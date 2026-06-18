Обмен какой звезды НБА кажется самым сложным? Спойлер: деньги решают не всё

После завершения сезона и открытия рынка НБА внимание лиги сосредоточено на возможных крупных обменах. В различных сообщениях инсайдеров фигурируют звёздные баскетболисты. При этом сам факт появления игрока в слухах не означает, что сделка реалистична. В ряде случаев препятствием становятся контрактные обязательства, в других — позиция клуба или ограниченный круг потенциальных покупателей. Ниже — пять суперзвёзд, обмен которых выглядит наиболее сложным на данный момент.

ДеАарон Фокс — «Сан-Антонио»

ДеАарон Фокс, плей-офф НБА — 2026 Фото: Christian Petersen/Getty Images

После неудачи «Сан-Антонио» в финале тема будущего ДеАарона Фокса вышла на первый план. Но между разговорами о возможном обмене и самим обменом существенная дистанция. С 1 июля начинает действовать его четырёхлетнее продление контракта на сумму около $ 228,6 млн. В следующем сезоне Фокс заработает порядка $ 51 млн, и это сразу же создаёт для большинства команд серьёзные трудности с формированием предложения, отвечающего требованиям коллективного соглашения.

К слову, ещё один сдерживающий фактор связан с тем, как игрок сейчас котируется на рынке. Финальная серия Фоксу явно не удалась, и это отразилось на оценках аналитиков и боссов клубов. В таких обстоятельствах команды чаще всего тянут с обменом, рассчитывая дождаться более благоприятной ситуации, и сейчас вероятность сделки кажется низкой, хотя «Спёрс» и готовы обсуждать предложения.

Кавай Леонард — «Клипперс»

Кавай Леонард, сезон-2025/2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Кавай Леонард по-прежнему выглядит одним из самых интересных вариантов для команд, которые рассчитывают побороться за титул. Возраст уже даёт о себе знать, но минувший сезон он провёл продуктивно и сохранил за собой статус первой звезды. При этом его ситуация заметно отличается от большинства похожих случаев. Сдерживающим фактором считается позиция владельца «Клипперс» Стива Баллмера.

Ещё до февральского дедлайна сообщалось об интересе со стороны «Голден Стэйт», однако дальше обсуждения дело не продвинулось. По данным американских журналистов, в «Клипперс» по-прежнему видят в Леонарде ключевую фигуру проекта. В такой ситуации вопрос компенсации отходит на второй план. Пока клуб не решит сменить курс, вероятность обмена остаётся очень низкой.

Джейлен Браун — «Бостон»

Джейлен Браун, плей-офф НБА — 2026 Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Джейлен Браун постоянно всплывает в разговорах о возможном обмене на Янниса Адетокунбо. И это понятно, потому что без исполнителя такого уровня «Бостону» будет трудно предложить «Милуоки» по-настоящему убедительный пакет. Однако при этом и сам Браун входит в число самых дорогих игроков лиги, а его супермаксимальный контракт сильно сужает круг возможных вариантов. Любому клубу, который решится на такую сделку, нужно не только собрать нужный для обмена пакет, но и не развалить состав после сделки.

Важен и спортивный фактор, ведь по ходу сезона Браун не раз брал на себя роль лидера в отсутствие Джейсона Тейтума и доказал, что остаётся одним из ключевых игроков команды — для самих «Селтикс» его обмен означал бы не точечную правку, а фактически пересборку всей структуры. Поэтому даже при интересе со стороны других клубов такая сделка выглядит малоосуществимой.

Леброн Джеймс — «Лейкерс»

Леброн Джеймс, плей-офф НБА — 2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

Леброн Джеймс остаётся особым случаем даже на рынке суперзвёзд. Формально можно обсуждать разные варианты, однако на практике препятствий намного больше, чем обычно бывает в крупных обменах. У «Лейкерс» есть права Бёрда на Леброна, а значит, клуб может предложить максимально выгодные условия контракта. К тому же в организации по-прежнему видят в Джеймсе не только лидера команды, но и важнейшую коммерческую фигуру. Немаловажны и детали будущего соглашения.

В лиге также учитывают семейный фактор, связанный с присутствием Бронни Джеймса в системе клуба. Поэтому потенциальный обмен по схеме «сайн-энд-трейд» в случае Леброна затрагивает куда больше вопросов, чем обычная кадровая сделка. И хотя его имя регулярно появляется в публикациях, уход Джеймса из «Лейкерс» по-прежнему выглядит не самым реалистичным вариантом. Самый вероятный исход: и «Лос-Анджелес», и форвард просто договариваются о новом контракте. Но кто знает, может, Леброн просто уйдёт как свободный агент?

Яннис Адетокунбо — «Милуоки»

Яннис Адетокунбо, сезон-2025/2026 Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Если для других игроков из этого списка достаточно одной или двух серьёзных трудностей, то у Янниса Адетокунбо препятствий несколько больше. Его зарплата в сезоне-2026/2027 составит около $ 58,5 млн, и уже это серьёзно сокращает круг команд, способных включиться в переговоры. Однако финансовый аспект здесь лишь начало. «Милуоки» нужно получить не только контракты соответствующего масштаба, но и активы, которые позволят команде остаться конкурентоспособной после ухода лидера. Именно поэтому в подобных разговорах так часто фигурируют многосторонние сделки.

Сроки здесь тоже крайне важны, потому что по мере приближения драфта всё большее значение приобретают вопросы, связанные с выбором новичков и распределением активов. Как сообщают инсайдеры, переговоры могут быть продолжены и после драфта, и это лишь добавит сложностей всем участникам процесса. Пока что именно обмен Адетокунбо выглядит наиболее трудным для реализации вариантом на рынке. Большой контракт, требования «Бакс», необходимость привлечения дополнительных команд и ограниченное время делают его самым сложным кейсом этого межсезонья.

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Здесь у каждого игрока свой набор ограничений. В случае Фокса всё упирается в контракт и актуальную оценку на рынке. Для Леонарда определяющим фактором является позиция владельца клуба, а Браун связан и долгосрочными обязательствами, и своей ролью в «Бостоне». Джеймс — особая история из-за своего положения в организации и деталей контракта. С Адетокунбо ситуация сложнее всего, потому что в ней одновременно сошлось несколько факторов. Поэтому при всём количестве слухов именно его потенциальный обмен выглядит наименее вероятным.