Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ЧМ-26: бенефис Месси, худший Роналду и топовая Аглия.
Смотреть трансляцию
14:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Отстранение России в баскетболе в 2026 году: ФИБА получила письмо от 10 национальных федераций о недопустимости участия россиян

Коллективное письмо к ФИБА против допуска России. Это спровоцирует жёсткий протест
Артемий Берстенев
Коллективное письмо к ФИБА против допуска России
Комментарии
Прибалты и ещё семь стран пригрозили бойкотом.

10 национальных баскетбольных федераций направили в ФИБА совместное обращение против возможного допуска сборных России и Беларуси к международным турнирам под национальной символикой. Речь идёт о возможном участии этих команд в финальном этапе Кубка мира 3х3 среди игроков до 23 лет.

РФБ Подробнее

Под обращением поставили подписи руководители федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины. В тексте они заявляют, что допуск российских и белорусских сборных под национальными флагами, с гимнами и другой государственной символикой противоречит тем принципам, на которых, по их мнению, должен строиться международный спорт.

Федерации отдельно дали понять, что речь идёт не только об одном турнире. В их заявлении сказано, что они считают недопустимым допуск российских и белорусских команд под национальной символикой ко всем соревнованиям под эгидой ФИБА, пока продолжается конфликт на Украине. Если будет принято иное решение, подписавшие документ федерации готовы отказаться от игр с этими сборными и при необходимости предпринять дополнительные меры в соответствии со своими правилами. В тексте также подчёркивается, что украинские спортсмены, тренеры и спортивные структуры до сих пор живут с последствиями этих событий, а Беларусь названа государством, поддерживающим российскую сторону.

«Мы считаем недопустимым участие национальных команд России и Беларуси в международных баскетбольных соревнованиях под национальными флагами, с гимнами и символикой, поскольку это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, лежащим в основе международного спорта».

Заявление последовало через несколько месяцев после того, как Центральный совет ФИБА разрешил России и Беларуси заявить команды U21 для отдельных конференций Молодёжной лиги наций по баскетболу 3х3 в Китае и Малайзии. Это стало первым случаем участия представителей двух стран в турнирах под эгидой ФИБА с 2022 года. При этом решение касалось только молодёжных соревнований и не распространялось на взрослые сборные и клубы, в отношении которых по-прежнему действуют ограничения.

Дополнительный резонанс ситуации придал уход президента Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонда Вежониса из комиссии ФИБА по баскетболу 3х3. Пока международная федерация получила обращения от 10 стран, но окончательное решение по допуску России и Беларуси к финальному этапу Кубка мира 3х3 U23 ещё не принято.

Читайте далее по теме:
ФИБА слегка смягчила позицию по России. В Европе этот шаг сразу осудили ФИБА слегка смягчила позицию по России. В Европе этот шаг сразу осудили
Шаг в сторону России. Чем так значим турнир, куда допустили нашу молодёжку 3х3 Шаг в сторону России. Чем так значим турнир, куда допустили нашу молодёжку 3х3
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android