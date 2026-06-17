«Настоящие чемпионы смотрят в глаза после поражения». Дрэймонд Грин разнёс «Сан-Антонио»

Ещё и недели не прошло с финала НБА, но решающая серия сезона продолжает создавать инфоповоды. Одним из них стала реакция «Спёрс» на поражение в финале. Ярче всех высказался и задал тон теме четырёхкратный чемпион, будущий член Зала славы и всё ещё баскетболист «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин. Он дал понять, что игроки «Сан-Антонио» повели себя некорректно после завершения пятого матча финальной серии, отказавшись от традиционного послематчевого рукопожатия, показав своё разочарование.

Дрэймонд Грин форвард «Голден Стэйт» «Причина, по которой это было разочарованием, заключается в том, что, когда вы играете на равных с командой и они оказываются лучше вас, настоящие чемпионы смотрят сопернику в глаза и говорят: «Поздравляю, вы по праву победили» — а затем уходят в раздевалку. Вот что делают те, кто становится чемпионами. Мы всегда говорим: «Посмотри своему убийце в лицо. Ты должен посмотреть ему в лицо». И, кстати, если ты уходишь с площадки после того, как я тебя победил, я понимаю, что владею тобой навсегда, потому что ты даже не смог посмотреть мне в лицо».

Этот поступок «Спёрс» действительно вызвал бурную реакцию, и ответа от «Сан-Антонио» не последовало, хотя что сейчас можно изменить? Пока все игроки «Нью-Йорка» праздновали чемпионство, бывший игрок техасцев, а ныне баскетболист «Никс» Джереми Сохан сразу же побежал к своим бывшим партнёрам, с которыми начинал сезон, и попытался поговорить, однако они никак на него не отреагировали.

Факт остаётся фактом — несмотря на всеобщую любовь к «Спёрс» и их новой молодой эре, команду есть за что критиковать, и как минимум есть ошибки, на которые нужно указать. И дело не столько в баскетболе, сколько в том, что происходит вне игрового ритма.

Одно поведение Виктора Вембаньямы в этом плей-офф чего стоит: удар локтём в горло Наза Рида, некрасивые тычки Лу Дорта, отмашки и толчки в эпизодах с Джейленом Брансоном и Хосе Альварадо, удары по челюсти Айзеи Хартенштайна и Карла-Энтони Таунса — да-да, это всё Вембаньяма в рамках одного плей-офф. Плюс Стефон Касл не раз пытался спровоцировать стычку, пусть даже и после жёстких фолов на себе. ДеАарон Фокс к концу финала тоже начал сдавать и выплёскивать ненужные эмоции. А сколько всего ещё не попало в объективы камер?

«Сан-Антонио», финал НБА — 2026 Фото: Ronald Cortes/Getty Images

Безусловно, «Спёрс» можно понять: у них произошёл огромный всплеск эмоций не только от этого финала, но и от всего плей-офф и в целом сезона. Очевидно, что они прыгнули выше головы и не готовы были с этим справиться ментально и психически. Тот же Фокс, которому уже 28 лет, не сориентировался после завершения финала. Хотя он уже играл и в плей-ин, и в плей-офф и знает, насколько важно рукопожатие после завершения важнейшего матча или серии. Легендарный Грег Попович не позволил бы этому случиться и тотчас вернул бы подопечных на паркет. Однако нынешний наставник «Сан-Антонио» Митч Джонсон ещё безумно молод по тренерским меркам и сам впервые в карьере оказался и в плей-офф, и тем более в финале.

Но без таких ситуаций не может быть эффективного роста. Всё произошедшее и последующая реакция общественности точно не останутся незамеченными в клубе. В Техасе примут это к сведению, а затем вернутся сильнее и мудрее. «Спёрс» куда важнее банально повзрослеть и сделать соответствующие выводы за межсезонье, нежели искать проблемы и их решения на баскетбольном паркете. Там всё более чем неплохо. Однако некую инфантильность и наивность точно нужно оставить в уже завершившемся сезоне. И в новый войти уже совершенно другими людьми.