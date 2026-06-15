Что будет с Леброном и куда уйдёт Адетокунбо? Межсезонье НБА — LIVE!

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Лето 2026 года в НБА обещает быть очень насыщенным. Уже 1 июля откроется рынок свободных агентов, и клубы смогут официально вести переговоры с игроками и заключать сделки. Не меньше интриги вызывает и судьба нескольких звёзд лиги. Завершит ли Леброн Джеймс карьеру или останется в «Лейкерс»? Что будет дальше с Яннисом Адетокунбо и его будущим в «Милуоки»? Как команды будут собирать составы и распределять платежи, чтобы не уходить в налог на роскошь? В этом материале мы будем собирать все главные слухи и новости о подписаниях, обменах и других кадровых перемещениях. Оставайтесь с «Чемпионатом»!
Яннис Адетокунбо, по словам Брайана Уиндхорста, в последнее время был сосредоточен на том, чтобы оказаться в «Майами».
«За последние 7-10 дней разговоры заметно усилились. Он сосредоточен на желании стать игроком «Майами Хит».
По данным Dallas Hoops Journal, «Клипперс» могут стать потенциальной третьей стороной в обсуждении обмена форварда «Бостона» Джейлена Брауна в рамках переговоров по форварду «Милуоки» Яннису Адетокунбо. В таком сценарии «Бостон» получил бы Янниса, Джейлен Браун перешёл бы в «Клипперс», а пятый пик драфта от «Клипперс» отправился бы в «Бакс» как часть компенсации.
По данным The Athletic, «Лейкерс» в первую очередь рассчитывают сохранить форварда Руи Хатимуру и центрового Джексона Хэйса, пока выстраивают состав вокруг словенца Луки Дончича.
Считается, что «Юта» готова перебить любое предложение, которое поступит центровому Уокеру Кесслеру, а руководители «Детройта» придерживаются такой же позиции в отношении своего бигмена Джейлена Дюрена, сообщает The Athletic.