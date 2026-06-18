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Финал НБА — 2026, утечка данных болельщиков Нью-Йорк Никс: хакеры украли биометрию, кредитные истории и номера соцстрахования

Иск после чемпионства. Как хакеры испортили праздник «Нью-Йорку»
Артемий Берстенев
Как хакеры испортили праздник «Нью-Йорку»
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От Бена Стиллера до рэпера A Boogie: слив секретных списков вылился в судебный процесс.

Спустя несколько дней после победы «Нью-Йорка» в финале НБА организация, связанная с домашней ареной клуба, оказалась втянута в судебный спор. Против MSG Entertainment подали иск из-за предполагаемой утечки персональных данных посетителей «Мэдисон Сквер Гарден». Дело поступило в федеральный суд Нью-Йорка через три дня после того, как «Никс» обыграли «Сан-Антонио» 94:90 в пятом матче финальной серии и взяли титул со счётом 4-1. Истец считает, что компания ненадлежащим образом отреагировала на кибератаку и слишком поздно уведомила людей, чьи данные могли быть скомпрометированы.

Главное — о чемпионстве «Нью-Йорка»:
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Согласно материалам дела, взлом внутренних систем MSG Entertainment совершила хакерская группа ShinyHunters. После того как был выдвинут выкуп, который, как утверждается, так и не был выплачен, похищенные данные опубликовали. В иске говорится, что утечка могла затронуть биометрические данные для системы распознавания лиц, результаты проверки благонадёжности, сведения о кредитной истории и номера социального страхования. Именно чувствительный характер этой информации стал одной из ключевых причин обращения в суд.

Более того, в документе отдельно отмечается, что ответчиком выступает именно MSG Entertainment, компания, которая управляет ареной «Мэдисон Сквер Гарден». Владельцем «Никс» при этом является другая структура — MSG Sports. Генеральным директором обеих компаний остаётся Джеймс Долан, поэтому его имя и появляется в публикациях, посвящённых делу. Истцы также напоминают о прежних претензиях к MSG Entertainment в части работы с персональными данными. По их утверждению, компания продолжала применять технологии распознавания лиц, несмотря на критику правозащитников, замечания законодателей штата Нью-Йорк и предыдущие судебные споры о конфиденциальности.

«Мэдисон Сквер Гарден», финал НБА — 2026

«Мэдисон Сквер Гарден», финал НБА — 2026

Фото: Dustin Satloff/Getty Images

В иске в числе примеров приводится внутренняя система оценки посетителей. Согласно документу, актёра Бена Стиллера отнесли к посетителям с низким уровнем риска, а рэпера A Boogie wit da Hoodie — к категории с высоким риском. Истцом по делу выступает Карлос Авало. Он заявил, что был на концерте в Madison Square Garden в сентябре 2025 года, и считает, что его персональные данные могли попасть в число похищенных. Кроме того, в иске утверждается, что компания не выполнила обязанность вовремя уведомить потенциально пострадавших.

На момент публикации Джеймс Долан и представители MSG Entertainment не выступили с официальной позицией ни по иску, ни по самой кибератаке, ни по возможным переговорам с хакерской группой. Теперь суду предстоит разобраться, насколько убедительны доводы истцов и были ли действия компании после выявления предполагаемой утечки данных надлежащими.

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