Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!

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В ночь на 14 июня пройдёт пятый матч финала плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Сейчас «Никс» лидируют в серии 3-1 и находятся в шаге от чемпионства. Первые две встречи остались за «Нью-Йорком», затем «Сан-Антонио» смог взять одну игру, но в четвёртом матче «Никс» сотворили невероятный камбэк, отыграв 29 очков и ещё больше укрепили своё преимущество. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи и оперативно расскажет о самых важных моментах.
Финал НБА 2026 года стал самым популярным за первые четыре матча серии с 1998 года, сообщает лига. Четвёртую игру серии «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» в среднем посмотрели 20,9 млн зрителей — это лучший показатель для четвёртого матча финала НБА со времён встречи «Чикаго» Майкла Джордана и «Юты» в 1998 году.