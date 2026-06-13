Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Финал НБА — 2026, Сан-Антонио — Нью-Йорк, пятый матч, 14 июня: судейские решения в четвёртой игре, влияние ошибок на результат

НБА выпустила отчёт по концовке матча финала. Ряд решений судей оказался неверным
Артемий Берстенев
НБА выпустила отчёт по концовке матча финала
Комментарии
Но добивание О Джи Ануноби уже не отменить.

НБА выпустила традиционный отчёт по последним двум минутам четвёртого матча финала между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Лига признала, что арбитры по разу недосмотрели в обе стороны. Но главным стал эпизод за 1:03 до сирены, когда мяч оказался у Стефона Касла. Судьи отдали аут «Никс», хотя в отчёте сказано, что решение было неверным. В НБА посчитали, что Джош Харт ещё до ухода мяча за пределы площадки перекрыл Каслу путь и нарушил правила. Значит, владение должно было остаться за «Спёрс».

НБА — плей-офф . Финал. 4-й матч
11 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 106
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 36, Ануноби - 33, Таунс - 13, Альварадо - 8, Бриджес - 7, Харт - 6, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Джонс, Макбрайд, Дадье, Маккаллар, Колек, Сохан, Шамет, Джемисон, Диавара, Хукпорти
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 24, Харпер - 21, Фокс - 18, Васселл - 18, Касл - 13, Брайант - 5, Шампани - 5, Джонсон - 2, Маклафлин, Корнет, Олиник, Миллер, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Эпизод случился в очень важный отрезок матча, когда команды отвечали друг другу результативными атаками, а разница в счёте была минимальной. Потеря мяча лишила «Спёрс» ещё одной возможности довести атаку до конца и, возможно, заработать штрафные броски. При этом в финальной серии Касл не раз брал на себя важные штрафные в концовках встреч. НБА, однако, не ограничилась тем, что признала ошибку в пользу «Сан-Антонио». В том же отчёте отмечено, что незадолго до спорного аута судьи не заметили нарушения правила трёх секунд в защите со стороны Виктора Вембаньямы. В итоге лига за последние две минуты зафиксировала по одному пропущенному нарушению у каждой команды.

Это важный эпизод, если смотреть на судейство матча в целом. У «Никс» не зафиксировали защитные три секунды у Вембаньямы, а у «Спёрс» — фол Харта на Касле, который по ошибке оформили как аут. Оба решения влияли на то, как развивались владения, но ни одно из них не было тем, что автоматически должно менять счёт или итог встречи. Четвёртый матч остался за «Нью-Йорком» благодаря результативному добиванию О Джи Ануноби в концовке. После публикации отчёта часть арбитражных решений снова оказалась в центре обсуждения, однако сам отчёт лиги показывает пропущенные нарушения и у «Никс», и у «Спёрс».

Пятый матч пройдёт в ночь на 14 июня, а «Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию — следите у нас.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.
НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Раписание финала плей-офф НБА — смотрите здесь
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android