«Задача оставить как можно больше команд в лиге и даже расширяться». Беседа с Корстин

Сезон Единой лиги ВТБ завершился яркой победой ЦСКА — московские армейцы в четырёх матчах обыграли казанский УНИКС и в третий раз подряд стали чемпионами. Параллельно «Локомотив-Кубань» в драматичной серии за бронзовые награды одолел петербургский «Зенит».

Сразу по окончании последнего матча «Чемпионат» связался с генеральным директором Единой лиги Илоной Корстин. Илона поделилась с читателями нашего издания своими впечатлениями от прошедшего сезона, а также ответила на ключевые вопросы о будущем лиги, в том числе о вероятном составе участников на следующий сезон.

Армейцы в этом сезоне во многих аспектах превосходили своих оппонентов

ЦСКА и руководство Единой лиги Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Какие эмоции оставил после себя этот сезон Единой лиги ВТБ?

— Общие впечатления от сезона положительные, мне кажется, сезон был достаточно успешным, интересным. В первую очередь хочу поздравить ЦСКА с заслуженной победой. Действительно, в этом сезоне они выглядели очень уверенно, одной командой, единым коллективом, который провёл сезон стабильно от начала и до конца.

В плей-офф было показательно, что и тренер, и игроки показали свой максимум, действовали эффективно, показывали результативную игру и в таком красивом стиле одержали победу. ЦСКА выглядел как настоящая машина, которую невозможно остановить. УНИКС в четвёртом матче боролся, показал хороший баскетбол. Это была лучшая игра финала, особенно если брать первую половину матча, однако армейцы вновь оказались сильнее.

Мы впервые провели Суперкубок за пределами России, в Сербии. Это был очень интересный опыт для лиги. Впервые провели новый турнир Winline Basket Cup. Я считаю, что это было полезно в плане развития. У нас был юбилейный 10-й Матч всех звёзд, где мы вспомнили все лучшие моменты нашего уже заслужившего любовь болельщиков флагманского события.

В сезоне было много хороших матчей. Помимо финала, у нас получилась яркая серия за бронзовые награды, впервые в истории она продолжалась дольше, чем финал. Результаты и цифры радуют, больше зрителей приходит на матчи, упоминаний Единой лиги в соцсетях становится больше.

— И всё-таки «свип» в финальной серии не лучший исход с точки зрения руководства Единой лиги?

— Всё решается на площадке — именно команды определяют результат. УНИКС в финальной серии не нашёл в себе ресурсов, у них была очень тяжёлая полуфинальная серия с «Зенитом», где они превзошли сами себя, отдали очень много сил.

К финалу казанцы были эмоционально опустошены, к тому же было множество травм, многие игроки выходили на паркет на уколах, на обезболивающих. Физически УНИКС не был настолько хорошо готов, как ЦСКА, у которого было больше времени на отдых и подготовку к финалу. Это и стало решающим фактором.

УНИКС — «Зенит» Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Полуфинал между УНИКСом и «Зенитом» стал классикой отечественного баскетбола? Одна из лучших серий в истории Единой лиги?

— Серия действительно получилась очень хорошая. Это всего второй случай, когда команда в плей-офф смогла вернуться с отставания 1-3, очень редкая история. Тем и интересен баскетбол, много непредсказуемых результатов.

— У ЦСКА всего одно поражение за весь плей-офф и три – за регулярный чемпионат. Это настолько хороши армейцы или так неуверенно себя чувствовали остальные команды?

— Армейцы в этом сезоне действительно во многих аспектах превосходили своих оппонентов. Есть сплочённый костяк, грамотный главный тренер, который прекрасно понимает баскетбол и взаимодействует со своими игроками. Есть опытное руководство, которое обеспечивает надёжный тыл своим игрокам и тренерам.

— Кого вы бы отметили за пределами «большой четвёрки»?

— Отметила бы «Парму» и «Уралмаш». Они показывали хорошие результаты, характер в первую очередь. Играли на зубах. Также отметила бы команду МБА, закончившую сезон на седьмом месте, и «Енисей», который вошёл в восьмёрку.

— Размышляя уже о следующем сезоне, какая сейчас ситуация с «Самарой»? Появились на днях новости, что клуб ещё можно спасти.

— Что касается «Самары», как и «Нижнего Новгорода», с ситуацией работаем, всё узнаете на совете лиги. Наша задача – оставить как можно больше команд и даже расшириться. У нас есть требования регламента, команды должны соответствовать по своему спортивному уровню и финансово быть стабильными.

Мы всё проверяем, потому что было много разных случаев, никому не хочется терять команду прямо посреди сезона. Если у команды нет стабильного финансирования и она надеется только на то, что ей выдадут бюджет после перехода в Единую лигу — это так не работает. Конечно, хотелось, чтобы было как можно больше команд в Единой лиге, но не всё так просто.

Выход «Химок» из лиги был скандальным и вопрос их возвращения не актуален

Илона Корстин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

— Если говорить о возможных новичках, ещё пару лет назад ходило много разговоров о Владивостоке. Возможно, были ещё другие кандидаты на вступление?

— У Владивостока очень серьёзная заявка. Они готовы по всем документам, сделали большую работу над ошибками в сравнении с предыдущей заявкой. Есть поддержка региона, что очень важно. Заявка соответствует требованиям нашего регламента, но всё решится на совете лиги.

— Нет опасений касательно логистики перелётов?

— Конечно, перелеты на Дальний Восток недешёвые, у клубов вырастет статья расходов в части логистики. Для маленьких клубов это особенно чувствительно. Но сейчас наши команды играют только в Единой лиге ВТБ, в новом Кубке от наших партнёров матчей не так много. Владивосток может усилить лигу, а лиге нужны сильные и стабильные клубы.

— Какие ещё есть потенциальные кандидаты на вступление в Единую лигу?

— Есть достаточно серьёзная заявка от «Астаны». Казахстанская команда уже играла в лиге. Затем в стране вступил в силу закон, по которому у клуба не было возможности оплачивать работу иностранных специалистов, и из-за этого у команды возникли трудности.

«Астана» тогда покинула основной чемпионат, но продолжила своё участие в молодёжной Лиге ВТБ. Сейчас «Астана» адаптировалась к новому законодательству, и у клуба появились коммерческие спонсоры, благодаря которым команда имеет возможность вернуться в основной чемпионат.

— А какие шансы вернуться в оигу у «Минска»?

— «Минск» у нас представлен в молодёжной Лиге ВТБ, возможно, через сезон они вернутся и в основной состав. Интерес присутствует.

БК «Химки», сезон-2025/2026 Фото: bckhimki.com

— Многие болельщики скучают по «Химкам» в Единой лиге. Есть шанс вновь их увидеть в чемпионате, хотя бы в среднесрочной перспективе?

— Выход «Химок» из лиги был громким и даже скандальным, всегда тяжело терять команду, которая много лет была одним из лидеров. На данный момент официальной заявки от «Химок» не поступало. Поэтому считаю, что этот вопрос на данный момент не актуален.

— В Перми идёт строительство нового дворца спорта повышенной вместимости. Хоть это и ледовый дворец, там возможен баскетбол?

— Надеюсь, мы увидим матчи «Пармы» на новой арене. Насколько я знаю, проект арены предусматривает совмещения хоккея и баскетбола, у нас есть очень хорошие примеры таких площадок в той же Москве.

Главное, что в Перми очень любят баскетбол, на важные матчи нет билетов, на матчах полная арена. Так что вопрос этот актуален, спрос выше, чем предложение, команда заслуживает новый дворец, уверена, что там он не будет простаивать, пустым не будет. Также «Парма» в этом году стала победителем маркетингового чемпионата. У клуба есть история работы с болельщиками. Город всей душой поддерживает клуб и болеет за «Парму».

— Новая арена также строится в Нижнем Новгороде. Есть шансы увидеть и там баскетбол?

— В Нижнем строится большая арена, и это знаковое событие для региона. Но у «Нижнего Новгорода» сейчас тяжёлая ситуация и нет финансовой поддержки. Клуб не примет участие в следующем чемпионате, однако команда продолжит участие в Единой молодёжной лиге ВТБ.

— Екатеринбург — удачная ролевая модель для команд-середняков? И в плане развития команды, и в плане маркетинга.

— «Уралмаш» — молодцы, выступают очень стабильно, амбиции у них занять более высокое место в чемпионате, но главное — есть поступательное развитие. «Уралмаш» — это хороший пример клуба, который выступает очень стабильно в спортивном плане и активно работает над маркетингом. В этом году «Уралмаш» занял третье место в маркетинговом чемпионате, а также стал самым экологичным клубом лиги.