Межсезонье НБА — 2026: главные темы и интриги

Сезон НБА завершился. «Нью-Йорк» стал чемпионом, а клубы лиги переключились на подготовку к следующему году. В ближайшие недели будут приняты решения, которые могут повлиять на расстановку сил в чемпионате. Среди главных тем межсезонья будущее Янниса Адетокунбо и Леброна Джеймса, предстоящий драфт, кадровые перестановки в нескольких клубах и дальнейшие шаги финалиста сезона из Сан-Антонио. Победа «Никс» продолжила тенденцию последних лет — в НБА появился восьмой чемпион за восемь сезонов. За это время титул также брали «Торонто», «Лейкерс», «Милуоки», «Голден Стэйт», «Денвер», «Бостон» и «Оклахома». В условиях высокой конкуренции ни одному клубу не удаётся надолго закрепить доминирование, поэтому решения межсезонья приобретают особое значение.

Наиболее обсуждаемым вопросом остаётся ситуация вокруг Янниса Адетокунбо. Лидер «Милуоки» проводит в организации 13-й сезон и осенью сможет претендовать на новое крупное продление контракта. Однако перспективы команды вызывают вопросы. «Бакс» не рассматриваются как одни из фаворитов чемпионской гонки, а возможности для серьёзного усиления состава ограничены. На этом фоне в американских СМИ продолжают появляться сообщения о вероятном обмене греческого форварда.

Для руководства клуба это стратегическое решение, поскольку обмен позволит получить значительное количество активов и начать перестройку. Сохранение игрока оставит команде действующего лидера, но не гарантирует решения существующих проблем. Дополнительным фактором является позиция самого Адетокунбо, который неоднократно подчёркивал важность борьбы за титул на протяжении ближайших лет карьеры. По информации североамериканских журналистов, среди клубов, проявляющих интерес к греку, продолжает фигурировать «Майами». При этом в случае реального выхода игрока на рынок круг претендентов может оказаться значительно шире. Кто ещё может претендовать на греческого форварда, мы уже разбирали отдельно.

Леброн Джеймс, сезон-2025/2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

Ещё одна важная тема связана с Леброном Джеймсом, который после вылета «Лейкерс» из плей-офф не дал однозначного ответа относительно своих дальнейших планов. Теоретически у него остаётся несколько вариантов: Джеймс может продолжить выступления в Лос-Анджелесе, рассмотреть возможность перехода в другую команду или завершить карьеру. В любом случае неопределённость вокруг одного из самых известных игроков в истории лиги влияет на действия «Лейкерс» на рынке.

Параллельно организациям предстоит готовиться к драфту, где первым выбором располагает «Вашингтон». Руководство клуба получило возможность определить дальнейшее направление развития команды, а сам драфт считается одним из наиболее глубоких за последние годы — более того, в нём примет участие россиянин Всеволод Ищенко, выступающий за «Локомотив-Кубань», заявку он не отзывал, уложившись в дедлайн. В отличие от некоторых предыдущих классов, внимание специалистов сосредоточено не только на первом номере. Высокие ожидания связаны сразу с несколькими игроками, что увеличивает ценность ранних выборов и делает возможными дополнительные обмены перед церемонией.

Виктор Вембаньяма, финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Особое внимание в межсезонье будет приковано и к «Сан-Антонио», потому что команда дошла до финала и рассматривается как один из основных претендентов на титул в следующем сезоне. Виктор Вембаньяма получил право на подписание нового соглашения, сумма которого может превысить $ 250 млн. Для «Спёрс» это формальность, так как француз остаётся центральной фигурой долгосрочного проекта, однако более важной выглядит работа клуба на рынке свободных агентов. Основной костяк состава находится на контрактах, поэтому руководство получило возможность сосредоточиться на точечном усилении. После выхода в финал привлекательность «Сан-Антонио» для потенциальных новичков заметно выросла.

Отдельно в лиге ожидают завершения расследования, касающегося контракта Кавая Леонарда с компанией из Калифорнии Aspiration. НБА продолжает проверку обстоятельств соглашения на $ 28 млн и его возможного несоответствия правилам потолка зарплат. Официальные выводы пока не представлены.

Сохраняется неопределённость на тренерском рынке, где вакантными остаются должности главных тренеров в «Чикаго», «Далласе» и «Портленде». Для этих организаций назначение специалистов является одной из первоочередных задач, ибо до драфта и начала активной фазы комплектования составов остаётся немного времени.

Большинство ключевых сюжетов межсезонья связано не с чемпионом, а с командами, которые пытаются изменить своё положение в лиге. Будущее Адетокунбо, решение Джеймса, действия «Вашингтона» на драфте, дальнейшее развитие проекта в Сан-Антонио и кадровые перестановки в ряде клубов станут основными темами ближайших недель. Именно эти решения будут определять стартовые позиции команд перед сезоном-2026/2027.