Виктор Вембаньяма — крут. Но что сделает его абсолютным монстром?

«Нью-Йорк» обыграл «Сан-Антонио» в пятом матче финальной серии НБА и завоевал чемпионский титул. Для Виктора Вембаньямы это первый финал в карьере. Несмотря на сильную индивидуальную статистику, серия выявила аспекты игры француза, которые ограничивают его влияние в матчах максимальной важности.

По итогам пяти встреч Вембаньяма набирал 26,0 очка, 11,2 подбора и 3,6 блок-шота в среднем за игру. Однако финал показал, что между статусом суперзвезды и статусом игрока, способного регулярно приводить команду к чемпионству, по-прежнему существует разница. Серия с «Никс» позволила чётко определить направления, в которых лидеру «Спёрс» предстоит прибавлять.

Концовки матчей остаются проблемой

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Главной тенденцией серии стала разница между игрой Вембаньямы на протяжении матча и его эффективностью в решающие минуты.

В большинстве встреч «Сан-Антонио» контролировал ход игры. Команда лидировала с двузначным преимуществом во всех пяти матчах финала, однако сумела удержать его только один раз. В заключительных отрезках защита «Никс» систематически усложняла жизнь лидеру соперника, заставляя центрового принимать решения в условиях плотной опеки.

Особенно заметно это проявилось в пятой игре, когда в четвёртой четверти Вембаньяма реализовал один бросок с игры. Аналогичная картина наблюдалась и в предыдущих матчах серии. По мере приближения концовки влияние Виктора на нападение снижалось, а количество сложных и низкопроцентных попыток возрастало.

На таком уровне важно не терять эффективность в самые тяжёлые моменты. Финал как раз и дал понять, что в этом компоненте у него ещё есть куда прибавлять.

Физической готовности пока недостаточно для самых тяжёлых серий

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

С момента перехода в НБА Вембаньяма заметно набрал мышечную массу и стал куда увереннее выдерживать контактную борьбу. Но финальная серия показала, что запас для дальнейшего роста у него по-прежнему очень большой.

«Никс» постоянно давили «Спёрс» физически как на самого француза, так и на всю их систему нападения. За позицию приходилось бороться ещё до получения мяча, а степень контакта заметно выросла по сравнению с предыдущими раундами плей-офф.

Во второй половине матчей усталость от дополнительной нагрузки уже давала о себе знать. В играх с высоким игровым временем Вембаньяма снижал результативность действий, и это сказывалось и в нападении, и в защите.

При этом задача не сводится просто к набору массы, потому что для игрока с такой антропометрией особенно важно сохранить мобильность, которая остаётся одним из его главных козырей. Иными словами, здесь нужно найти правильный баланс между мощью и подвижностью.

Игра спиной к кольцу требует дальнейшего развития

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Ещё одной проблемой серии стала ограниченная эффективность Вембаньямы в ситуациях, когда соперник лишал его возможности атаковать из привычных позиций.

На протяжении финала защитники «Никс» регулярно выталкивали Виктора дальше от кольца и вынуждали начинать атаки с неудобных точек. В результате процент реализации снизился по сравнению с предыдущими раундами плей-офф, а количество потерь выросло.

Тем не менее во многих эпизодах француз всё равно предпочитал завершать владения дриблингом или дальним броском, хотя преимущество в росте позволяло ему чаще атаковать у кольца. Особенно это бросилось в глаза в пятом матче, когда ранний четвёртый фол Карла-Энтони Таунса должен был помочь «Спёрс» перестроить игру соперника, но команда Митча Джонсона этим так и не воспользовалась.

«Большому» прямо сейчас не нужно раз за разом продавливать соперника спиной весь матч. Но когда в арсенале есть пара надёжных движений из поста, его атакующий потенциал резко идёт вверх и под него становится куда сложнее подстроиться любой защите.

Как ни крути, а защита команды держится на дисциплине и концентрации

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Al Bello/Getty Images

Помним, как по ходу серии вокруг Вембаньямы не раз возникали споры? Так, несколько эпизодов с его участием заставляли говорить и о жёсткости его игры, и о возможных санкциях со стороны лиги. Но куда важнее другое. Финал серии наглядно показал, насколько защитная система «Спёрс» зависит от концентрации своего лидера.

Ключевая ценность Вембаньямы в защите — не только в блок-шотах. Он умеет перекрывать пространство, подстраховывать партнёров и заранее влиять на действия соперника.

А если его слишком часто отодвигают от кольца или он начинает ошибаться в ротациях, защита команды заметно проседает — однако понятно, что умение держать удар и сохранять фокус на протяжении всего матча важны для него точно так же, как и готовая физика с богатым техническим арсеналом.

Что показал этот финал

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Dustin Satloff/Getty Images

xФинальная серия с «Никс» ничего не изменила в оценке масштабов таланта Вембаньямы. Его цифры и влияние на игру по-прежнему только подтверждают, что он уже сейчас один из сильнейших молодых игроков лиги.

При этом серия достаточно наглядно обозначила направления дальнейшего развития. Речь идёт о более стабильной игре в концовках, дополнительной физической устойчивости, расширении набора действий в посте и сохранении дисциплины в наиболее напряжённых отрезках матчей.

Все четыре аспекта регулярно всплывали по ходу финала и в немалой степени задавали тон всей серии. Для игрока, который уже в 22 года вывел команду в финал, именно такие нюансы станут следующим шагом в развитии и помочь в борьбе за титул.