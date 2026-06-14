Такое трудно объяснить. «Нью-Йорк» выиграл НБА, уступая почти всё время. Как?!

«Нью-Йорк» впервые за 53 года взял титул НБА! Весь город уже стоит на ушах, а чемпионский парад состоится 18 июня. Но в этом финале с «Сан-Антонио» поражает другое…

«Спёрс» на протяжении 72% времени в финале НБА были первыми в счёте. «Никс» же лидировали 24% времени… и стали чемпионами! 4% — тот процент, когда была ничья.

На самом деле это уму непостижимые цифры ещё потому, что «Сан-Антонио» в каждой из игр владел двукратным преимуществом: в первой вёл с разницей в 14 очков, во второй и третьей — в 12 очков, в четвёртой — в 29 очков, в пятой — в 16 очков. Только представьте себе сценарий, в котором команда в финале НБА по ходу каждого матча обладала таким внушительным перевесом, но выиграла только одну встречу из пяти. Это просто какой-то невероятный сценарий, ставший реальностью!

Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Так почему так происходило? В целом всё просто: команда у «Сан-Антонио» очень молодая. Для Виктора Вембаньямы, Стефона Касла, Девина Васселла, Джулиана Шампани, Дилана Харпера и Келдона Джонсона это был первый плей-офф в карьере. Бо́льшая часть основной обоймы «Спёрс» лишь только почувствовала запах настоящей борьбы в постсезоне, и выход в финал — уже успех для «шпор»! Правда, характера и принятия ключевых решений под давлением команде, как видите, не хватило. Для этого и нужен опыт, который получаешь только через вот такие обидные поражения. Именно они делают тебя сильнее.

«Сан-Антонио» был невероятно хорош в первых половинах, однако во вторых… выключался напрочь. Нагляднее всего это показал четвёртый матч, когда «Никс» отыграли «-29», совершив самый крупный камбэк в истории финалов НБА. Для тренера «Спёрс» Митча Джонсона это тоже первый плей-офф в карьере в качестве главного. Ему ещё предстоит научиться контролировать ритм игры и своих подопечных в самые ответственные моменты. Благо у него есть возможность обратиться за советом к гуру Грегу Поповичу, который прошёл через всё в своём долгом пути.

Вот вам история о том, как можно лидировать в финале НБА больше 70% времени, но всё равно остаться ни с чем. Грустно, обидно, досадно — да… Это должно сделать «Спёрс» сильнее. И никак иначе! Команда у техасцев очень молодая и перспективная. Нужно сделать выводы и двигаться дальше. Кажется, в будущем мы можем увидеть династию, а пока «Нью-Йорк» сильнее. Команда Майка Брауна выглядела как настоящий слаженный механизм, где каждый может в нужный момент включиться. Надо закрыть Вембаньяму — Карл-Энтони Таунс приложит все усилия, надо набрать очки любым путём — Джейлен Брансон сделает всё как полагается, надо приносить пользу на каждом участке паркета — Джош Харт и О Джи Ануноби тут как тут. У «Никс» очень вариативное и разнообразное нападение, с которым никто не смог справиться в этом плей-офф.