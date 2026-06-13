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Финал НБА — 2026, Нью-Йорк — Сан-Антонио, пятый матч, 14 июня: текстовая онлайн-трансляция, где смотреть, прогнозы и новости

Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!
Артемий Берстенев Никита Бирюков
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Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!
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Скоро определится чемпион?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь на 14 июня пройдёт пятый матч финала плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Сейчас «Никс» лидируют в серии 3-1 и находятся в шаге от чемпионства. Первые две встречи остались за «Нью-Йорком», затем «Сан-Антонио» смог взять одну игру, но в четвёртом матче «Никс» сотворили невероятный камбэк, отыграв 29 очков и ещё больше укрепили своё преимущество. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи и оперативно расскажет о самых важных моментах.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
Расписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Live Артемий Берстенев

Финал НБА 2026 года стал самым популярным за первые четыре матча серии с 1998 года, сообщает лига. Четвёртую игру серии «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио» в среднем посмотрели 20,9 млн зрителей — это лучший показатель для четвёртого матча финала НБА со времён встречи «Чикаго» Майкла Джордана и «Юты» в 1998 году.

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