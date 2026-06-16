«Таких трудностей ещё не было в истории клуба». Что случилось с «Автодором»?

Год назад «Автодор» был шестой лучшей командой в Единой лиге ВТБ — одержал 20 побед в чемпионате, играл в плей-офф, имел классный состав и перспективного тренера. Однако сезон-2025/2026 для саратовского клуба, увы, был ознаменован значительным спадом: из зоны плей-офф «Автодор» опустился на предпоследнюю строчку турнирной таблицы, где опередил только настрадавшуюся «Самару». Такой результат подтолкнул руководство команды к перестановкам, и в предстоящее межсезонье саратовцев, судя по всему, ожидает глобальная перестройка. Но что же к этому привело?

Итоги «Автодора» в сезоне-2025/2026 Фото: «Чемпионат»

Для команды, обладавшей самым маленьким бюджетом в Единой лиге (скромные 271 млн рублей), «Автодор» провёл весьма убедительную трансферную кампанию. Саратовцы вернули Малика Ньюмэна, арендовали Игоря Вольхина из «Зенита», подписали Алена Хаджибеговича, Алекса Хэмилтона и Терренса Эдвардса, который до этого блистал в заокеанской NCAA. Поэтому на момент начала регулярного чемпионата команда смотрелась более чем достойно. Однако потом ситуация стала постепенно ухудшаться. Сначала были травмы ключевых игроков, потом — отъезд легионеров. Эдвардс самовольно решил не возвращаться в Россию после международного окна, Хэмилтона попросили на выход за «нежелание играть и приносить пользу клубу». Тогда «Автодор» как мог выходил из ситуации, приглашая игроков в аренду. Но из-за проблем с ротацией серия поражений растянулась на 13 матчей и прервалась только в декабре — сначала на морально-волевых была обыграна «Самара», а потом сразу же и «Уралмаш».

Но это было удачное стечение обстоятельств, а не закономерность: после Нового года ситуация так и не улучшилась, а последней каплей стало поражение от «Самары», из-за которого с поста главного тренера был уволен Миленко Богичевич. Через несколько дней после его ухода стало известно, что Ален Хаджибегович перейдёт в «Локомотив-Кубань». Исполняющему обязанности Стипе Кулишу пришлось непросто: с уходом ключевого центрового кадровые проблемы только усугубились, и всю систему игры пришлось выстраивать заново. При этом его подопечные заметно уступали соперникам в плане атлетизма и физических кондиций, череда травм продолжалась, а под конец чемпионата беда пришла откуда не ждали: в организме Ньюмэна, лучшего игрока команды, нашли запрещённое психоактивное вещество. Контракт с ним пришлось расторгнуть. Уже без Ньюмэна — да и вообще без легионеров на паркете — «Автодор» одержал свою седьмую и последнюю победу в сезоне, обыграв «Енисей». 7-33 и 10-е место в регулярке — неутешительный результат для саратовцев.

Олег Родионов президент «Автодора» «Решение об увольнении Богичевича далось нам непросто. За два с половиной года у нас сложились тёплые, практически семейные отношения. Вместе с ним пережили и взлёты, и тяжёлые времена. Таких трудностей, которые выпали на долю клуба в этом сезоне, ещё не было в нашей истории. Тем не менее мы не могли не отреагировать на домашнее поражение от аутсайдера лиги, для нас это просто недопустимо. С Миленко расстаёмся в максимально тёплых отношениях, желаем ему самого наилучшего в дальнейшей тренерской карьере».

Уже сейчас известно, что Кулиш не будет руководить «Автодором» в предстоящем сезоне. Он покинул штаб вместе с ассистентом Николаем Шмановым. Согласно последним инсайдерским данным, команду возглавит Ростислав Вергун, ранее работавший в штабе «Зенита» и время от времемени исполнявший там же обязанности главного тренера. Клубу предстоит проделать огромную работу на трансферном рынке — заявка «Автодора» нуждается в комплектовании. Даниил Коско, Павел Земский и Игорь Вольхин вернулись в расположение своих клубов по окончании аренды, контракт с Григорием Мотовиловым подошёл к концу. Соглашение с единственным легионером, который не отвалился в ходе чемпионата — Душаном Беслачем — было рассчитано до конца сезона: клуб и с ним официально попрощался. Это означает, что в ближайшие несколько месяцев мы будем наблюдать за формированием в Саратове совершенно новой команды. И пока остаётся только гадать, как она будет выглядеть.

В прошлом «Автодор» уже показывал, что даже с небольшим бюджетом можно собрать достойный состав, привезти и раскрыть талантливых легионеров, окружив их как молодыми, так и опытными отечественными кадрами. Так получилось, что сезон-2025/2026 для саратовцев закончился, не успев толком начаться. После успешного выступления годом ранее от коллектива ждали если не повторения результата, то хотя бы борьбы за плей-офф, но уже через пару месяцев после начала регулярки «Автодору» было не до чужих ожиданий. Клуб боролся до последнего, однако кадровые проблемы всё же утянули его на дно турнирной таблицы. Но в предстоящем сезоне нас ждёт новый тренер, новый состав, новый «Автодор». Посмотрим, удастся ли ему вернуться в шестёрку лучших Единой лиги.