«Ну и что теперь?» Как Джейлен Брансон заставил звезду признать ошибку после титула «Никс»

Аналитики и болельщики часто спорят о том, какими качествами должен обладать лидер чемпионской команды. В декабре 2023 года двукратная на тот момент (теперь титулов у неё три) чемпионка женской НБА в качестве главного тренера Бекки Хэммон произнесла в эфире ESPN слова, которые мгновенно превратили её чуть ли не в главного врага баскетбольного Нью-Йорка. Именитая спортсменка тогда заявила, что «Никс» не смогут взять титул, пока их ключевым игроком остаётся невысокий разыгрывающий Джейлен Брансон. Спустя два с половиной года, на фоне первого с 1973 года чемпионства «Нью-Йорка» в НБА, Бекки припомнили её высказывания.

Исторические прецеденты

Стефен Карри Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Суть тезиса Хэммон сводилась к историческим аргументам. В лиге, где доминируют габариты, командам крайне редко удавалось брать титул, если их главной атакующей силой был баскетболист ростом 188 см и ниже. Со времён слияния НБА и АБА в 1976 году лишь два разыгрывающих защитника скромных по баскетбольным меркам габаритов смогли привести свои клубы к чемпионству в статусе безоговорочно первой звезды — это Айзея Томас с «Детройт Пистонс» и Стефен Карри с «Голден Стэйт Уорриорз».

При этом в истории НБА немало примеров, когда величайшие маленькие разыгрывающие оставались без перстней или останавливались в шаге от них, будучи ментальными лидерами своих коллективов:

Джон Стоктон — лучший распасовщик в истории НБА, но его «Юта» так и не сумела завоевать титул.

— лучший распасовщик в истории НБА, но его «Юта» так и не сумела завоевать титул. Аллен Айверсон — получил титул MVP в 2001 году, помог «Филадельфии» дойти до финала, но уступил мощным «Лейкерс» с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом.

— получил титул MVP в 2001 году, помог «Филадельфии» дойти до финала, но уступил мощным «Лейкерс» с Шакилом О'Нилом и Коби Брайантом. Стив Нэш — двукратный MVP, чьи команды неоднократно доходили до финала конференции, но так и не добрались до финала НБА.

Карри оставался единственным исключением в современной истории. Однако Хэммон резонно отмечала, что лидер «Уорриорз» — уникальное явление и лучший снайпер планеты, которого бессмысленно сравнивать с остальными. Эксперт подчёркивала, что баскетбол — игра для больших, и, если твой лучший спортсмен — самый маленький на паркете, шансы на успех крайне низки.

Позиция Хэммон перед финальной серией

Джейлен Брансон и Виктор Вембаньяма Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Весной 2026 года «Нью-Йорк» уверенно прошёл по сетке плей-офф, разгромив «Кливленд Кавальерс» в финале Восточной конференции. Брансон, получивший награду MVP той серии, демонстрировал феноменальную статистику: 26,9 очка и 6,6 передачи при 48,6% точных попаданий с игры в среднем за матч. В преддверии финала у Хэммон вновь спросили, не считает ли она своё давнее заявление ошибкой.

Однако тренер «Лас-Вегас Эйсес» отказалась отступать от своих слов. Бекки подчеркнула, что её суждение всегда основывалось не на личной антипатии к Брансону (которого она открыто уважала ещё со времён его выступлений за «Даллас»), а на сухих фактах из истории НБА.

Бекки Хэммон главный тренер «Лас-Вегас Эйсес» «Я говорю исходя из опыта. Аллен Айверсон получил MVP и проиграл в финале. Думаю, две лучшие команды, вероятно, находятся на Западе, но я готова к тому, что меня опровергнут. Вот ещё что: полагаю, Джейлен — чертовски хороший игрок. В своих словах я опиралась на историю НБА. Не знаю, почему все так зациклились на этом. Я сказала это два года назад. Что сказала, то сказала. Если он докажет, что я не права, значит, он докажет, что я не права».

Триумф вопреки прогнозам

Джейлен Брансон с отцом Риком Брансоном Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Внутри организации подобной критике всегда находился ответ. Ещё в 2023 году на защиту своего лидера встал защитник «Никс» Джош Харт. Тогда он отмечал, что Брансона никогда не волновали разговоры посторонних людей и чужие теории — значение для него всегда имели только победы и командный результат. Влияние Джейлена на команду действительно выходило далеко за пределы чисто игровой статистики. Ради того, чтобы менеджмент «Нью-Йорка» смог построить вокруг него чемпионский состав, в 2024 году Брансон пошёл на уступки, отказавшись от $ 113 млн по новому контракту.

Сам лидер «Никс» разговоров о себе словно и не замечал. Зато после завоевания титула за него ярко ответили близкие. Сестра баскетболиста Эрика Брансон устроила в социальных сетях полноценный разбор полётов для старых критиков брата. Сначала она оставила лаконичный комментарий «Ну и что теперь?» под давней новостью со словами Хэммон. Следом Эрика репостнула архивный отрывок шоу аналитика Колина Коухерда, называвшего Джейлена максимум третьей опцией для чемпионского коллектива, добавив финальный аккорд: «К сожалению, я злопамятная, и мне всё равно. Что. Теперь?!»

Финальная серия с «Сан-Антонио» лишь подтвердила статус разыгрывающего: «Нью-Йорк» уверенно забрал титул со счётом 4-1, оформив первое чемпионство с 1973 года. Вдобавок к титулу MVP финала Восточной конференции Брансон получил и награду самому ценному игроку главного финала сезона. Кажется, теперь Бекки действительно может признать, что всё-таки была неправа.