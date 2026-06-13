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Итоги сезона-2025/2026 для казанского УНИКСа: почему они проиграли ЦСКА, будущее команды, останется ли Перасович и Алексей Швед

УНИКС в полуфинале заставил поверить в чудеса. Команда Перасовича не заслуживает хейта
Рустам Имамов
УНИКС в полуфинале заставил поверить в чудеса
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Казанцы выдали всё, что могли — на борьбу с ЦСКА банально не хватило сил.

Впервые с введения серий до четырёх побед в финале Единой лиги ВТБ случился «свип» — московский ЦСКА не оставил ни шанса казанскому УНИКСу. Более того, формально по счёту в каждой из встреч преимущество армейцев выглядело внушительным, и мы не увидели ни одного напряжённого клатча.

Единая лига ВТБ . Финал
10 июня 2026, среда. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 102
ЦСКА
Москва
УНИКС: Стюарт - 20, Бингэм - 12, Пьерр - 9, Захаров - 9, Беленицкий - 8, Рейнольдс - 6, Д. Кулагин - 6, Ли - 3, М. Кулагин - 3, Абдулбасиров, Стуленков, Лопатин
ЦСКА: Тримбл - 23, Уэйр - 22, Кливленд - 11, Ухов - 10, Жан-Шарль - 10, Руженцев - 8, Митрович - 6, Курбанов - 4, Астапкович - 3, Карпенко - 3, Антонов - 2, Ганькевич

После этого пошли разговоры о едва ли не худшем финале в истории. Как нейтральные болельщики, так и любители баскетбола из Татарстана активно критикуют команду Велимира Перасовича за безвольное, по их мнению, поражение. Но это несправедливо по отношению к казанцам. Как можно обвинять УНИКС в отсутствии характера после героического полуфинала с «Зенитом»?

В Казани требовательный болельщик. В Татарстане есть только первое место — и больше ничего. Казанский «Ак Барс» переродился после неубедительной регулярки и дошёл до финала, однако многие всё равно остались недовольны итогами серии с «Локомотивом». Волейбольный «Зенит» переживает перестройку и дошёл до финала через триллер в Новосибирске, но всё равно попал под критику после поражения в решающей серии от «Динамо». Про «Рубин» местные любители спорта лишний раз даже и не вспоминают — борьба за пятёрку сильнейших тут мало кому интересна. Но больше всего в последние дни критикуют УНИКС. Город быстро забыл настоящее спортивное чудо в серии с «Зенитом» и обвиняет команду Велимира Перасовича в безволии. Серия с ЦСКА казанцам действительно не удалась, однако справедлива ли подобная критика?

Алексей Швед, сезон-2025/2026

Алексей Швед, сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

Даже если не учитывать, насколько хороши были армейцы, УНИКСу банально нечем было ответить. К домашней части серии у Казани с трудом собирался состав на игру. Перасовичу пришлось выставлять Алексея Шведа и Дишона Пьерра, хотя оба игрока чувствовали себя неважно. Пьерр получил повреждение по ходу пятого матча полуфинала и изначально не рассчитывал вернуться на паркет в этом сезоне. Но он форсировал восстановление и сам изъявил желание помочь команде. Тренер оценил рвение форварда и выпустил его, хотя затем частично и пожалел об этом. Точно лишним было решение выпускать Шведа. Алексей травмировался ещё в седьмой игре с «Зенитом», не успел полноценно восстановиться и усугубил повреждение в стартовых встречах финала. Перед третьей игрой с ЦСКА он даже не мог нормально тренироваться, но всё равно играл. Что это, если не проявление характера?

Когда 37-летний ветеран выходит на паркет с травмой и отдаёт всего себя, к команде не может быть претензий в плане самоотдачи. Что поделать, если отдавать было уже нечего? Все силы и эмоции остались в серии с «Зенитом». Это был всего лишь второй случай в истории российского баскетбола, когда одной команде удалось вернуться в серию при счёте 1-3. Команда Перасовича была на грани вылета, однако смогла доказать, что с ней стоит считаться, и точно взяла своё место в финале по праву. К тому же казанцы были стабильнее всех конкурентов на протяжении всего сезона. УНИКС стал вторым в регулярном чемпионате, вновь уступив только невероятному ЦСКА. Пока «Локомотив-Кубань» и «Зенит» регулярно попадали в функциональные ямы, УНИКС не позволял себе длительных неудачных отрезков.

Более того, казанцы единственные, кто реально соперничал с армейцами. По регулярке у них было равенство побед с ЦСКА, на два гостевых поражения они ответили двумя победами у себя в «Баскет-Холле». Недаром после завоевания Кубка Белова тренер ЦСКА Андреас Пистиолис и защитник москвичей Каспер Уэйр называли противостояние с УНИКСом для себя принципиальным, выделяя, насколько сложно было с ними играть по ходу сезона. В спорте нет места сослагательному наклонению, но едва ли Пистиолис смог бы закрыть финал в четырёх играх, будь у Перасовича не настолько переполненный лазарет. Его команда отстаёт по бюджету почти в два раза и в принципе не может похвастать широкой ротацией. А когда к короткой скамейке добавляется ещё и эпидемия травм — что против этого тренер можно предложить?

Велимир Перасович, сезон-2025/2026

Велимир Перасович, сезон-2025/2026

Фото: Единая лига ВТБ

Бывший главный тренер сборной России Сергей Базаревич в беседе с «Чемпионатом» критиковал игру УНИКСа в защите. Действительно, главным шансом для казанцев было устроить ад для Мело Тримбла, но жёсткий силовой баскетбол возможен только при благоприятных физических кондициях, в то время как играющие практически без замен Джален Рейнольдс и Маркус Бингэм банально выдохлись. Не хватило результативных действий от Михаила Беленицкого, Андрея Лопатина, однако трудно в чём-либо обвинять игроков, против которых катком ехал асфальтоукладчик. ЦСКА можно остановить только за счёт свежести, а её реально добиться через глубину скамейки. У «Зенита» такая была в 2022-м, так как состав формировали под Евролигу, у «Локомотива-Кубань» в 2023-м подрастало отличное поколение молодёжи. УНИКС по финансовым возможностям серьёзно уступает даже Краснодару, поэтому чаще всего комплектуется по остаточному принципу.

Но главная проблема — при таком подходе сложно собрать костяк на несколько сезонов вперёд, чтобы команда росла, опираясь друг на друга. После прорывного сезона наверняка уйдёт Бингэм, активно интересуются Дмитрием Кулагиным, есть предложения с повышением зарплаты для Пэриса Ли и Дишона Пьерра. Джален Рейнольдс полюбил Казань и стал здесь своим, но он не молодеет, насколько хватит здоровья Шведу в принципе играть в баскетбол — тоже большой вопрос. Однако главный риск для УНИКСа в межсезонье — потеря Перасовича. Тренер доказал, что умеет выжимать максимум из ограниченных возможностей, звонки от клубов Евролиги поступали ещё в прошлые годы, но каждый раз Евгению Богачёву удавалось уговорить Велимира остаться в Татарстане. Хватит ли аргументов сейчас? Во многом от этого зависит и будущая селекция, ведь не секрет, что игроки готовы были пойти на скидку, чтобы поработать именно с этим специалистом.

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