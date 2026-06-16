Американец стал гражданином Словении ради игры с Лукой Дончичем. В чём смысл?

Центровой «Лейкерс» Джексон Хэйс завершил оформление словенского гражданства и теперь сможет выступать за сборную Словении на турнирах под эгидой ФИБА. Об этом он рассказал после одной из тренировок «Лейкерс». О его натурализации говорили уже давно, а по данным американских СМИ, важную роль в процессе сыграло и то, что Хэйс и лидер сборной Словении Лука Дончич работают с одним агентским окружением.

Для баскетболиста переход в систему словенской федерации открывает возможность регулярно играть на международной арене. Конкурировать за место в сборной США ему было бы крайне тяжело, потому что борьба там очень жёсткая, а в число претендентов на ведущие роли в национальной команде он никогда не входил. Словенский паспорт даёт ему шанс на более стабильное участие в крупных турнирах. Интерес Словении к Хэйсу объясняется кадровой нуждой. На протяжении нескольких лет у команды не хватает игроков передней линии. На периметре у тренерского штаба есть качественные баскетболисты, но позиция центрового регулярно вызывает вопросы. Хэйс может помочь решить часть этих проблем за счёт габаритов, мобильности и опыта выступлений в НБА.

Лука Дончич и Джексон Хэйс, сезон-2025/2026 Фото: Rich Storry/Getty Images

Отдельного внимания заслуживает его связь с Лукой Дончичем. После перехода словенца в «Лейкерс» у игроков появилась возможность вместе выходить на клубном уровне. Теперь этот дуэт может перекочевать и в сборную. Для национальной команды это означает появление уже хорошо знакомой связки разыгрывающего и центрового, которая получит больше практики не только в матчах НБА. Натурализация иностранных баскетболистов давно стала обычным явлением в Европе. Многие сборные пользуются разрешённой регламентом возможностью включать в заявку одного натурализованного игрока. В последние годы этим путём пошли сразу несколько сильнейших команд континента.

Ожидается, что Хэйс сможет принести Словении пользу уже в ближайших встречах международного цикла, в том числе в квалификации к чемпионату мира 2027 года. Для сборной Словении это прежде всего точечное усиление на позиции, которая долгое время оставалась одной из самых проблемных в команде.