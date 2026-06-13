Каким был первый сезон перестроенной «Самары»? Спойлер — предсказуемо тяжёлым

Когда стало известно, что «Самара» будет выступать в сезоне-2025/2026 Единой лиги ВТБ, вопросов было гораздо больше, чем ответов. Ведь несколькими месяцами ранее команда перешла под курирование местного муниципалитета, которому от предыдущего руководства достались только заметно поредевший состав и задолженность в размере 200 млн рублей. Новым директоратом было принято решение отказаться от подписания легионеров — на бумаге жизнеспособная идея, ведь такой же концепции уже много лет успешно придерживается МБА-МАИ. Но, в отличие от москвичей, «Самара» не могла похвастаться отлаженной вертикальной системой подготовки воспитанников. Поэтому чего ожидать от коллектива, который едва не лишился прописки в Единой лиге, было не совсем понятно. Спустя год финансовые проблемы «Самары», кажется, никуда не делись, однако первые итоги этой масштабной перестройки уже можно подвести.

Итоги «Самары» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Ещё при подготовке к новому сезону нестабильная ситуация внутри клуба заметно отразилась на шансах «Самары». Поздняя трансферная кампания и задержки при формировании состава явно не способствовали улучшению положения, поэтому начало чемпионата получилось примерно таким, как и предполагалось — 16 поражений кряду. Но справедливости ради не все из них закончились для самарской команды разгромом. Подопечные Владислава Коновалова навязывали борьбу соперникам по второй половине таблицы и где-то даже были близки к триумфу, однако каждый раз не хватало то опыта, то сыгранности, то глубины ротации. Из-за долгоиграющей череды травм «Самара» почти не успела поиграть оптимальным составом, а штабу то и дело приходилось привлекать молодёжь из дубля. Хотя первая — и одна из всего двух за сезон — победа «Самары», состоявшаяся только 26 декабря, была добыта в отсутствие двух лидеров нападения. На выезде, в усечённом составе и с пропущенным рывком в нервной концовке всё же был повержен «Нижний Новгород». Второго выигрыша пришлось ждать ещё полтора месяца — снова в гостях, но на этот раз в том самом оптимальном составе «Самара» обыграла «Автодор». В дальнейшем коллектив вплотную подбирался и к «Автодору», и к «Нижнему», и к «Уралмашу», однако добавить ещё один матч в графу выигранных всё же не удалось. Как итог — соотношение побед и поражений 2-38 и последнее место в таблице Единой лиги.

Прежде чем говорить непосредственно об игре, нельзя игнорировать и другие очевидные факторы. Например, психологический. Тренер Коновалов неоднократно отмечал, что его игрокам недостаёт запала, огня в глазах — он призывал их не обращать внимания на отсутствие побед и просто показывать максимум на паркете. Но Владислав Николаевич — это баскетболист и тренер с огромным стажем, чего пока нельзя сказать о его подопечных. Молодым талантам «Самары» только предстоит выработать такую ментальную устойчивость. Так возник замкнутый круг: затяжная серия поражений давила морально, из-за чего выигрывать становилось ещё сложнее. При этом из общей картины, конечно, нельзя исключать и организационные проблемы, которые, по сообщениям инсайдеров, затрагивали логистику и, как результат, кондиции игроков. В общем, сезон у команды получился действительно непростой — и сразу по всем фронтам.

«Самара», сезон-2025/2026 Фото: Единая лига ВТБ

Если говорить об игровой составляющей поподробнее, стабильности «Самаре» не хватало вообще во всём. По всем ключевым показателям — результативности, точности попаданий, передачам, подборам и так далее — клуб был либо последним, либо предпоследним на турнире, местами опережая только «Автодор». Помимо этого, среди 11 команд-участниц «Самара» допустила наибольшее количество потерь и даже дважды повторила антирекорд сезона — 29 потерь за игру. Не менее печально обстояла ситуация в обороне. Всего в регулярном чемпионате было 42 матча, в которых хотя бы одна из команд набирала 100 и более очков. В 15 из них — то есть трети от общего количества — сотню пропускала именно «Самара». В нападении дела обстояли значительно лучше, но только у отдельно взятых игроков. В первую очередь речь, конечно же, идёт о Никите Михайловском, который стал лучшим бомбардиром сезона с 20,5 очка в среднем за игру (Дмитрий Чебуркин замкнул топ-20 с 11,8 очка). Громадный прогресс молодого защитника стал для «Самары» чуть ли не единственным светлым пятном: его крутой бросок, умение прорваться через соперников и эффективность на подборе не раз выручали команду.

К сожалению для «Самары», в нынешней ситуации нельзя исключать, что летом Михайловский может покинуть клуб. Виной всему — нестабильное финансовое положение, из-за которого команда может лишиться права на выступление в Единой лиге. Дедлайн для подачи заявки на участие в следующем сезоне был установлен на 30 апреля. К этому сроку соответствующих финансовых гарантий у «Самары» не было — это подтвердил её спортивный директор Андрей Фёдоров. Так, по словам президента Единой лиги Сергея Кущенко, до недавнего времени участие клуба в предстоящем розыгрыше даже не рассматривалось. В итоге формальная заявка всё же поступила, но на данный момент была подтверждена только часть необходимого финансирования — в Единой лиге всё ещё ждут оставшихся документов от клуба. Других официальных заявлений по этому поводу пока не было — поэтому будущее «Самары» остаётся туманным.

Помимо прочего, по сообщениям инсайдеров, свой пост может покинуть тренер Коновалов. У него остаётся ещё год по контракту, однако в случае, если команда продолжит выступление в Единой лиге, возглавить её может черногорец Милош Павичевич. У этого специалиста большой опыт работы в России — как в Единой лиге, так и в Суперлиге, которую он выигрывал с приморским «Спартаком» и «Уралмашем». В прошлом тренер также работал в «Самаре» в роли ассистента. Сейчас ему, как и руководству «Самары», остаётся только ждать решения Единой лиги относительно допуска команды к сезону-2026/2027. Окончательный состав участников турнира будет объявлен после заседания Совета лиги, которое должно состояться в середине июня.