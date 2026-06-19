Лука Дончич ждёт элитного центрового. Как «Лейкерс» ответят на запрос словенца?

Согласно информации ESPN и Рамоны Шелберн, «Лейкерс» видят в обмене главный путь к усилению состава в межсезонье 2026 года. Клуб намерен распорядиться свободным местом под потолком зарплат не столько через рынок свободных агентов, сколько через сделку за центрового с другой командой. При наличии примерно $ 50 млн свободного пространства у команды всё же останется не так много вариантов из-за других финансовых обязательств. В числе приоритетов по-прежнему новый контракт Остина Ривза. Если же «Лейкерс» продлят Леброна Джеймса, то пространства для манёвра в зарплатной ведомости станет ещё меньше.

Дополнительную сложность создаёт ситуация на рынке свободных агентов. Джейлен Дюрен и Уокер Кесслер, которых связывают с «озёрниками», являются ограниченно свободными агентами, а значит, их нынешние клубы — «Детройт» и «Юта» — могут повторить любое предложение. «Лейкерс» рискуют потратить время и так и не получить нужное усиление, поэтому внутри организации всё чаще смотрят в сторону обмена. Такой вариант позволяет не зависеть от решений других клубов и лучше контролировать процесс комплектования состава. К тому же, как пишут американские СМИ, скаутская служба по ходу сезона внимательно следила за центровыми, которые могут оказаться доступными на рынке обменов.

Лука Дончич, сезон-2025/2026 Фото: Alex Slitz/Getty Images

При этом запрос на будущего новичка уже давно сформулирован. По имеющимся данным, Лука Дончич хочет видеть рядом центрового, который будет надёжно защищать кольцо, уверенно работать с ним в пик-н-роллах и стабильно добивать атаки у корзины. Именно такой игрок считается для клуба приоритетным вариантом. Помимо Дюрена и Кесслера, в список возможных целей входят Митчелл Робинсон, Роберт Уильямс, Дэниел Гэффорд и Николас Клэкстон. Отдельно упоминается и молодой Кел'эл Уэр, у которого пока мало опыта в НБА, но который выглядит как перспективный проект на будущее.

Для совершения сделки «Лейкерс» могут использовать не только свободное место под потолком зарплат, но и действующие контракты. В числе игроков, которых связывают с потенциальными обменами, фигурируют Джарред Вандербилт, Далтон Кнехт и Деандре Эйтон. Такой вариант позволит клубу сохранить финансовую гибкость и одновременно укрепить позицию центрового. Сейчас именно обмен представляется самым реалистичным способом решить одну из главных кадровых проблем «Лейкерс» в это межсезонье — клуб по-прежнему изучает рынок, рассчитывая найти баскетболиста, который подойдёт и тренерскому штабу, и Луке Дончичу.