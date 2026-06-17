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Финал НБА — 2026, Сан-Антонио раскритиковали за отказ от рукопожатия после поражения от Нью-Йорка со счётом 1-4

«Настоящие чемпионы смотрят в глаза после поражения». Дрэймонд Грин разнёс «Сан-Антонио»
Александр Зотеев
Дрэймонд Грин разнёс «Сан-Антонио»
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Легенда указала на инфантильность «Спёрс».

Ещё и недели не прошло с финала НБА, но решающая серия сезона продолжает создавать инфоповоды. Одним из них стала реакция «Спёрс» на поражение в финале. Ярче всех высказался и задал тон теме четырёхкратный чемпион, будущий член Зала славы и всё ещё баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Он дал понять, что игроки «Сан-Антонио» повели себя некорректно после завершения пятого матча финальной серии, отказавшись от традиционного послематчевого рукопожатия, показав своё разочарование.

Дрэймонд Грин
Дрэймонд Грин
форвард «Голден Стэйт»

«Причина, по которой это было разочарованием, заключается в том, что, когда вы играете на равных с командой и они оказываются лучше вас, настоящие чемпионы смотрят сопернику в глаза и говорят: «Поздравляю, вы по праву победили» — а затем уходят в раздевалку. Вот что делают те, кто становится чемпионами. Мы всегда говорим: «Посмотри своему убийце в лицо. Ты должен посмотреть ему в лицо». И, кстати, если ты уходишь с площадки после того, как я тебя победил, я понимаю, что владею тобой навсегда, потому что ты даже не смог посмотреть мне в лицо».

Этот поступок «Спёрс» действительно вызвал бурную реакцию, и ответа от «Сан-Антонио» не последовало, хотя что сейчас можно изменить? Пока все игроки «Нью-Йорка» праздновали чемпионство, бывший игрок техасцев, а ныне баскетболист «Никс» Джереми Сохан сразу же побежал к своим бывшим партнёрам, с которыми начинал сезон, и попытался поговорить, однако они никак на него не отреагировали.

Факт остаётся фактом — несмотря на всеобщую любовь к «Спёрс» и их новой молодой эре, команду есть за что критиковать, и как минимум есть ошибки, на которые нужно указать. И дело не столько в баскетболе, сколько в том, что происходит вне игрового ритма.

Одно поведение Виктора Вембаньямы в этом плей-офф чего стоит: удар локтём в горло Наза Рида, некрасивые тычки Лу Дорта, отмашки и толчки в эпизодах с Джейленом Брансоном и Хосе Альварадо, удары по челюсти Айзеи Хартенштайна и Карла-Энтони Таунса — да-да, это всё Вембаньяма в рамках одного плей-офф. Плюс Стефон Касл не раз пытался спровоцировать стычку, пусть даже и после жёстких фолов на себе. ДеАарон Фокс к концу финала тоже начал сдавать и выплёскивать ненужные эмоции. А сколько всего ещё не попало в объективы камер?

«Сан-Антонио», финал НБА — 2026

«Сан-Антонио», финал НБА — 2026

Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Безусловно, «Спёрс» можно понять: у них произошёл огромный всплеск эмоций не только от этого финала, но и от всего плей-офф и в целом сезона. Очевидно, что они прыгнули выше головы и не готовы были с этим справиться ментально и психически. Тот же Фокс, которому уже 28 лет, не сориентировался после завершения финала. Хотя он уже играл и в плей-ин, и в плей-офф и знает, насколько важно рукопожатие после завершения важнейшего матча или серии. Легендарный Грег Попович не позволил бы этому случиться и тотчас вернул бы подопечных на паркет. Однако нынешний наставник «Сан-Антонио» Митч Джонсон ещё безумно молод по тренерским меркам и сам впервые в карьере оказался и в плей-офф, и тем более в финале.

Но без таких ситуаций не может быть эффективного роста. Всё произошедшее и последующая реакция общественности точно не останутся незамеченными в клубе. В Техасе примут это к сведению, а затем вернутся сильнее и мудрее. «Спёрс» куда важнее банально повзрослеть и сделать соответствующие выводы за межсезонье, нежели искать проблемы и их решения на баскетбольном паркете. Там всё более чем неплохо. Однако некую инфантильность и наивность точно нужно оставить в уже завершившемся сезоне. И в новый войти уже совершенно другими людьми.

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