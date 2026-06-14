Нереальные камбэки и мощные эмоции. «Нью-Йорк» красиво взял титул НБА!

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии НБА и закрыл противостояние со счётом 4-1. По ходу встречи команда из Нью-Йорка отставала на 16 очков, но после большого перерыва снова перевернула игру. Главным героем стал Джейлен Брансон, который набрал 45 очков. Традиционно разбираемся, за счёт чего «Никс» взяли ещё один матч после двузначного отставания и оформили первое чемпионство клуба за 53 года.

С самого начала матча инициативой полностью владели хозяева. Уже в первой четверти «Спёрс» создали двузначный отрыв, а к середине второй довели его до 16 очков. У «Нью-Йорка» атака долго не работала: команда попала лишь в двух из первых 18 бросков с игры и почти не набирала очки из-под кольца. Большую роль в этом сыграл Виктор Вембаньяма — он раз за разом встречал соперников у кольца и собирал блок-шоты. Проблемы гостей объяснялись не только низкой реализацией. «Сан-Антонио» навязал удобный для себя темп и заставлял соперника проводить большинство владений против собранной позиционной обороны. Молодая команда действовала дисциплинированно, а комфортное преимущество в счёте позволяло ей обходиться без лишнего риска.

Во второй четверти ситуация постепенно стала меняться, поскольку «Никс» чаще находили очки в быстрых переходах и сильнее опирались на Брансона как на основного созидателя. Рывок 22:9 позволил гостям почти вплотную приблизиться к сопернику, однако перед большим перерывом преимущество всё же оставалось за «Спёрс» 42:37 после точного броска Девина Васселла вместе с сиреной. Первая половина получилась одной из самых малорезультативных в истории современных финалов. И «Никс», и «Спёрс» столкнулись с серьёзными трудностями в атаке, а число по-настоящему хороших нападений оказалось гораздо ниже привычного для матчей такого уровня. Очевидно, что в этих условиях особенно важными стали индивидуальные решения лидеров.

После паузы именно этот аспект стал главным в развитии матча. Если «Сан-Антонио» по-прежнему держался на командном движении мяча и надёжности в защите, то у «Нью-Йорка» появился игрок, который мог регулярно создавать моменты в одиночку — Брансон постепенно всё сильнее нагружал оборону соперника и всё чаще завершал атаки своими бросками. К слову, ключевым оказался финальный отрезок — там разыгрывающий набрал 13 очков подряд и фактически взял концовку под контроль для своей команды. «Спёрс» несколько раз сокращали разрыв, однако каждый раз натыкались на ответные действия лидера гостей, ибо чем ближе была финальная сирена, тем сложнее хозяевам становилось сохранять прежний уровень давления в защите.

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Помимо Брансона, заметный вклад в успех внесли Микал Бриджес и Джош Харт: на двоих они набрали 27 очков. Их результативность помогла избежать ситуации, когда вся атакующая нагрузка легла бы только на одного игрока. У «Сан-Антонио» самым эффективным стал Дилан Харпер, отметившийся 25 очками. Вембаньяма завершил встречу с 19 очками, 14 подборами и пятью блок-шотами. Однако хозяева снова столкнулись с проблемой, которая преследовала их всю серию: солидный задел в первой половине так и не удалось довести до победы.

Этот плей-офф «Никс» свели в одну повторяющуюся драму. В каждой из четырёх победных игр они сначала проваливались в минус минимум на 10 очков, а потом вытаскивали матч за матчем. И пятая встреча не выбилась из общего рисунка. Разница была только в том, что на этот раз очередной камбэк принёс не просто победу, а чемпионский титул. «Нью-Йорк» дожал соперника 94:90, выиграл серию 4-1 и впервые с 1973 года стал чемпионом НБА!