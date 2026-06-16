«Пропасть будет — это факт». Хряпа — об изоляции, звёздных проспектах из России и Моне

Заслуженный мастер спорта и один из лучших оборонительных игроков в истории европейского баскетбола Виктор Хряпа осенью 2025 года открыл новую главу в карьере, заняв пост заместителя руководителя департамента национальных и резервных сборных России. В эксклюзивном интервью для «Чемпионата» бронзовый призёр Олимпиады-2012 откровенно рассказал о нюансах нынешней работы, поиске соперников в условиях международной изоляции и особенностях формата 3х3. Также легендарный форвард объяснил, чем нынешняя молодёжь отличается от его поколения и как строится их совместная работа с давним партнёром Сергеем Моней.

— Виктор, в октябре 2025 года вы стали заместителем руководителя департамента. Что для вас стало самым неожиданным в этой работе?

— Конечно, работа на площадке отличается от работы в департаменте. Наверное, меня в первую очередь удивило согласование всевозможных документов. То есть, чтобы провести какой-нибудь матч или сбор, нужно провести очень много незаметно для спортсмена работы. Наверное, это самое сложное. И взаимодействие между ведомствами — тоже непростая история.

— Как быстро вы включились в эти процессы все?

— Довольно быстро (улыбается). Нет времени раздумывать. Тем более сейчас окна есть и в течение сезона. Если раньше только летом в основном сборная собиралась, то сейчас есть осенние сборы и февральские, поэтому работы хватает круглый год.

Виктор Хряпа в ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы были одним из лучших защитников в истории европейского баскетбола и обладателем премии лучшему оборонительному игроку Евролиги. Как сейчас передаёте этот оборонительный менталитет молодым игрокам резервных сборных?

— Сейчас у нас мало контакта именно спортивного с ребятами. Всё-таки я сейчас на руководящей должности, которая подразумевает первые два ответа на ваши вопросы. Мы больше занимаемся организацией самих сборов, составами, комплектацией, переездами, базами, на которых ребята будут тренироваться. И, конечно же, когда есть возможность, всегда приезжаем посмотреть, как обстоят дела сегодня. Плюс два дня назад у нас закончился во Владимире сбор РФБ, где были 14-летние мальчики и девочки. Поэтому всегда, когда есть возможность, приятно быть именно в зале, посмотреть на игры. Но основную работу мы, конечно, оставляем для тренеров, которые будут и должны ими заниматься.

— Вы как-то раз сказали, что до этого ездили на сбор с ребятами и периодически следите за играми. Можете сказать, чем нынешнее поколение ребят отличается от вашего?

— Техникой в первую очередь. Техника — другая, уже все ребята обладают хорошим дриблингом, умеют водить. Они постоянно совершенствуются, мы видимо новые комбинации, увеличенную подвижность. Это из плюсов. А из минусов — нехватка международных игр, чтобы понять свой уровень. Если брать сборные молодёжные, от 16 до 20 лет, то они должны понимать, какой уровень игры у них в принципе. Не на местных турнирах, где они играют весь год, а на международных соревнованиях. Вот даже сейчас мы видим другой стиль игры у китайцев. Мы, например, с Сергеем Александровичем [Моней] знаем, что китайцы играют в таком стиле, сербы — в другом, испанцы — в третьем. А у ребят такого опыта нет. Поэтому мы пытаемся сейчас, когда нет официальных матчей, найти спарринги, чтобы ребята набирали этот опыт. Потому что когда нас допустят, а нас допустят, они должны иметь базу больше, чем игра только в местных турнирах.

Виктор Хряпа Фото: Михаил Сербин, «Чемпионат»

— Как думаете, большая ли пропасть будет, когда нас допустят, или мы не сильно отстали от наших иностранных соперников?

— Тяжело сказать, какая будет пропасть. Непонятно, чем мерить. Но то, что пропасть будет — это факт. Скажется отсутствие международной практики, однако я думаю, что ребята у нас способные, они должны быстро адаптироваться. Даже если будет провал, насколько глубокий, мы не знаем, со временем всё выровняется. Россия всегда славилась хорошими спортсменами, в том числе баскетболистами. Будут приобретать опыт и становиться сильнее по ходу дела. Жалко, конечно, потерянного времени, но такие реалии.

— В условиях ограничений ФИБА молодёжь чаще играет в 3x3. На ваш взгляд, этот формат больше помогает или, наоборот, может мешать развитию навыков для большого баскетбола?

— Хорошо, что наши ребята играют. Это новая ветка баскетбола, относительно молодая. Несмотря на это, у нас уже есть олимпийские медали в этом виде спорта. По популяризации, конечно, он помогает, притягивает к себе больше внимания. Считаю, чем больше баскетбола в разных его проявлениях, тем лучше. Но технически, как ни крути, это конкурент игры 5x5. Не в плане самой игры, а в плане количества людей, спортсменов. Сейчас те ребята, которые играют в 5x5, попадают в 3x3, и если дальше будет развиваться отдельно 3x3, то, конечно же, спортсменов тоже будет намного больше.

Зоран Лукич Фото: РИА Новости

— Вы наверняка видели много разных систем подготовки за рубежом. Есть ли страна или федерация, чью модель работы с молодёжью вы считаете наиболее успешной и полезной для России?

— Нам, наверное, ближе всего Сербия, потому что именно с молодыми игроками там хорошо работают. Зоран Лукич у нас тренер, он демонстрирует это прекрасно. В таких условиях, в которых мы находимся, Зоран вынужден работать с игроками, намного моложе, чем в остальных сборных. Он показывает прекрасный результат не только в плане игры и побед, но и в плане перехода молодых игроков во взрослый баскетбол. Поэтому, думаю, нам подходит эта система. Конечно, во всём мире и в НБА много игроков, которые демонстрируют что сербский баскетбол на уровне. А этот уровень начинается как раз с подготовки в детском возрасте. Про Йокича мы говорить не будем, все и так знают, что он — молодец!

— Вы много ездите по стране и смотрите молодёжь лично. Есть ли сейчас в регионах игроки, которые пока мало известны широкой публике, но у кого, по вашему мнению, есть реальный потенциал выйти на уровень Евролиги или сборной в будущем?

— Если говорить именно про эту команду (речь о сборной U17. — Прим. «Чемпионата»), это уже ребята известные, они играют в клубах. Вернусь сейчас к сбору во Владимире, там у нас 14-летние ребята. Вот там много ребят неизвестных, как вы говорите, широкой публике, которые в будущем окажутся на молодёжных сборах, а потом, дай бог, дойдут и до национальных. Но это длительные процессы, которые занимают много времени и отнимают много сил. Нужно вкладывать в игроков, нужно работать и им самим, чтобы достичь дальнейших результатов.

— Кого-то выделить можете?

— Не, выделять никого не стану, потому что у молодёжи обычно… (Улыбается.) Думаю, они в своих командах уже звёзды, в сборных — тоже, но речь не об этом. Совершенствоваться можно вечно. Они ещё в начале своего пути, хотя могут думать и об обратном, что уже чего-то достигли. Им ещё работать и работать, поэтому пускай трудятся на благо своё и на благо российского баскетбола.

— Вы с Сергеем Моней давно знакомы по сборной и ЦСКА. Как у вас выстраивается взаимодействие на новых должностях — есть ли уже сложившийся стиль или фишки в совместной работе?

— Фишка — это обычное желание работать и желание помочь. Это ничем не отличается от игры. То, в каком стиле баскетболист играл, такой он примерно и человек. Его игра описывает его характер. Работы всегда хватает, всегда есть чем заняться. Иногда удаётся помочь друг другу с полуслова, не надо долго объяснять, что и как нужно сделать, чтобы что-то получилось. Он говорит — мы делаем. Иногда получается быстро, иногда — не очень. Это нормально, это рабочий процесс.

— Условно, через три-четыре года какой результат вы бы хотели видеть, чтобы сказать, что довольны?

— Я бы хотел, чтобы больше молодых игроков, которые только начинают свой путь, добралось до сборной. Конечно же, ребят, которые постарше, мы тоже хотим видеть, но мы не знаем сроки международных соревнований, когда нас до них допустят, поэтому нам тяжело прогнозировать, какую цель хотим перед ними поставить. Понятно, для них цель — дождаться, чтобы открыли окно и мы начали играть и опять участвовать в международных соревнованиях. Чтобы они через отбор попадали на чемпионат Европы и там себя проявляли. Я думаю, это из реальных целей, без каких-то там фантазий в духе, не знаю, выиграть чемпионат Европы, поучаствовать в Олимпиаде. До этого ещё очень далеко, надо с чего-то начинать. А начинать надо с этих маленьких шагов, которые в дальнейшем приведут к большим результатам.