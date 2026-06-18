Новые рекорды и невероятные достижения: чем запомнился минувший сезон Единой лиги

Завершившийся сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ уже занял своё место в истории турнира. Несмотря на доминирование ЦСКА, минувший розыгрыш подарил болельщикам множество ярких моментов и интриг. Помимо этого, чемпионат принёс целую россыпь исторических достижений на индивидуальном и командном уровнях. Знаковые статистические результаты продемонстрировали не только признанные гранды, но и амбициозные региональные клубы, что в определённой степени можно рассматривать как рост конкуренции в лиге.

Индивидуальные рекорды в атаке: результативность и стабильность

Айзея Вашингтон Фото: Единая лига ВТБ

Индивидуальные достижения прошедшего сезона наглядно отражают уровень лидеров чемпионата. Наиболее ярким примером атакующей активности стало ноябрьское выступление защитника Айзея Вашингтона в матче «Нижнего Новгорода» с саратовским «Автодором». В этой встрече, завершившейся победой нижегородцев в овертайме со счётом 106:103 ОТ, игрок набрал 41 очко, совершил 10 подборов и отдал 11 результативных передач. Данный трипл-дабл стал всего 11-м в истории турнира, а также первым в европейском баскетболе с 2022 года с результативностью более 40 очков. Попутно защитник обновил личный снайперский максимум в карьере и установил рекорд Единой лиги по количеству бросков с игры в одной встрече, атаковав кольцо 34 раза.

Мело Тримбл Фото: Единая лига ВТБ

Высокую стабильность на линии штрафных бросков продемонстрировал Мело Тримбл. Защитник ЦСКА реализовал 276 штрафных попыток, что стало новым историческим максимумом лиги.

Оборонительные ориентиры: доминирование на щитах и перехваты

Маркус Бингэм Фото: Единая лига ВТБ

В плане защитных действий и контроля трёхсекундной зоны ключевые статистические маркеры прошедшего сезона распределились между представителями передней линии. Маркус Бингэм продемонстрировал доминирующую игру под щитами. Центровому УНИКСа удалось установить новые ориентиры по игре в «краске», собрав за чемпионат 381 подбор и совершив 99 блок-шотов.

Винс Хантер Фото: Единая лига ВТБ

В свою очередь, лидер «Локомотива-Кубань» Винс Хантер подтвердил статус одного из самых эффективных защищающихся игроков турнира, записав на свой счёт 94 перехвата. Свой лучший оборонительный отрезок он выдал в гостевом матче «Локо» с «Уралмашем», где повторил рекорд Единой лиги по количеству перехватов за одну четверть, совершив пять точных действий за десятиминутку.

Командные рекорды: доминирование гранда и исторические разгромы

Игроки ЦСКА празднуют чемпионство Фото: Единая лига ВТБ

На клубном уровне ключевые достижения сезона разделились между действующим чемпионом и амбициозным уральским коллективом. Главным триумфатором года ожидаемо стал ЦСКА. Армейский клуб продемонстрировал выдающийся уровень стабильности, повторив рекорд Единой лиги по общему количеству побед в сезоне (48). Особо примечательной оказалась игра москвичей на домашней арене: подопечные Андреаса Пистиолиса установили рекорд по числу побед в родных стенах, покорив отметку в 20-0. Кроме того, столичная команда показала феноменальную эффективность на дистанции в решающей стадии турнира, зафиксировав рекордную среднюю результативность по реализованным трёхочковым броскам в финальной серии — 16,5 попадания за матч.

Джавонте Даглас и Октавиус Эллис Фото: Единая лига ВТБ

Своё имя в историю минувшего розыгрыша вписал и «Уралмаш». Клуб из Екатеринбурга продемонстрировал тотальное игровое превосходство в одном из матчей, повторив рекорд лиги по максимальной разнице в счёте в отдельно взятой встрече — итоговый перевес составил внушительные +63 очка. Случилось это в январской игре с «Самарой» (109:46). Разница в 63 очка стала повторением самого крупного разгрома в истории Единой лиги, случившегося ещё в 2014 году. Тогда с тем же перевесом «Локомотив-Кубань» разгромил эстонский «Калев».

Сезон-2025/2026 получился не только ярким, но и наглядно продемонстрировал, что планка исполнительского и командного мастерства в чемпионате продолжает оставаться высокой. Обновление статистических максимумов или повторение давних рекордов, когда в турнире выступали клубы из-за рубежа, только подтверждает плотность борьбы и высокий уровень современной конкуренции. Теперь в лиге сформированы новые ориентиры, которые участники будущих розыгрышей будут стремиться повторить и превзойти. Ну а сами достижения минувшего сезона в любом случае навсегда останутся в истории отечественного баскетбола.