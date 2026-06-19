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Нью-Йорк Никс посетит Белый дом по приглашению Трампа после победы в финале НБА — 2026

Исторический для НБА случай. Дональд Трамп впервые примет чемпионов лиги в Белом доме
Артемий Берстенев
Трамп впервые примет чемпионов НБА в Белом доме
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Ранее другие клубы по разным причинам пропускали это мероприятие.

«Нью-Йорк» согласился на приглашение Белого дома после завоевания чемпионского титула НБА. Клуб станет первой чемпионской командой лиги за время президентства Дональда Трампа, которая совершит подобный официальный визит. Об этом рассказал владелец команды Джеймс Долан. По его словам, предложение поступило из Белого дома, оно было принято, а детали поездки пока согласовываются. Долан добавил, что давно знает Дональда Трампа и считает этот визит частью чемпионских обязательств клуба.

НБА — плей-офф . Финал. 5-й матч
14 июня 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
90 : 94
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Харпер - 25, Вембаньяма - 19, Шампани - 14, Васселл - 12, Джонсон - 7, Фокс - 7, Касл - 6, Маклафлин, Корнет, Олиник, Брайант, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм
Нью-Йорк Никс: Брансон - 45, Бриджес - 14, Харт - 13, Ануноби - 11, Шамет - 5, Кларксон - 2, Робинсон - 2, Таунс - 2, Макбрайд, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

В американском спорте уже давно сложилась традиция приглашать чемпионов профессиональных лиг в Белый дом. В НБА в последние годы она фактически прервалась, потому что ни одна команда, взявшая титул при Трампе, так и не доехала до Вашингтона. «Голден Стэйт» отказался от визита после победы в 2017 году, затем эта тема снова всплыла в следующем сезоне после их второго чемпионства. В 2019-м «Торонто» тоже не поехал в столицу США, сославшись на плотный график. Всё довольно просто: баскетбольное сообщество не слишком жалует политику, проводимую Дональдом Трампом, особенно внутри страны.

Дональд Трамп, финал НБА — 2026

Дональд Трамп, финал НБА — 2026

Фото: Samuel Corum/Getty Images

Впоследствии визиты не состоялись уже по другим причинам. Чемпионский приём «Лейкерс» отменили из-за пандемии COVID-19. Поездка «Оклахомы», которая была запланирована отдельно, тоже сорвалась из-за организационных ограничений. Кроме того, в разные годы отдельные представители НБА публично критиковали Трампа, и это тоже влияло на обсуждение возможных визитов команд в Белый дом.

Джеймс Долан и Дональд Трамп находятся в хороших отношениях довольно давно. Президент США даже присутствовал на третьем матче финальной серии в «Мэдисон Сквер Гарден». Таким образом, поездка «Никс» в Белый дом станет первой для чемпионов НБА после долгого перерыва.

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