Полиция не признала чемпиона, фанат потерял сознание. Так Нью-Йорк отметил титул «Никс»

В Нью-Йорке прошёл чемпионский парад «Никс», посвящённый их победе над «Сан-Антонио» в финале НБА со счётом 4-1. Для клуба это был первый такой парад с 1973 года. По разным оценкам, на улицы вышли от 1 до 2 млн человек. Но вместе с праздником внимание привлекли и несколько инцидентов по ходу шествия.

Одним из самых заметных эпизодов стал случай с защитником Тайлером Колеком. В отличие от большинства игроков, которые ехали в открытых автобусах, он решил часть пути пройти пешком и пообщаться с болельщиками. В какой-то момент полицейские остановили Колека, приняв его за зрителя, случайно оказавшегося в закрытой зоне мероприятия. На опубликованных видео видно, как один из сотрудников преградил Тайлеру дорогу, а затем к нему подошёл ещё один полицейский. Путаницу удалось быстро разрешить после того, как болельщики объяснили, что перед ними баскетболист «Никс». Позже Колек выложил запись инцидента в соцсети. В завершившемся плей-офф защитник сыграл в восьми матчах и в финальной серии на площадку не выходил.

Полиция Нью-Йорка не признала игрока НБА

Широкую огласку также получили кадры ссоры между двумя болельщицами: спор вспыхнул из-за места на светофорной стойке, откуда открывался вид на маршрут парада. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой у одной из участниц сорвали шорты. Кроме того, в течение дня неоднократно фиксировали случаи, когда зрители забирались на светофоры, дорожные знаки, строительные конструкции и коммунальную технику, чтобы лучше видеть колонну участников парада. Подобные эпизоды не раз попадали в телевизионные трансляции и материалы американских СМИ.

Конфликт болельщиц на параде «Нью-Йорка»

Отдельное внимание привлёк ролик с болельщиком, потерявшим сознание во время мероприятия. На видео видно, как несколько человек помогают мужчине прийти в себя. Когда он начал приходить в сознание, то несколько раз попытался поцеловать женщину рядом, но она каждый раз отстранялась. Пользователи отреагировали по-разному. Одни раскритиковали мужчину, другие предположили, что после потери сознания он мог быть дезориентирован. По данным метеослужб, температура в течение дня поднялась примерно с 20 до 27°С.

Болельщик потерял сознание на параде «Нью-Йорка»

Сообщалось и о других инцидентах. Так, на одной из улиц группа болельщиков прорвала полицейское оцепление и вышла на Бродвей. Полиция Нью-Йорка также заявила о нападении на 20-летнего мужчину, который получил порез шеи осколком стеклянной бутылки. Происшествие случилось примерно в 11:50 по местному времени. О задержании подозреваемых информации не поступало. Кроме того, на маршруте парада заметили оскорбительные плакаты, посвящённые центровому «Спёрс» Виктору Вембаньяме. На нескольких изображениях французского баскетболиста показали в карикатурной форме.

Постеры с Виктором Вембаньямой Фото: Аккаунт Shaunmorash в социальной сети X

Для обеспечения безопасности полиция Нью-Йорка привлекла более 10 000 сотрудников. В операции участвовали тяжёлая группа, кинологи, взрывотехники, транспортная полиция и подразделения разведки и контртеррора. По словам городских властей, это стало крупнейшим развёртыванием сил правопорядка на заранее запланированном публичном мероприятии в истории города. Несмотря на отдельные инциденты, в полиции назвали проведение парада контролируемым. Официально сообщается о девяти задержанных за нарушения общественного порядка, а также об отсутствии серьёзных чрезвычайных происшествий.

По оценке городской полиции, общее число участников мероприятия достигло примерно 2 млн человек. По другим официальным оценкам, превышает 1 млн. Для «Никс» это был первый чемпионский парад за 53 года и первое появление команды на «Аллее героев» после завоевания титула НБА.