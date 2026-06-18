С низов до топ-16 Евролиги. Вспоминаем главные достижения в истории «Нижнего Новгорода»

Недавнее известие, что «Пари Нижний Новгород» не примет участия в следующем сезоне Единой лиги ВТБ, стало довольно громкой, но всё же ожидаемой новостью. Слухи и инсайды о непростой финансовой ситуации в клубе ходили уже продолжительное время, поэтому официальный релиз пресс-службы не воспринимался как что-то из ряда вон. Тем не менее команда взяла вынужденную паузу. За четверть века своей истории «Пари НН» приучил болельщиков к неуступчивому характеру и умению на равных сражаться с признанными грандами, накопив внушительный список достижений.

От Высшей лиги до элиты

«Пари НН» Фото: РИА Новости

История нижегородцев — прекрасный пример поступательного движения снизу вверх. Клуб прошёл через Высшую лигу и Суперлигу Б и занял достойное место в главной лиге отечественного баскетбола. Вершиной волжан на внутренней арене стал триумфальный сезон-2013/2014. Именно «Нижний Новгород» остаётся единственным клубом не из Москвы (и Подмосковья), Санкт-Петербурга, Казани или Краснодара, сумевшим дойти до финала Единой лиги ВТБ. В эпоху доминирования ЦСКА и команд с солидными бюджетами этот «серебряный» успех стал для региональной команды настоящим спортивным подвигом.

Европейские прорывы: полуфинал Еврокубка и топ-16 Евролиги

«Пари НН» в еврокубках Фото: РИА Новости

Тогда же, в 2014 году, нижегородцы здорово показали себя и в Европе, добравшись до полуфинала престижного Еврокубка, где их остановил будущий победитель турнира — испанская «Валенсия». А уже в следующем сезоне-2014/2015 «Нижний Новгород» представлял страну в Евролиге. В своём дебютном сезоне в главном турнире континента команда выглядела более чем достойно, сумев преодолеть первый групповой этап и выйти в топ-16 сильнейших команд Европы, а разыгрывающий Тэйлор Рочести получил приз имени Альфонсо Форда как лучший снайпер турнира (американец с черногорским паспортом тогда набирал в среднем 18,9 очка за игру).

Кубковый характер

Игроки «Пари НН» на церемонии празднования после победы в Кубке России Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

На внутренней арене нижегородцы всегда отличались невероятным кубковым характером. Примечательно, что в финале Кубка России команда играла семь раз! Клуб становился финалистом в 2011, 2018, 2019 годах, а также три сезона подряд — с 2024 по 2026 год. Долгожданная и заслуженная вершина покорилась команде в сезоне-2022/2023, когда волжане обыграли «Зенит» и завоевали заветный трофей, ставший их последним крупным титулом перед уходом на нынешнюю паузу.

Кузница российских кадров

Евгений Бабурин Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

«Нижний Новгород» не делал ставку исключительно на легионеров, а, напротив, выступал важнейшей площадкой для развития местных талантов. Клуб открыл дорогу в большой баскетбол многим отечественным игрокам и перезагрузил карьеры признанных мастеров. Через систему «Нижнего» прошли или с неё начинали Дмитрий Кулагин, Дмитрий Хвостов, Семён Антонов, Иван Стребков и Антон Астапкович. На позднем этапе карьеры здесь выступал титулованный Андрей Воронцевич. Символом же клубной верности стал Евгений Бабурин, в сезоне-2022/2023 признававшийся лучшим защищающимся игроком Единой лиги (первый игрок в истории «Пари НН», получивший данную награду).

Эпоха Зорана Лукича

Зоран Лукич Фото: РИА Новости

Сербский специалист Зоран Лукич возглавлял команду в периоды с 2008 по 2014 год и с 2017 по 2024 год, став для Нижнего Новгорода целой эпохой. Именно под его началом клуб поднимался из Суперлиги Б, играл в финале Единой лиги и бился в полуфинальной стадии Еврокубка. Успехи специалиста с нижегородцами не остались незамеченными, и в 2021 году Лукич получил приглашение в сборную России, которую он возглавляет до сих пор.

Заслуживает упоминания

Александр Хайретдинов Фото: Пресс-служба Единой лиги ВТБ

Уникальный молодёжный проект: клуб создал масштабную региональную экосистему — проект «Поколение-НН». Начавшись в 2015 году с нескольких команд, он разросся до огромного первенства, в котором задействовано более 100 коллективов и тысячи юных баскетболистов Нижегородской области.

Закреплённый номер: единственный игровой номер, который навсегда выведен клубом из обращения и поднят под своды арены — это №13. Он закреплён за Александром Хайретдиновым — основателем и главным идеологом нижегородского баскетбола, ушедшим из жизни в 2021 году.

Громкие имена легионеров: «Нижний» здорово находил и раскрывал ярких иностранцев. Помимо Тэйлора Рочести, через клуб прошли такие звёзды, как центровой Бобан Марьянович (уехавший отсюда затем в Евролигу, а после – и в НБА), Дижон Томпсон, попадавший в первую сборную Еврокубка, и Кейси Шеперд, ставший MVP плей-офф Лиги чемпионов ФИБА в 2021 году.

С момента основания в 2000 году за 26 лет «Пари НН» прошёл путь от команды Высшей лиги до участника Евролиги, выиграл Кубок России, взял серебряные медали Единой лиги и стал одним из самых успешных региональных баскетбольных проектов современной России. Чёрно-белые делом доказали, что даже без запредельных бюджетов можно выстроить крепкую организацию, способную дать бой признанным топам. Сейчас клуб делает вынужденный шаг назад, смещая фокус на развитие молодёжи, чтобы сохранить базу. В команде подчёркивают, что приостановка деятельности — вынужденная, но управляемая мера. Остаётся просто ждать и верить, что пауза не затянется надолго и команда скоро вернётся на большую арену.