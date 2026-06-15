Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!

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Лето 2026 года в НБА обещает быть очень насыщенным. Уже 1 июля откроется рынок свободных агентов, и клубы смогут официально вести переговоры с игроками и заключать сделки. Не меньше интриги вызывает и судьба нескольких звёзд лиги. Завершит ли Леброн Джеймс карьеру или останется в «Лейкерс»? Что будет дальше с Яннисом Адетокунбо и его будущим в «Милуоки»? Как команды будут собирать составы и распределять платежи, чтобы не уходить в налог на роскошь? В этом материале мы будем собирать все главные слухи и новости о подписаниях, обменах и других кадровых перемещениях. Оставайтесь с «Чемпионатом»!