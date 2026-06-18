Трей Янг выбрал смелый сценарий. Отказ от $ 49 млн заслуживает особого внимания

Трей Янг намерен отклонить опцию игрока на $ 48,97 млн за сезон-2026/2027, после чего он выйдет на рынок свободных агентов. Это откроет для него возможность обсудить с «Вашингтоном» новый формат контракта и, возможно, изменить условия действующих договорённостей. Подобный сценарий важен и для клуба, поскольку может сказаться на устройстве платёжной ведомости. Как сообщает инсайдер ESPN Марк Джей Спирс, Янг должен отказаться от опции до установленного срока. При этом «Вашингтон» всё равно рассматривается как главный претендент на продление сотрудничества. По словам людей в лиге, защитник доволен своим положением в организации и не воспринимает выход на рынок как первый шаг к расставанию.

Инсайдер Бретт Сигель тем временем сообщил, что разговоры о возможной смене команды Янгом выглядят куда менее убедительно, чем полагает часть рынка. По его данным, вариант с уходом игрока из «Вашингтона» сейчас не считается реалистичным, а выход на рынок свободных агентов воспринимается скорее как элемент переговорной тактики. Если Янг откажется от опции, то сможет подписать новый контракт на срок до четырёх лет и сумму до $ 212,9 млн. В таком случае средняя зарплата составит около $ 53,2 млн за сезон. При этом главный нюанс не в общем объёме сделки, а в том, как именно будут распределены выплаты и удастся ли снизить финансовую нагрузку в первый год соглашения.

Более низкая стартовая зарплата способна повлиять на тот потолок расходов, который будет доступен «Вашингтону». По нынешним оценкам, у клуба остаётся немного пространства до налога на роскошь. Освобождение части средств в теории даёт больше возможностей для подписания свободных агентов и точечного усиления состава в ближайшее межсезонье.

Трей Янг и Энтони Дэвис, сезон-2025/2026 Фото: Jason Miller/Getty Images

В некоторых случаях такая структура контракта считается способом быстрее перестроить команду. В лиге в последние годы всё чаще появляются соглашения, когда звёзды соглашаются на перераспределение выплат ради большей гибкости для клуба. Ранее в качестве примера такого подхода называли контракт Джейлена Брансона с «Нью-Йорком».

У «Вашингтона» есть первый пик на предстоящем драфте и несколько молодых игроков в ротации, включая Алекса Сарра и Тре Джонсона. В команде также играет Энтони Дэвис. При этом нынешняя структура зарплат почти не оставляет пространства для новых подписаний без серьёзной пересборки крупных контрактов.

В сезоне-2025/2026 Янг появился на площадке лишь в 15 матчах, поскольку значительную часть чемпионата пропустил из-за растяжения медиальной коллатеральной связки колена. Его средние цифры — 17,9 очка, 8,0 передачи и 2,0 подбора при 45,8% с игры и 33,8% из-за периметра. По карьере же он набирает в среднем 25,1 очка и отдаёт 9,8 передачи за матч. Янг имеет право на максимальный контракт в статусе свободного агента, а вопрос по опции и последующим переговорам должен решиться до 23 июня.