Кевин Дюрант случайно подтолкнул «Нью-Йорк» к чемпионству. Как именно?

Инсайдер Брайан Уиндхорст рассказал, что отказ Кевина Дюранта переходить в «Нью-Йорк» летом 2019 года стал одним из поворотных для клуба моментов. По его словам, именно после той неудачи руководство «Никс» пересмотрело свой подход к управлению командой. Тогда в «Нью-Йорке» рассчитывали подписать Дюранта как свободного агента, однако форвард выбрал «Бруклин» и объединился там с Кайри Ирвингом. Позже сам Дюрант заявил, что не считает «Никс» привлекательным местом для игроков. Уиндхорст также отметил, что та история стала серьёзным ударом для владельца клуба Джеймса Долана.

Последствия не заставили себя ждать, и уже через несколько месяцев Долан отправил в отставку президента клуба Стива Миллса, а руководить баскетбольными операциями назначил бывшего агента CAA Леона Роуза. В команду вместе с ним пришёл и Уильям «Уэс» Уэсли, много лет работавший в сфере отношений с игроками и клубами. По словам Уиндхорста, именно сочетание переговорных навыков Роуза и связей Уэсли легло в основу новой модели управления организацией. На момент назначения у Роуза не было опыта руководства клубом НБА. И всё же «Никс» отказались от поиска традиционного баскетбольного менеджера, сделав ставку на человека, который много лет представлял интересы игроков, что тогда воспринималось как нетипичный для лиги шаг.

В дальнейшем именно связи Роуза на рынке игроков стали одним из факторов, повлиявших на формирование состава. За несколько лет в «Никс» пришли Джейлен Брансон, Джош Харт, Карл-Энтони Таунс и О Джи Ануноби, и всех этих баскетболистов Роуз прежде представлял как агент. Позже команду усилил Микал Бриджес, после чего стартовое сочетание чемпионского состава окончательно сложилось. При этом такой подход вряд ли можно объяснить только прежними профессиональными контактами. Иными словами, опыт работы агентом помог Роузу лучше понимать не только игровые качества этих игроков, но и то, насколько они подходят друг другу и готовы брать на себя нужные роли в одной команде.

«Нью-Йорк», финал НБА — 2026 Фото: Gregory Shamus/Getty Images

Этот опыт пригодился и при формировании платёжной ведомости. Роуз сумел сохранить для клуба финансовую гибкость, потому что ещё до начала переговоров хорошо понимал ожидания игроков. Один из самых заметных примеров здесь — контракт Джейлена Брансона, подписанный на условиях ниже тех, на которые мог рассчитывать игрок его уровня. Благодаря этому «Никс» сохранили пространство под потолком зарплат для дальнейших изменений в составе.

При этом назначение Роуза имело последствия, которые вышли далеко за пределы обычной кадровой перестановки. Решение Долана, по сути, создало прецедент для всей лиги. Ещё в сезоне-2024/2025 «Никс» выплачивали около $ 130 млн игрокам, чьи интересы представляло агентство CAA — и это примечательно хотя бы потому, что сумма была сопоставима с общей зарплатной ведомостью ряда клубов НБА, включая тогдашний «Детройт Пистонс». Получалось, что командой управлял человек, который много лет представлял значительную часть её лидеров. Это неизбежно породило разговоры о конфликте интересов, однако на спортивном результате клуба не сказалось.

Необычным был и сам способ, с помощью которого был собран чемпионский состав. Ни один из игроков стартовой пятёрки «Никс» — Брансон, Таунс, Бриджес, Ануноби и Харт — не был выбран клубом на драфте. Для современной НБА это редкость, потому что большинство чемпионских команд последних лет строили свои проекты вокруг собственных пиков, а ключевые игроки финалов обычно тоже были «воспитанниками» своих организаций. «Нью-Йорк» же собрал конкурентоспособную команду в основном за счёт обменов и подписаний свободных агентов.

Кевин Дюрант, плей-офф НБА — 2026 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Более того, вся эта история ещё и показала, как изменился сам Долан. После неудачи с Дюрантом владелец отказался от прежней модели управления и передал руководство клубом человеку с агентским бэкграундом. По данным американских инсайдеров, среди кандидатов был и Масаи Уджири, но в итоге выбор пал на Роуза. При этом новому руководителю дали широкие полномочия в вопросах формирования состава, включая возможность строить команду вокруг бывших клиентов CAA.

В итоге решающим стал не сам провал с подписанием Дюранта, а то, что случилось после него. Отказ форварда повлёк за собой смену руководства, пересмотр подхода к составу и назначение Леона Роуза. Именно из этой последовательности событий позже вырос чемпионский проект «Нью-Йорка». История, надо признать, любопытная.