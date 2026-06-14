«Нью-Йорк» — самый «трушный» чемпион за последние годы. И вот почему

Закончился 80-й сезон Национальной баскетбольной ассоциации, в котором победу одержал «Нью-Йорк Никс». Много ярких событий было в только что завершившемся чемпионате, однако титул «Никс» стал его апогеем. В финале действительно встретились две классные и приятные франшизы, но победил тот, кто больше заслужил по совокупности факторов.

Давайте коротко по «Сан-Антонио»: никаких вопросов и негатива к «Спёрс» быть не должно. Это хорошая системная команда, с крутыми звёздами и не менее классными ролевиками, они своё ещё возьмут. Однако «Нью-Йорк» больше заслужил это долгожданное чемпионство — первое за 53 года.

Для многих выступление «Нью-Йорк Никс» в первых трёх раундах плей-офф оказалось неожиданностью, но только не для истинных ценителей баскетбола. Да, общественность привыкла к тому, что «Никс» зачастую то подвержены травмам, то у них нет какой-то стабильной идентичности. Однако в этом году всё иначе. Становление этих «Никс» берёт начало в 2020 году, когда генеральным менеджером команды стал Леон Роуз. К тому моменту команда семь лет подряд не выходила в плей-офф. Первым менеджерским решением Роуза стало приглашение Тома Тибодо на пост главного тренера команды. Под его руководством «Никс» сразу оказались четвёртыми на Востоке и вышли в постсезон впервые с 2013 года.

Затем роковым с позитивной точки зрения стало на тот момент спорное подписание Джейлена Брансона, который оказался не нужен «Далласу». Помимо Брансона, Роуз сделал ставку на Карла-Энтони Таунса, О Джи Ануноби, Джоша Харта, Микала Бриджеса — и не прогадал. Всё это звенья одной цепи, которые соединились и заработали как единый механизм. Последним и недостающим пазлом стал Майк Браун, который сменил Тома Тибодо. Браун был лучшим вариантом на рынке свободных тренеров, и «Никс» опять не прогадали! Да, были определённые проблемы на дистанции этого сезона, особенно после Матча всех звёзд, но именно Майк Браун всё настроил как швейцарские часы.

Параллельно эпичность пути и чемпионства «Никс» накладывается на исторический контекст: одна из крупнейших франшиз, за которую болеет и переживает каждая третья звезда Голливуда, настоящая армия поклонников по всему миру и отсутствие титула 53 года. В финал команда выходила тоже давно — 27 лет назад, уступив как раз «Сан-Антонио Спёрс», с которым они расправились в нынешней серии. Все эти факторы в совокупности придают особенный шарм чемпионству «Никс». Некая «трушность» и адекватность Джейлена Брансона, тренерский гений Майка Брауна, трудоспособность О Джи Ануноби, особенная память Карла-Энтони Таунса о матери, которую он упоминал почти в каждом интервью в финале, непростая решающая серия для Джоша Харта, Микал Бриджес, который уже обидно проигрывал в финале-2021, ведя 2-0. И многое другое — без всего этого не было бы такой ценности титула «Нью-Йорка».

«Никс» подарили в этом плей-офф самую настоящую сказку — как своим болельщикам, так и нейтральным зрителям. «Нью-Йорк» зажёг тот самый огонь и любовь к баскетболу, которую мы когда-то ощутили. Они дали понять, что всё реально, даже после Кармело Энтони, «Тингуса Пингуса», Дерека Фишера. Они показали, что, несмотря на всё это, буквально несколько решений могут кардинально поменять расклад сил и подарить неподдельные эмоции, которых не было очень давно. «Никс» доказали, что ваша звезда может быть с ростом 188 см, что «сомнительный» Таунс может быть полезен, что «списанный» Майк Браун может стать лучшим тренером на деле. Спасибо за это «Нью-Йорку» за это и всем тем, кто на паркете и за его пределами принимали кардинальные решения. Это было незабываемо, это было величественно.