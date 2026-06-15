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Тьяго Сплиттер стал главным тренером Чикаго Буллз перед сезоном-2026/2027: биография специалиста и карьера экс-центрового НБА

У «Чикаго» — новый главный тренер. Что важно знать о Тьяго Сплиттере?
Артемий Берстенев
У «Чикаго» — новый главный тренер
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Бразилец возглавит «Буллз» после того, как выжал максимум из кризисного «Портленда».

«Чикаго» постепенно завершает оформление назначения Тьяго Сплиттера главным тренером. Он сменит Билли Донована, который ушёл после окончания сезона. Для 41-летнего бразильца это будет вторая работа на посту главного тренера в профессиональном баскетболе и первая — в организации, за которой постоянно следят национальные медиа. Сплиттер оказался в числе самых обсуждаемых кандидатов после своей работы в «Портленде». По ходу прошлого сезона ему пришлось взять на себя обязанности главного тренера после того, как вокруг Чонси Биллапса сложились обстоятельства, повлиявшие на его дальнейшую работу с командой. В итоге именно Сплиттер руководил коллективом бóльшую часть чемпионата.

Чикаго Буллз Подробнее

«Портленд» завершил регулярный сезон с балансом 42 победы и 40 поражений и занял седьмое место в Западной конференции, благодаря чему вышел в плей-офф через плей-ин. Для клуба этот сезон стал первым с положительным балансом побед после нескольких нестабильных лет. Особенно сильно на пользу новому наставнику «Чикаго» сыграла вторая половина чемпионата. За последние 51 матч «Трэйл Блэйзерс» показали результат 30-21 и вошли в десятку лучших команд лиги по игре в защите. Кроме того, они лидировали в НБА по среднему числу очков второго шанса за игру.

Важным критерием при выборе кандидата стала работа Сплиттера с игроками. По данным американских журналистов, в «Буллз» отдельно смотрели на то, как тренер выстраивает развитие команды и отношения с раздевалкой. В «Портленде» бразилец сумел заручиться поддержкой лидеров. Самым ярким примером стал прогресс Дени Авдии, впервые в карьере получившего приглашение на Матч звёзд. Кроме того, на прошлой неделе руководители «Чикаго» во главе с исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям Брайсоном Грэмом провели финальные собеседования с четырьмя претендентами. Помимо Сплиттера, в этот список вошли помощник главного тренера «Миннесоты» Майк Нори, ассистент «Атланты» Райан Шмидт и помощник «Буллз» Уэс Анселд-младший.

Тьяго Сплиттер, сезон-2025/2026

Тьяго Сплиттер, сезон-2025/2026

Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Поиск нового тренера продолжался несколько недель и охватывал более 10 специалистов — в итоге клуб остановился на кандидате, которого в организации считают подходящим для долгосрочного развития команды. Среди факторов, повлиявших на решение, называются работа с молодыми игроками, соответствие общей стратегии клуба и опыт, полученный на различных уровнях профессионального баскетбола. Сама тренерская карьера Сплиттера началась после завершения выступлений в НБА. В 2018 году он вошёл в структуру «Бруклина», где работал в отделе развития игроков и скаутинга, позднее он был помощником Име Удоки в «Хьюстоне», затем возглавлял «Париж» в сезоне-2024/2025, после чего вернулся в НБА и присоединился к штабу «Портленда».

Игровая карьера бразильца тоже связана с НБА. На драфте 2007 года «Сан-Антонио» выбрал его под 28-м номером, после чего он успел поиграть за «Атланту» и «Филадельфию». Именно в составе техасского клуба Сплиттер стал чемпионом лиги в 2014 году. Теперь же после его ухода «Портленду» предстоит назначить нового главного тренера. По информации СМИ, главными кандидатами на эту должность остаются Майка Нори и ассистент «Бостона» Тайлер Лэшбрук.

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