«Сан-Антонио» должен избавиться от этого игрока. И как можно скорее!

Финал НБА — 2026 — уже в истории. «Нью-Йорк» стал чемпионом спустя более чем 50 лет. «Сан-Антонио» во второй раз после семи выходов в финал не сумел взять титул. Впервые это случилось в 2013 году, когда «Спёрс» остановило легендарное трио «Майами» с Леброном, Уэйдом и Бошем, а ещё в той серии был бросок жизни от Аллена, если помните. Но сейчас давайте поговорим о том, кто провалился в этом финале.

Речь о ДеАароне Фоксе. Разыгрывающий перед стартом сезона был обменян из «Сакраменто» в «Сан-Антонио». К слову, «Кингз» распрощались не только с Фоксом, но и с Майком Брауном, который привёл «Нью-Йорк» к первому за 53 года чемпионству! ДеАарон провёл сильный регулярный чемпионат, набирая в среднем 18,6 очка, 3,8 подбора, 6,2 передачи и 1,2 перехвата. Он дал команде вариативность и скорость, ведь защитник шикарно умеет врываться в «краску» стягивая на себя внимание, после чего на дуге или на краях появляется свободное пространство, чем «Спёрс» умело пользовались по ходу сезона.

Если в регулярке к Фоксу вопросов практически не было в связи с шикарными результатами и второй в карьере поездкой на Матч всех звёзд, то в плей-офф у ДеАарона просели статистические показатели — 16,0 очка, 4,0 подбора и 6,0 передачи, хоть и ненамного, но тем не менее. Куда печальнее ситуация с реализацией: 48,6% в регулярном чемпионате превратились в 42,5% в плей-офф. С «трёшки» — тоже падение — с 33,2% до 30,9%. Если по ходу первых раундов Фокс смотрелся неплохо, то с более сильными командами к нему накапливалось всё больше претензий. То он полностью растворялся, то брал на себя слишком много ненужных попыток, когда ситуация того не требовала.

ДеАарон Фокс Фото: Christian Petersen/Getty Images

Всю проблемность показал ключевой момент в четвёртом матче, когда «Нью-Йорк» совершил крупнейший в истории камбэк в финале НБА. Фокс перехватил мяч в концовке при минимальном преимуществе «Спёрс». Играть оставалось всего ничего, поэтому можно было спокойно тянуть время, дожидаясь момента, когда на тебе сфолит соперник. Однако ДеАарон решил пойти в проход, где его заблокировал О Джи Ануноби. И это ещё не всё!

«Нью-Йорк» подобрал мяч, доставив его Хосе Альварадо. Защитник «Никс» бежал к середине площадке, однако, увидев перед собой двух соперников, решил сделать шаг назад, хотя уже пересёк центральную линию. Альварадо нарушил бы правило зоны и владение перешло бы «Сан-Антонио», если бы не Фокс, который сфолил на оппоненте. Просто две ключевые ошибки за несколько секунд, стоившие «Спёрс» победы.

В финале НБА Фокс провёл лишь один добротный матч — второй, в котором набрал 20 очков и реализовал 66,7% бросков с игры. Остальные — ужас. Первый — семь очков и 23,1%, третий — 12 очков и 28,6%, четвёртый — 18 очков и 37,5% (в целом не так и плохо, но не уровень звезды), пятый — семь очков и 30%. И если в этом сезоне ДеАарон получал $ 37 млн, то в следующем его контракт станет просто убийственным для платёжки «Спёрс» — $ 49,8 млн!

Платить $ 50 млн за игрока, проводящего девятый сезон в лиге, который смотрелся хуже первогодки Дилана Харпера в плей-офф, — извините… Кажется, нужно искать варианты, куда бы сбагрить Фокса. А возможно ли это вообще с учётом цены контракта? Наверное, да, но встаёт вопрос цены. Вряд ли удастся получить за ДеАарона сильный актив, поэтому у руководства «Спёрс» получится очень сложное межсезонье, где нужно будет думать о том, как усилить команду и нужно ли менять Фокса.

Поймите меня правильно, Фокс — не самый плохой игрок в лиге, у него есть свои плюсы и минуты. Просто он не должен решать в клатче. Как ни крути, этот плей-офф показал всю его слабость в моментах под давлением. «Сан-Антонио» лидировал в каждой игре с двукратным преимуществом, но проиграл со счётом 1-4. Это лишь закалит молодых парней, для которых это первый опыт в постсезоне, а вот что будет с Фоксом — это интересно. Ждём межсезонья.