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Финал НБА — 2026, как болельщики Нью-Йорка праздновали чемпионство: видео с места событий, реакция на победу Никс

Фанаты чемпионов НБА — реально неадекватные. «Чемпионат» лично в этом убедился
Артемий Берстенев
Фанаты чемпионов НБА — реально неадекватные
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В Нью-Йорке в ближайшие дни будет очень шумно.

Историческая победа «Нью-Йорка» в финале НБА сопровождалась уличными инцидентами. После матча болельщики устроили беспорядки, в ходе которых пострадали машины экстренных служб и городское имущество, а полиция произвела задержания. Рассказываем, как Нью-Йорк отпраздновал первое чемпионство клуба за более чем 50 лет.

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Основные события развернулись в районе «Мэдисон Сквер Гарден», где тысячи болельщиков собрались посмотреть трансляцию пятого матча финальной серии, который проходил в Сан-Антонио. После финальной сирены улицы вокруг арены быстро заполнились людьми. По данным американских СМИ, часть толпы начала портить городское имущество. На опубликованных видео видно, как несколько человек сорвали знак остановки со школьного автобуса и повредили его кузов. Также сообщалось о случаях повреждения автомобилей полиции и пожарной службы. Ещё один инцидент произошёл возле машины скорой помощи, где толпа окружила автомобиль и не дала ему проехать. В другом эпизоде болельщики забрались на пожарную машину прямо во время её движения по городу.

Корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков оказался в городе во время празднования. С приближением финальной сирены толпа становилась всё плотнее, а после матча движение на нескольких улицах и вовсе почти остановилось. В некоторых местах полиции пришлось вмешаться, чтобы не допустить новых столкновений и повреждения имущества. «Перекрыли весь центр, метро. В общем, весело было. Жесть, еле выбрался!» — рассказал Андрей.

Городские власти были готовы к такому сценарию. Ещё перед пятой игрой мэр Нью-Йорка призвал жителей соблюдать порядок, если команда отпразднует чемпионство. Вокруг арены заранее усилили меры безопасности — такие же действовали и во время предыдущих матчей серии. Предосторожности были связаны не только с размахом события: на протяжении всего плей-офф американские СМИ регулярно сообщали об агрессивном поведении отдельных болельщиков «Никс». А после четвёртого матча финала в Нью-Йорке полиция уже фиксировала массовые нарушения порядка у арены — тогда задержали десятки человек, а несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.

К слову, после той же встречи произошёл ещё один громкий эпизод. Болельщики «Никс» забросали яйцами центрового «Сан-Антонио» Виктора Вембаньяму. Этот случай широко разошёлся в американских медиа и стал одной из самых обсуждаемых тем финальной серии вне площадки. На протяжении всего противостояния пресса в США не раз писала и о других выходках фанатов нью-йоркского клуба. Речь шла как о порче городской инфраструктуры, так и о стычках на улицах после матчей.

Вембаньяму закидали яйцами после четвертого матча финала НБА

Ранее «Чемпионат» уже рассказывал, почему в финале симпатии большей части страны окажутся на стороне «Сан-Антонио», а Нью-Йорк останется главным центром поддержки «Никс». Но события после чемпионского матча снова привлекли внимание к репутации болельщиков клуба, о которой в американском спортивном сообществе спорят уже давно. По данным полиции Нью-Йорка, были задержаны несколько человек по обвинениям в нападении и нарушении общественного порядка. Точное число арестованных на момент публикации не называлось.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
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