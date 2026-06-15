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Все сделки НБА межсезонья 2026 года: кто с кем подпишет контракт, кого могут обменять, текстовая онлайн-трансляция

Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!
Артемий Берстенев
Межсезонье НБА — 2026. LIVE!
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Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Лето 2026 года в НБА обещает быть очень насыщенным. Уже 1 июля откроется рынок свободных агентов, и клубы смогут официально вести переговоры с игроками и заключать сделки. Не меньше интриги вызывает и судьба нескольких звёзд лиги. Завершит ли Леброн Джеймс карьеру или останется в «Лейкерс»? Что будет дальше с Яннисом Адетокунбо и его будущим в «Милуоки»? Как команды будут собирать составы и распределять платежи, чтобы не уходить в налог на роскошь? В этом материале мы будем собирать все главные слухи и новости о подписаниях, обменах и других кадровых перемещениях. Оставайтесь с «Чемпионатом»!

Что нужно знать о межсезонье НБА:
Межсезонье НБА — 2026: главные темы и интриги
Межсезонье НБА — 2026: главные темы и интриги
Live Артемий Берстенев

Яннис Адетокунбо, по словам Брайана Уиндхорста, в последнее время был сосредоточен на том, чтобы оказаться в «Майами».

«За последние 7-10 дней разговоры заметно усилились. Он сосредоточен на желании стать игроком «Майами Хит».
Яннис Адетокунбо Подробнее
Майами Хит Подробнее
18:21 Артемий Берстенев

По данным Dallas Hoops Journal, «Клипперс» могут стать потенциальной третьей стороной в обсуждении обмена форварда «Бостона» Джейлена Брауна в рамках переговоров по форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо. В таком сценарии «Бостон» получил бы Янниса, Джейлен Браун перешёл бы в «Клипперс», а пятый пик драфта от «Клипперс» отправился бы в «Бакс» как часть компенсации.

Яннис Адетокунбо Подробнее
Джейлен Браун Подробнее
18:19 Артемий Берстенев

По данным The Athletic, «Лейкерс» в первую очередь рассчитывают сохранить форварда Руи Хатимуру и центрового Джексона Хэйса, пока выстраивают состав вокруг словенца Луки Дончича.

Лос-Анджелес Лейкерс Подробнее
18:18 Артемий Берстенев

Считается, что «Юта» готова перебить любое предложение, которое поступит центровому Уокеру Кесслеру, а руководители «Детройта» придерживаются такой же позиции в отношении своего бигмена Джейлена Дюрена, сообщает The Athletic.

Уокер Кесслер Подробнее
Джейлен Дюрен Подробнее
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Новости. Баскетбол
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