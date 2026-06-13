НБА выпустила отчёт по концовке матча финала. Ряд решений судей оказался неверным

НБА выпустила традиционный отчёт по последним двум минутам четвёртого матча финала между «Сан-Антонио» и «Нью-Йорком». Лига признала, что арбитры по разу недосмотрели в обе стороны. Но главным стал эпизод за 1:03 до сирены, когда мяч оказался у Стефона Касла. Судьи отдали аут «Никс», хотя в отчёте сказано, что решение было неверным. В НБА посчитали, что Джош Харт ещё до ухода мяча за пределы площадки перекрыл Каслу путь и нарушил правила. Значит, владение должно было остаться за «Спёрс».

Эпизод случился в очень важный отрезок матча, когда команды отвечали друг другу результативными атаками, а разница в счёте была минимальной. Потеря мяча лишила «Спёрс» ещё одной возможности довести атаку до конца и, возможно, заработать штрафные броски. При этом в финальной серии Касл не раз брал на себя важные штрафные в концовках встреч. НБА, однако, не ограничилась тем, что признала ошибку в пользу «Сан-Антонио». В том же отчёте отмечено, что незадолго до спорного аута судьи не заметили нарушения правила трёх секунд в защите со стороны Виктора Вембаньямы. В итоге лига за последние две минуты зафиксировала по одному пропущенному нарушению у каждой команды.

Это важный эпизод, если смотреть на судейство матча в целом. У «Никс» не зафиксировали защитные три секунды у Вембаньямы, а у «Спёрс» — фол Харта на Касле, который по ошибке оформили как аут. Оба решения влияли на то, как развивались владения, но ни одно из них не было тем, что автоматически должно менять счёт или итог встречи. Четвёртый матч остался за «Нью-Йорком» благодаря результативному добиванию О Джи Ануноби в концовке. После публикации отчёта часть арбитражных решений снова оказалась в центре обсуждения, однако сам отчёт лиги показывает пропущенные нарушения и у «Никс», и у «Спёрс».

Пятый матч пройдёт в ночь на 14 июня, а «Чемпионат» традиционно проведёт текстовую онлайн-трансляцию — следите у нас.

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