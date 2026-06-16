Как «Нью-Йорку» взять второе кряду чемпионство в НБА?

«Нью-Йорк» завоевал чемпионский титул, обыграв «Сан-Антонио» в финальной серии со счётом 4-1. Для клуба это первый трофей за 53 года, и теперь перед ним уже другая задача. Речь не о том, как построить чемпионскую команду, а о том, как удержать состав, способный взять ещё один титул. Для этого «Никс» нужно разобраться с несколькими вопросами, связанными с ростером, потолком зарплат и конкуренцией на Востоке. При этом главное преимущество «Нью-Йорка» в том, что костяк чемпионской команды уже связан контрактами. Джейлен Брансон, Микал Бриджес, О Джи Ануноби, Джош Харт и Карл-Энтони Таунс, скорее всего, сохранят свои места в стартовой пятёрке на следующий сезон. Для команды, которая только что стала чемпионом, такая стабильность особенно важна.

Считать «Нью-Йорк» главным фаворитом титульной гонки позволяют не только сохранённые лидеры. Команда провела один из лучших плей-офф в современной истории НБА: средняя разница очков составила «+14,9» за матч, и это лучший показатель за всю историю постсезона. После того как в серии с «Атлантой» «Никс» оказались в положении 1-2, они победили в 13 играх подряд. Плюс выиграли шесть раз в восьми матчах, по ходу которых отставали на двузначное количество очков. Обычно такие камбэки и такая стабильность говорят о хорошо выстроенной системе. Поэтому для руководства сейчас ключевая задача — сохранить эту основу, а не устраивать крупную перестройку.

Главная сложность связана с финансами. По предварительным расчётам, зарплатная ведомость клуба уже превышает налоговую линию и находится совсем рядом со вторым апроном. В новой системе ограничений командам с большой платёжной ведомостью приходится особенно тяжело, потому что после пересечения второго апрона клуб теряет значительную часть способов усилить состав, в том числе на рынке свободных агентов и в обменах. Поэтому одним из важнейших в межсезонье станет решение по Митчеллу Робинсону. Центровой выходит на рынок свободных агентов после завершения четырёхлетнего контракта. Он не относится к главным звёздам команды, но его роль в составе по-прежнему очень важна. Робинсон помогает в защите кольца, выигрывает подборы и добавляет физической мощи в матчах против массивных передних линий.

Более того, для «Никс» это вполне очевидная дилемма: оставить Робинсона — значит повысить риск пересечения второго апрона. Но его потеря создаст сразу несколько проблем, прежде всего — нехватку глубины на позиции центрового, а найти сопоставимую замену клубу будет сложно из-за финансовых ограничений. Не стоит забывать и о скамейке: Ландри Шамет и Джордан Кларксон тоже становятся свободными агентами. Их статистика не решала судьбу финальной серии, однако именно такие игроки позволяют команде сохранять качество игры на длинной дистанции, в течение всех 82 матчей регулярки. Для претендента на титул потеря глубины ротации зачастую ощущается не меньше, чем потеря игрока стартового состава.

«Нью-Йорк» — чемпион НБА в 2026 году Фото: Katina Zentz/Getty Images

Ещё один способ усилиться — драфт. У «Никс» есть выборы под 24-м, 31-м и 55-м номерами, так что этот путь тоже нельзя исключать. Понятно, что игрока, способного сразу же поменять расстановку сил в лиге, ждать не приходится. Однако в условиях финансовых ограничений клуба особенно важны качественные ролевики на недорогих контрактах — при втором апроне такие исполнители сохраняют глубину и конкурентоспособность состава. Отдельно стоит сказать о Джейлене Брансоне, которого финал окончательно утвердил в роли главной фигуры в организации. В пятой игре с «Сан-Антонио» он набрал 45 очков и обновил клубный рекорд для матчей финала НБА. По итогам серии Брансон получил звание MVP.

Контракт Джейлена для клуба не менее важен, чем всё остальное: его прежнее соглашение оказалось куда выгоднее потенциального максимального контракта, на который он мог претендовать позже. Благодаря этому «Нью-Йорк» получил дополнительную финансовую свободу в период формирования состава, способного бороться за чемпионство — об этом мы уже писали не раз. И в ближайшие сезоны это по-прежнему будет одним из главных плюсов организации в сравнении с конкурентами. Но на Востоке всё не так просто: «Бостон» остаётся одной из сильнейших команд конференции, «Индиана» рассчитывает вернуться в борьбу после восстановления лидеров, «Детройт» продолжает прибавлять, а у нескольких клубов есть серьёзные активы для усиления в межсезонье.

У «Нью-Йорка» сейчас, по сути, одна главная задача — не сломать то, что уже работает. Нужно сохранить чемпионское ядро, решить, что делать с Робинсоном, по возможности удержать игроков ротации и выжать максимум из ограниченного пространства на драфте и рынке свободных агентов. При этом базовая вещь уже на месте: состав, способный бороться за чемпионство, у «Никс» есть. Значит, интрига межсезонья не в поиске новых звёзд, а в том, сможет ли руководство удержать это преимущество, несмотря на финансовые ограничения — от этого и будет зависеть, станет ли титул-2026 одиночным успехом или началом продолжительной борьбы за чемпионство.