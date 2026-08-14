Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Собираем для вас всю актуальную информацию.
Сезон-2025/2026 уже отгремел, а ЦСКА в третий раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Сейчас многие игроки отдыхают после упорной работы на протяжении огромного количества времени, но это не значит, что руководства клубов не ведут активную работу на трансферном рынке и не формируют свои составы к новому чемпионату. Предлагаем ознакомиться с таблицей переходов.
* — Жирным отмечены подтверждённые переходы или точный факт того, что игрок остаётся в клубе. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено. Таблица будет видоизменяться с течением времени.
|Клуб
|Пришли
|Ушли
|Остались в клубе
|Тренер
|ЦСКА
|Даниил Ключенков (вернулся из аренды, «Пари НН»), Кирилл Елатонцев (свободный агент)
|Лука Митрович (закончился контракт, пока без клуба)
|Ливио Жан-Шарль, Каспер Уэйр, Мело Тримбл, Иван Ухов, Семён Антонов, Никита Курбанов, Антон Астапкович, Владимир Карпенко, Александр Ганькевич, Александр Чадов, Антониус Кливленд, Самсон Руженцев, Антон Астапкович, Иван Зайцев
|Андреас Пистиолис
|«Зенит»
|Павел Земский (вернулся с аренды из «Автодора»), Артём Антипов (вернулся с аренды из «Енисея»), Дмитрий Кулагин (УНИКС), Айк Ирэбу («Варезе»), Нэйт Мэйсон
|Исмаэль Бако («Тюрк Телеком»), Игорь Вольхин (ранее вернулся с аренды из «Автодора», сейчас — «Уралмаш»), Егор Рыжов (ранее вернулся с аренды из «Енисея», сейчас — без клуба), Ненад Димитриевич («Арис»), Михаил Дулкай (университет Луизианы в NCAA), Лука Шаманич (УНИКС), Джонни Джузэнг («Фенербахче»), Трент Фрейзер («Виртус»), Дмитрий Узинский (УНИКС), Илья Кривых («Уралмаш»), Ксавьер Мун
|Алекс Пойтресс, Сергей Карасёв, Андрей Воронцевич, Георгий Жбанов, Александр Щербенёв, Владислав Емченко, Андрей Мартюк, Андре Роберсон
|Душко Иванович
|УНИКС
|Никита Михайловский («Самара»), Си Джей Брайс, Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Бавария»), Лука Шаманич («Зенит»), Брендан Адамс («Парма»), Александр Гудумак (МБА), Дмитрий Узинский («Зенит»), Евгений Бабурин («Пари НН»), Макар Коновалов («Локомотив-Кубань»), Сергей Клюев (Темп-СУМЗ)
|Маркус Бингэм, Михаил Кулагин («Уралмаш»), Андрей Лопатин, Руслан Абдулбасиров (оба — «Локомотив-Кубань»), Иван Белоусов («Енисей»), Дмитрий Кулагин («Зенит»), Магомеднаби Халилулаев, Александр Стуленков (оба — «Динамо», Грозный), Ксавьер Манфорд, Элайджа Стюарт, Дишон Пьерр («Галатасарай»), Пэрис Ли, Тайрон Брюэр
|Джален Рейнольдс, Михаил Беленицкий, Алексей Швед, Денис Захаров
|Милан Каракаш
|«Локомотив-Кубань»
|Михаил Ведищев (возвращение из аренды, «Енисей»), Максим Барашков (МБА), Глеб Фирсов («Парма»), Руслан Абдулбасиров (УНИКС), Андрей Лопатин (УНИКС), Тревелин Куин («Гуандун»), Алексей Покушевски («Партизан»), Маркос Найт («Шаньси Лунгс»)
|Илья Попов, Макар Коновалов, Майкл Мур, Винс Хантер (все — без клуба), Джеремайя Мартин («Парма»), Даниил Коско («Автодор»), Антон Квитковских, Данил Шеянов («Енисей» — аренда)
|Кирилл Темиров, Всеволод Ищенко, Патрик Миллер, Павел Рябков, Иван Самойленко, Ален Хаджибегович
|Томислав Томович
|«Бетсити Парма»
|Илья Карпенков («Пари НН»), Айзея Уэйли («Наполи»), Би Джей Джонсон, Джеремайя Мартин («Локомотив-Кубань»), Тайрелл Нэльсон («Уралмаш»), Брайан Фоббс
|Глеб Фирсов («Локомотив-Кубань»), Террелл Картер («Тофаш»), Виктор Сандерс, Брендан Адамс (УНИКС), Джален Адамс, Евгений Минченко («Самара»), Александр Захаров («Химки»)
|Станислав Ильницкий, Лев Свинин, Александр Шашков, Иван Егоров, Михаил Стафеев, Григорий Головченко, Иван Миронов
|Евгений Пашутин
|«Уралмаш»
|Игорь Вольхин («Зенит»), Михаил Кулагин (УНИКС), Данило Тасич («Енисей»), Дэвид Эфиани («Маккаби», Тель-Авив), Крис Клемонс («Ольденбург»), Даниил Абрамов (система ЦСКА), Илья Кривых («Зенит»)
|Гарретт Нэвелс, Евгений Белянков («Енисей»), Кирилл Писклов («Динамо» Грозный), Тайрелл Нэльсон («Парма»), Айзея Риз, Иван Пынько, Александр Петенев («Самара)
|Октавиус Эллис, Джавонте Даглас, Хэйден Далтон, Антон Карданахишвили, Тимофей Герасимов, Игорь Новиков, Кирилл Попов
|Антон Юдин
|МБА
|Александр Хоменко («Пари НН»), Клим Адайкин (вернулся с аренды из «Химок»), Дмитрий Хвостов («Пари НН»), Дмитрий Сонько («Енисей»), Артём Пивцайкин («Самара»), Андрей Малинин («Темп-СУМЗ»)
|Вячеслав Зайцев, Артём Комолов (оба — свободные агенты), Максим Барашков («Локомотив-Кубань»), Александр Гудумак (УНИКС), Максим Личутин («Динамо»)
|Евгений Воронов, Владислав Трушкин, Андрей Зубков, Максим Огарков, Паша Исмаилов, Сергей Балашов, Матвей Падиус, Александр Платунов, Данил Певнев, Павел Савков
|Сергей Вознюк
|«Енисей»
|Евгений Белянков («Уралмаш»), Чарльз Кэллисон, Ян Додеус («Челбаскет»), Иван Белоусов (УНИКС), Данил Шеянов («Локо» — аренда), Майкл Янг («Босна»), Григорий Мотовилов («Автодор»)
|Егор Рыжов, Артём Антипов (оба — закончилась аренда, вернулись в «Зенит»), Михаил Ведищев вернулся из аренды в «Локомотив-Кубань»), Владислав Перевалов, Доминик Артис (оба — без клуба), Данило Тасич («Уралмаш»), Мэтт Коулмэн («Маккаби» Раанана), Дмитрий Сонько (МБА), Алексей Середа (NCAA)
|Артём Шлегель, Егор Скуратов, Данил Заворотний, Сергей Дoлинин, Егор Ванин, Никита Евдокимов, Даниил Касаткин
|Йовица Арсич
|«Автодор»
|Дмитрий Халдеев (вернулся из аренды, «Самара»), Даниил Коско (вновь вернулся после аренды — расторжение контракта с «Локо»), Кёртис Холлис (ВЭФ), Александр Шендеров («Пари НН» — аренда), Уэнделл Грин («Илирия»)
|Душан Беслач («Клуж»), Малик Ньюмэн (клуб разорвал контракт с игроком, «Динамо»), Игорь Вольхин, Павел Земский (оба — вернулись из аренды в «Зенит»), Даниил Коско (вернулся из аренды в «Локомотив-Кубань»), Артём Клименко, Григорий Мотовилов («Енисей»)
|Виталиюс Пранаускис, Дмитрий Яковлев, Антон Сущик, Александр Евсеев, Арсений Никулин, Андрей Фёдоров, Денис Наумов
|Ростислав Вергун
|«Самара»
|Артём Коряковский («Южный слон» — от «Локомотива»), Захар Ведищев («Локомотив-Кубань» — аренда), Александр Петенев («Уралмаш»), Сергей Зоткин («Пари НН»), Евгений Минченко («Парма»)
|Александр Кузнецов (без клуба), Никита Косяков (ЧБК), Никита Михайловский (УНИКС), Артём Пивцайкин (МБА)
|Даниил Мартынов, Данила Чикарев, Данила Походяев, Андрей Саврасов, Дмитрий Чебуркин, Артём Чеваренков, Андрей Саврасов, Дмитрий Халдеев, Глеб Шейко
|Милош Павичевич
|«Динамо»
|Джейлен Блэкмон («Лимбург»), Олег Акрамов, Малик Ньюмэн (ранее играл в «Автодоре»), Максим Личутин (МБА), Владимир Семенченко («Пари НН»)
|Даниил Аксёнов («Динамо» Уфа), Дмитрий Дойников («Купол Родники»), Андрей Десятников, Хасан Кипкеев (оба — без клуба), Иван Стребков
|Даниил Гинько, Геннадий Денисов, Айзея Кроули, Дакуан Смит, Вячеслав Грачёв, Александр Ершов, Павел Захаров, Николай Садиков
|Эдуард Сандлер 🪦 / Сергей Козин