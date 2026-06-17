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Джеймса Хардена арестовали за хранение оружия в межсезонье НБА — 2026: что известно и какие последствия

Джеймс Харден попался с оружием. Стоит ли звёздному баскетболисту бояться за карьеру?
Артемий Берстенев
Джеймса Хардена арестовали
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Переживать точно не стоит.

Джеймс Харден оказался в центре громкого межсезонного скандала после того, как у него нашли незарегистрированное огнестрельное оружие. Однако, судя по имеющейся информации, эта история вряд ли скажется на его ближайшем карьерном будущем. По сообщениям американских СМИ, «Кливленд» не собирается отказываться от идеи продлить соглашение с ветераном. Клуб по-прежнему рассматривает вариант с новым двухлетним контрактом на $ 60 млн. Пока нет никаких признаков того, что арест заставил стороны пересмотреть ход переговоров.

Джеймс Харден Подробнее

Если судить по баскетбольному наследию, Харден уже давно входит в число самых признанных игроков своего поколения. В НБА он выступает с сезона-2009/2010, был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата и не раз попадал в список лучших баскетболистов лиги. После завершения карьеры его попадание в Зал славы практически не вызывает сомнений. В регулярных чемпионатах за карьеру Харден в среднем набирает 24 очка, делает 7,3 передачи и 5,6 подбора за матч. В плей-офф его показатели составляют 22,2 очка, 6,4 передачи и 5,4 подбора. Но при обсуждении нового контракта смотрят не только на статистику.

Джеймс Харден и Джейлен Брансон, плей-офф НБА — 2026

Джеймс Харден и Джейлен Брансон, плей-офф НБА — 2026

Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Плей-офф Хардена уже много лет вызывает споры. При всей своей результативности его команды редко добивались максимального успеха, а самого защитника регулярно упрекали за игру в ключевых сериях. Ещё очередной довод критиков — карьерные 42,4% попаданий с игры в матчах на вылет. После завершения прошлого сезона эти разговоры возобновились. «Кливленд» считался одним из фаворитов в серии с «Нью-Йорком», но проиграл всухую — 0-4. Выступление Хардена в этой серии снова стало поводом для обсуждений среди болельщиков и экспертов.

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Вот почему ключевой вопрос в истории с будущим защитника — вовсе не сам арест. По имеющимся сведениям, этот юридический инцидент не должен помешать подписанию нового контракта. Для «Кавальерс» гораздо важнее понять, на каком уровне сейчас находится игрок, насколько он вписывается в команду и что может дать в ближайшие два сезона.

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