У «Чикаго» — новый главный тренер. Что важно знать о Тьяго Сплиттере?

«Чикаго» постепенно завершает оформление назначения Тьяго Сплиттера главным тренером. Он сменит Билли Донована, который ушёл после окончания сезона. Для 41-летнего бразильца это будет вторая работа на посту главного тренера в профессиональном баскетболе и первая — в организации, за которой постоянно следят национальные медиа. Сплиттер оказался в числе самых обсуждаемых кандидатов после своей работы в «Портленде». По ходу прошлого сезона ему пришлось взять на себя обязанности главного тренера после того, как вокруг Чонси Биллапса сложились обстоятельства, повлиявшие на его дальнейшую работу с командой. В итоге именно Сплиттер руководил коллективом бóльшую часть чемпионата.

«Портленд» завершил регулярный сезон с балансом 42 победы и 40 поражений и занял седьмое место в Западной конференции, благодаря чему вышел в плей-офф через плей-ин. Для клуба этот сезон стал первым с положительным балансом побед после нескольких нестабильных лет. Особенно сильно на пользу новому наставнику «Чикаго» сыграла вторая половина чемпионата. За последние 51 матч «Трэйл Блэйзерс» показали результат 30-21 и вошли в десятку лучших команд лиги по игре в защите. Кроме того, они лидировали в НБА по среднему числу очков второго шанса за игру.

Важным критерием при выборе кандидата стала работа Сплиттера с игроками. По данным американских журналистов, в «Буллз» отдельно смотрели на то, как тренер выстраивает развитие команды и отношения с раздевалкой. В «Портленде» бразилец сумел заручиться поддержкой лидеров. Самым ярким примером стал прогресс Дени Авдии, впервые в карьере получившего приглашение на Матч звёзд. Кроме того, на прошлой неделе руководители «Чикаго» во главе с исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям Брайсоном Грэмом провели финальные собеседования с четырьмя претендентами. Помимо Сплиттера, в этот список вошли помощник главного тренера «Миннесоты» Майк Нори, ассистент «Атланты» Райан Шмидт и помощник «Буллз» Уэс Анселд-младший.

Тьяго Сплиттер, сезон-2025/2026 Фото: Jacob Kupferman/Getty Images

Поиск нового тренера продолжался несколько недель и охватывал более 10 специалистов — в итоге клуб остановился на кандидате, которого в организации считают подходящим для долгосрочного развития команды. Среди факторов, повлиявших на решение, называются работа с молодыми игроками, соответствие общей стратегии клуба и опыт, полученный на различных уровнях профессионального баскетбола. Сама тренерская карьера Сплиттера началась после завершения выступлений в НБА. В 2018 году он вошёл в структуру «Бруклина», где работал в отделе развития игроков и скаутинга, позднее он был помощником Име Удоки в «Хьюстоне», затем возглавлял «Париж» в сезоне-2024/2025, после чего вернулся в НБА и присоединился к штабу «Портленда».

Игровая карьера бразильца тоже связана с НБА. На драфте 2007 года «Сан-Антонио» выбрал его под 28-м номером, после чего он успел поиграть за «Атланту» и «Филадельфию». Именно в составе техасского клуба Сплиттер стал чемпионом лиги в 2014 году. Теперь же после его ухода «Портленду» предстоит назначить нового главного тренера. По информации СМИ, главными кандидатами на эту должность остаются Майка Нори и ассистент «Бостона» Тайлер Лэшбрук.