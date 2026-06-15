Угроза снятия и огромные долги? Что на самом деле с финансированием «Пари НН»

Прошедший сезон Единой лиги ВТБ сложился для «Пари Нижний Новгород» непросто: команда заняла девятое место в регулярном чемпионате с результатом 12-28 и не сумела пробиться в плей-офф. Однако главным инфоповодом вокруг клуба в межсезонье стали не спортивные результаты, а зазвучавшие в прессе и телеграм-каналах слухи о серьёзных финансовых проблемах. Инсайдеры начали активно распространять информацию, что нижегородцы рискуют пропустить следующий сезон из-за задолженностей перед игроками и дефицита бюджета.

Хронология тревожных новостей

Капитан «Пари НН» Евгений Бабурин Фото: Единая лига ВТБ

Первая волна сообщений поднялась после публикации «Матч ТВ», где утверждалось, что финансовые трудности начались в клубе ещё в конце 2025 года, и именно по этой причине состав покинули американские легионеры Шейн Гэтлинг, Хантер Дин и Айзея Вашингтон. Ситуацию подогрел уход генерального менеджера Николая Галаева в мае, чьи обязанности оперативно распределили между действующими сотрудниками, не став искать нового человека на вакантную должность.

Вскоре к обсуждению подключились и другие источники. Издание «Коммерсантъ» сообщило, что Государственная трудовая инспекция начала проверку финансового положения дел в клубе. Масла в огонь подлил телеграм-канал «Mash на спорте», заявивший, что перед руководством встал жёсткий дедлайн до 15 июня найти 400 млн рублей для подтверждения бюджета. По данным канала, именно из-за начавшейся проверки инспекции Центр управления развитием спорта засомневался в необходимости дальнейших крупных финансовых вливаний в команду.

Официальные лица не были категоричны, но подтвердили задержку с бумагами. Президент Единой лиги Сергей Кущенко в интервью Legalbet открыто отнёс нижегородцев к числу клубов, чьи заявки зависли в режиме ожидания: «Мы ждём очень важных документов от «Нижнего Новгорода». Заявка от них поступила, но документов, подтверждающих достаточное финансирование, нет. От «Нижнего» ждём более быструю реакцию, потому что от них документы уже совсем зависли в режиме ожидания».

На этом фоне почётный президент БК «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов дипломатично отметил, что менеджмент сейчас собирает необходимый пакет документов для прохождения лицензирования и очень рассчитывает на всестороннюю поддержку, включая руководство региона.

Официальная позиция клуба

«Пари НН» — ЦСКА Фото: Единая лига ВТБ

Несмотря на высокий градус напряжения в медиапространстве, руководство и тренерский штаб «Пари НН» категорически опровергают слухи о критическом положении. Генеральный директор нижегородцев Михаил Вельмужов выступил с жёстким заявлением, подчеркнув, что реальное положение дел кардинально отличается от инсайдерских публикаций.

«Официально заявляю, что никаких задолженностей по заработной плате в БК «Пари Нижний Новгород» нет. Все обязательства перед игроками, тренерами и персоналом выполняются в срок. Инсайд оказался, скажем так, из тех, что живут своей жизнью и с реальностью не пересекаются от слова «совсем».

Ещё больше подробностей в интервью «Чемпионату» сообщил главный тренер команды Сергей Козин. Специалист подтвердил, что краткосрочные сложности действительно имели место в конце прошлого года, но их удалось оперативно закрыть ещё в январе. Сейчас наставник и баскетболисты вовремя получают выплаты по контрактам.

Сергей Козин главный тренер «Пари НН» «На данный момент долгов нет. Такая ситуация действительно была в ноябре и декабре прошлого года, но была оперативно решена уже в январе. У меня действующий контракт, и я, как и игроки, получаю зарплату. Долгов перед нами уже давно нет».

Козин также прояснил ситуацию с легионерами, объяснив, что финансовые слухи здесь ни при чём: Гэтлинг покинул Нижний Новгород по состоянию здоровья, а Вашингтон и Дин просто выбрали более выгодные с финансовой точки зрения предложения от других работодателей на рынке.

Слухи и инсайды давно стали неотъемлемой частью спортивного медиапространства. Однако порой информационный фон вокруг каких-либо событий бывает чересчур перегрет, и ситуацию с нижегородцами вполне можно рассматривать именно в таком ключе. В подобных условиях гораздо надёжнее опираться на проверенные факты и сообщения самого клуба, менеджмент которого чётко даёт понять: положение дел находится под контролем, а команда планомерно готовится к старту нового игрового года.