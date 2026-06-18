Иск после чемпионства. Как хакеры испортили праздник «Нью-Йорку»

Спустя несколько дней после победы «Нью-Йорка» в финале НБА организация, связанная с домашней ареной клуба, оказалась втянута в судебный спор. Против MSG Entertainment подали иск из-за предполагаемой утечки персональных данных посетителей «Мэдисон Сквер Гарден». Дело поступило в федеральный суд Нью-Йорка через три дня после того, как «Никс» обыграли «Сан-Антонио» 94:90 в пятом матче финальной серии и взяли титул со счётом 4-1. Истец считает, что компания ненадлежащим образом отреагировала на кибератаку и слишком поздно уведомила людей, чьи данные могли быть скомпрометированы.

Согласно материалам дела, взлом внутренних систем MSG Entertainment совершила хакерская группа ShinyHunters. После того как был выдвинут выкуп, который, как утверждается, так и не был выплачен, похищенные данные опубликовали. В иске говорится, что утечка могла затронуть биометрические данные для системы распознавания лиц, результаты проверки благонадёжности, сведения о кредитной истории и номера социального страхования. Именно чувствительный характер этой информации стал одной из ключевых причин обращения в суд.

Более того, в документе отдельно отмечается, что ответчиком выступает именно MSG Entertainment, компания, которая управляет ареной «Мэдисон Сквер Гарден». Владельцем «Никс» при этом является другая структура — MSG Sports. Генеральным директором обеих компаний остаётся Джеймс Долан, поэтому его имя и появляется в публикациях, посвящённых делу. Истцы также напоминают о прежних претензиях к MSG Entertainment в части работы с персональными данными. По их утверждению, компания продолжала применять технологии распознавания лиц, несмотря на критику правозащитников, замечания законодателей штата Нью-Йорк и предыдущие судебные споры о конфиденциальности.

«Мэдисон Сквер Гарден», финал НБА — 2026 Фото: Dustin Satloff/Getty Images

В иске в числе примеров приводится внутренняя система оценки посетителей. Согласно документу, актёра Бена Стиллера отнесли к посетителям с низким уровнем риска, а рэпера A Boogie wit da Hoodie — к категории с высоким риском. Истцом по делу выступает Карлос Авало. Он заявил, что был на концерте в Madison Square Garden в сентябре 2025 года, и считает, что его персональные данные могли попасть в число похищенных. Кроме того, в иске утверждается, что компания не выполнила обязанность вовремя уведомить потенциально пострадавших.

На момент публикации Джеймс Долан и представители MSG Entertainment не выступили с официальной позицией ни по иску, ни по самой кибератаке, ни по возможным переговорам с хакерской группой. Теперь суду предстоит разобраться, насколько убедительны доводы истцов и были ли действия компании после выявления предполагаемой утечки данных надлежащими.