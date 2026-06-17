«Куминга всё ещё способен стать звездой НБА». Но так ли это?

Сезон-2025/2026 оказался непростым для форварда Жонатана Куминги. Его отношения с «Голден Стэйт» перед подписанием нового контракта практически зашли в тупик, в начале регулярки он получил травму, которая скомкала для него весь чемпионат, но, даже когда он был здоров, главный тренер «Уорриорз» Стив Керр использовал его неохотно. Это тянулось с прошлых сезонов и нарастало как снежный ком. Развязка наступила в дедлайн: «Голден Стэйт» обменял Кумингу, которого драфтовал в 2021 году под седьмым пиком, в «Атланту». Однако, несмотря на всё произошедшее, бывшие партнёры по «Уорриорз» действительно верят в потенциал конголезца в лучшей лиге мира. А насколько это близко к истине?

Дрэймонд Грин форвард «Голден Стэйт» «Я по-прежнему считаю, что у этого парня есть потенциал стать звездой НБА. Я был в восторге от идеи «выбираем Джонатана Кумингу на драфте». И до сих пор не считаю, что это было ошибкой, потому что, во-первых, посмотрите, что он сделал в плей-офф после нескольких месяцев в составе «Хоукс», как он там выступил. Это начало чего-то большего. Во-вторых, он мой младший брат, и между нами тесная связь, крепкие отношения. Я благодарен ему как минимум за это, и это для меня очень много значит».

Куминга родился в ДР Конго и там же начал играть в баскетбол. В 2016 году он перебрался в США. Жонатан сменил несколько школ и громко заявил о себе на разных турнирах. К 2020 году он считался одним из самых топовых школьников страны. Из NCAA у него были предложения от ведущих программ, но Куминга принял решение не идти в студенческий баскетбол, а сразу же отправиться в Лигу развития НБА в искусственно созданную лигой команду «Игнайт». Это был экспериментальный проект, в который могли попасть баскетболисты, не желавшие идти в университет, при этом они могли быть задрафтованы после игры в Лиге развития. В том сезоне Куминга набирал в среднем за игру 15,8 очка, делал 7,2 подбора и отдавал 2,7 передачи, попал в топы моков драфтов и заслуженно оказался в «зелёной комнате».

Жонатан был выбран под седьмым номером драфта «Голден Стэйт». После него на драфте ушли Франц Вагнер, Алперен Шенгюн, Джейлен Джонсон, Моузес Муди и многие другие. Куминга неплохо вошёл в состав «Уорриорз»: в первом же сезон он сыграл 70 матчей из 82 в регулярке и 16 — в плей-офф, который закончился для него и «Голден Стэйт» трудовым чемпионством. Да-да, Куминга стал чемпионом НБА в дебютном сезоне, будучи частью активной ротации. Следующий сезон статистически прошёл практически идентично. В третьем же Куминга прибавил и набирал в среднем 16,1 очка по сравнению с 9,6 очка в предыдущих сезонах.

В сезоне-2024/2025 Куминга сыграл всего 47 матчей, а его результативность немного просела. Плюс в Сеть стали утекать различные слухи, что якобы у него конфликт с главным тренером Керром и что Жонатан недоволен своей ролью в команде. Тогда же начались разговоры о возможном обмене, но, очевидно, «Уорриорз» не хотелось терять молодого и по-прежнему перспективного игрока, которого они к тому же сами задрафтовали. В частности, к Куминге очень тепло относился владелец команды Джо Лэйкоб. Однако градус напряжения нарастал, и сам Лэйкоб со временем признал, что это тупик и из него нужно выходить. 5 февраля Куминга вместе с Бадди Хилдом был обменян в «Атланту» на Кристапса Порзингиса.

Жонатан Куминга и Джейлен Брансон, плей-офф НБА — 2026 Фото: Elsa/Getty Images

Куминга сыграл за «Атланту» в концовке регулярного чемпионата 12 матчей, набирая в среднем 12,3 очка. «Хоукс» вышли в плей-офф, где им противостоял «Нью-Йорк». Жонатан принял участие во всех шести встречах, выходя со скамейки и набирая 13,7 очка. Многие, в том числе внутри команды, очень лестно отзываются о выступлениях Куминги за «Атланту» и возлагают определённые надежды на следующий чемпионат. Плюс у него контрактный год, и его будущая зарплата будет прямо пропорционально зависеть от игры.

Жонатан — классный взрывной форвард, который за счёт габаритов и атлетизма действительно может стать одним из лучших двусторонних игроков в лиге. У него есть навык набора очков, он эффективно убегает в быстрые отрывы, а также может останавливать отрывы соперников. С каждым сезоном Куминга прибавляет и в трёхочковом броске. Если тенденция продолжится — у Жонатана есть всё, чтобы сделать качественный и мощный шаг вперёд и заявить о себе во всеуслышание. Многое будет зависеть и от распределения ролей в команде, и в целом от взаимоотношений с главным тренером Куином Снайдером.

Многие считали, что «Голден Стэйт» и Керр сковывают Кумингу, и теперь в «Атланте» он сможет себя проявить. И это мнение небезосновательно, как и то, что Куминга ещё сможет стать полноценной звездой НБА. Всё в его руках. Жонатан — один из тех игроков, за кем нужно будет наблюдать в следующем сезоне.