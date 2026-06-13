«Спёрс» прижаты, Вембаньяма в шаге от дисквалификации. Главное перед 5-й игрой финала НБА

Финальная серия НБА возвращается в Сан-Антонио при преимуществе «Нью-Йорка» — 3-1. «Никс» после четырёх матчей — уже в одной победе от титула, а «Спёрс» — в одном поражении от окончания сезона. При этом по общей разнице очков нью-йоркская команда опережает соперника лишь на восемь очков. Перед пятой встречей особое внимание приковано к двум вещам. К реакции «Сан-Антонио» на неудачу в четвёртой встрече и к тому, как борьба под кольцом скажется на развитии серии. Об этом чуть подробнее — в материале «Чемпионата».

Четвёртый матч стал для «Спёрс» самым тяжёлым в нынешнем плей-офф, хотя начиналось всё для команды Митча Джонсона очень уверенно. «Сан-Антонио» вёл с разницей в 29 очков и менее чем за 10 минут до конца держал «+20», но в итоге уступил «Нью-Йорку». Хозяева перевернули игру за счёт более собранных действий в концовке и ошибок соперника, а теперь для «Спёрс» главный вызов связан уже не столько с тактикой, сколько с тем, как быстро прийти в себя после такого поражения — тем более на таком уровне эмоциональное состояние нередко влияет на решения не меньше, чем игровые схемы, и для молодой команды это особенно важно.

Далее важно отметить, что в нынешнем плей-офф «Сан-Антонио» уже попадал под серьёзное давление: команда выиграла седьмую встречу серии с «Оклахомой» на выезде и взяла победу в Нью-Йорке. Это позволяет говорить о том, что один неудачный матч сам по себе ещё не определяет ход всей серии. Но нынешняя ситуация куда сложнее — и из-за масштаба упущенного шанса, и из-за турнирного положения. После четвёртой игры игроки «Спёрс» говорили, что нужно думать только о следующем матче. И это вполне логично: рассуждать о камбэке в серии бессмысленно, если команда не сумеет продлить сезон хотя бы ещё на одну встречу.

«Сан-Антонио» — «Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Пожалуй, отдельно стоит следить за Виктором Вембаньямой: француз по-прежнему играет ключевую роль и в нападении, и в защите, однако после флагрант-фола на Карле-Энтони Таунсе он оказался в одном таком нарушении от дисквалификации. Это наверняка повлияет на его манеру игры в обороне — в четвёртом матче после того эпизода Вембаньяма заметно осторожнее шёл в контакт, из-за чего снизилась его активность у кольца. А для игрока, который так сильно влияет на защиту команды за счёт длины рук, блок-шотов и постоянного давления на соперников, это имеет большое значение. Так что одна из главных интриг — как именно поведёт себя Виктор.

Вторая важная тема серии, как и прежде, связана с игрой в «краске». Именно та команда, которая чаще нагружает кольцо соперника, обычно получает преимущество на длинной дистанции. В четвёртой встрече «Спёрс» заметно лучше выглядели в первой половине, во многом за счёт атак из трёхсекундной зоны. Они набрали 24 очка из «краски» и регулярно создавали проблемы защите «Никс». После большого перерыва картина изменилась. Гости стали чаще завершать владения бросками с дистанции и атаками через сопротивление, а за вторую половину набрали из «краски» только четыре очка.

В России сейчас нет ни одной легальной платформы с правами на трансляцию матчей НБА. Смотреть их можно только через зарубежные сервисы вроде NBA League Pass, YouTube TV с добавлением NBA League Pass, а также Hulu + Live TV, Sling TV или FuboTV — все они доступны по подписке.

На другом конце площадки картина сложилась противоположная, так как «Нью-Йорк» последовательно давил на центр обороны соперника, а Джейлен Брансон регулярно атаковал после заслонов, заставляя защиту смещаться и открывая партнёрам пространство. Именно за счёт этого гости и начали камбэк. К пятому матчу для серьёзных тактических сюрпризов почти не осталось места. Команды уже провели друг с другом четыре встречи за короткий срок и хорошо изучили базовые решения соперника. В такой ситуации решающим обычно становится качество исполнения, и это вполне объяснимо.

Для «Сан-Антонио» критически важно сохранить агрессию при атаках кольца и не уходить в зависимость от бросков с периметра. Для «Нью-Йорка» задача остаётся прежней: продолжать создавать давление внутри дуги и использовать ошибки соперника. От того, какая команда сумеет навязать этот сценарий, будет зависеть, получит ли серия продолжение или чемпион определится уже по итогам пятого матча.