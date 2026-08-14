Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027

Сезон-2025/2026 уже отгремел, а ЦСКА в третий раз подряд стал чемпионом Единой лиги ВТБ. Сейчас многие игроки отдыхают после упорной работы на протяжении огромного количества времени, но это не значит, что руководства клубов не ведут активную работу на трансферном рынке и не формируют свои составы к новому чемпионату. Предлагаем ознакомиться с таблицей переходов.

* — Жирным отмечены подтверждённые переходы или точный факт того, что игрок остаётся в клубе. Всё указанное обычным шрифтом официально не подтверждено. Таблица будет видоизменяться с течением времени.