Армейцы захватили лидерство по всем ключевым показателям в атаке, продемонстрировав лучший в лиге процент реализации двухочковых (55,1%), дальних бросков (40,3%), штрафных (79,8%) и общий процент с игры (48,5%).

«Золотой» дубль и рекорды плей-офф

Мело Тримбл и Каспер Уэйр Фото: Единая лига ВТБ

В матчах плей-офф армейцы действовали ещё увереннее и опять подтвердили свой класс, а заодно — переписали несколько исторических достижений турнира:

первые 4-0 в истории финалов: ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги, завершившим финальную серию с таким счётом. Ранее сухие победы случались лишь в эпоху, когда чемпион определялся в сериях до трёх побед (красно-синие забирали серии со счётом 3-0 в 2017, 2019 и 2021 годах). Символично, что последний раз всухую финал завершался как раз в сезоне-2020/2021 во встрече этих же соперников;

ЦСКА стал первым клубом в истории Единой лиги, завершившим финальную серию с таким счётом. Ранее сухие победы случались лишь в эпоху, когда чемпион определялся в сериях до трёх побед (красно-синие забирали серии со счётом 3-0 в 2017, 2019 и 2021 годах). Символично, что последний раз всухую финал завершался как раз в сезоне-2020/2021 во встрече этих же соперников; поход с одним поражением: за весь розыгрыш плей-офф-2026 московский клуб уступил лишь однажды — в стартовой встрече полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»;

за весь розыгрыш плей-офф-2026 московский клуб уступил лишь однажды — в стартовой встрече полуфинальной серии с «Локомотивом-Кубань»; возвращение «золотого» дубля: ЦСКА впервые с 2019 года выиграл и регулярный сезон, и плей-офф в рамках одного года;

ЦСКА впервые с 2019 года выиграл и регулярный сезон, и плей-офф в рамках одного года; главный кошмар преследователей: силу армейцев в нынешнем сезоне подчёркивает и тот факт, что их главный преследователь — казанский УНИКС — сумел добраться до двух финалов (WINLINE Basket Cup и Единой лиги), но в обоих случаях уступал титул исключительно ЦСКА.

Рекорды игроков

Андреас Пистиолис Фото: Единая лига ВТБ

Нынешний триумф стал особенным для многих представителей московского клуба, чьи имена теперь ещё прочнее вписаны в историю турнира:

погоня за легендами НБА: ветераны армейцев Никита Курбанов и Семён Антонов выиграли вместе уже семь титулов Единой лиги в составе ЦСКА. По количеству завоёванных в одной команде трофеев они обошли легендарный дуэт «Чикаго Буллз» в лице Майкла Джордана и Скотти Пиппена, на счету которых шесть совместных чемпионских перстней в НБА;

ветераны армейцев Никита Курбанов и Семён Антонов выиграли вместе уже семь титулов Единой лиги в составе ЦСКА. По количеству завоёванных в одной команде трофеев они обошли легендарный дуэт «Чикаго Буллз» в лице Майкла Джордана и Скотти Пиппена, на счету которых шесть совместных чемпионских перстней в НБА; элитный клуб: взяв очередное золото, Никита Курбанов стал 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Он догнал Андрея Воронцевича по общему числу трофеев, но при этом стал первым игроком в истории турнира, который выиграл все 10 титулов в составе одной команды;

взяв очередное золото, Никита Курбанов стал 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ. Он догнал Андрея Воронцевича по общему числу трофеев, но при этом стал первым игроком в истории турнира, который выиграл все 10 титулов в составе одной команды; личные юбилеи: защитник Иван Ухов в «золотом» матче перешагнул планку в 2000 набранных очков в рамках Единой лиги, а Семён Антонов добрался до знаковой отметки в 1500 подборов за карьеру в чемпионате;

защитник Иван Ухов в «золотом» матче перешагнул планку в 2000 набранных очков в рамках Единой лиги, а Семён Антонов добрался до знаковой отметки в 1500 подборов за карьеру в чемпионате; тренерский хет-трик: наставник армейцев Андреас Пистиолис завоевал свой третий чемпионский титул подряд, удерживая планку главного триумфатора турнира с момента вступления в должность по ходу сезона-2023/2024.

Развязка сезона в Казани

Игроки ЦСКА празднуют чемпионство Фото: Единая лига ВТБ

Жирную точку в чемпионском походе армейцы поставили в четвёртом матче финальной серии в Казани (102:76). Несмотря на мощный стартовый рывок игроков УНИКСа, которые в первой четверти обеспечили себе преимущество в «+10» и заблокировали пять бросков гостей, ЦСКА хладнокровно перевернул ход игры.

Москвичи идеально воспользовались нарушениями соперника, реализовав 11 штрафных в первой половине, и компенсировали временные проблемы с точностью с игры за счёт тотального превосходства на чужом щите (9-3 по подборам в нападении). Во второй половине на полную мощность заработала звёздная задняя линия красно-синих: Мело Тримбл (23 очка) и Каспер Уэйр (22 очка + пять передач) выдали яркий перформанс, набрав на двоих почти половину командных очков. Серия точных трёхочковых на старте заключительной четверти довела преимущество гостей до «+20» и окончательно сняла все вопросы о победителе.

13-й титул в истории ЦСКА и третий кряду стал логичным подтверждением идеально выстроенной системы клуба. Армейцы взяли очередное золото и сделали это с позиции силы. Москвичи прошли регулярку, а затем — и постсезон с колоссальным запасом, оставив ощущение, что соперники так и не смогли нащупать предел возможностей этой команды. Выяснять, насколько глубока прочность системы красно-синих, конкурентам придётся уже в следующем розыгрыше чемпионата. Времени на то, чтобы провести работу над ошибками и подготовить достойный ответ чемпиону, теперь предостаточно.