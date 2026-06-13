Финал НБА — 2026. Пятый матч. LIVE!

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В ночь на 14 июня пройдёт пятый матч финала плей-офф НБА между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Сейчас «Никс» лидируют в серии 3-1 и находятся в шаге от чемпионства. Первые две встречи остались за «Нью-Йорком», затем «Сан-Антонио» смог взять одну игру, но в четвёртом матче «Никс» сотворили невероятный камбэк, отыграв 29 очков и ещё больше укрепили своё преимущество. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию предстоящей встречи и оперативно расскажет о самых важных моментах.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.