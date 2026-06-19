Коллективное письмо к ФИБА против допуска России. Это спровоцирует жёсткий протест

10 национальных баскетбольных федераций направили в ФИБА совместное обращение против возможного допуска сборных России и Беларуси к международным турнирам под национальной символикой. Речь идёт о возможном участии этих команд в финальном этапе Кубка мира 3х3 среди игроков до 23 лет.

Под обращением поставили подписи руководители федераций Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции и Украины. В тексте они заявляют, что допуск российских и белорусских сборных под национальными флагами, с гимнами и другой государственной символикой противоречит тем принципам, на которых, по их мнению, должен строиться международный спорт.

Федерации отдельно дали понять, что речь идёт не только об одном турнире. В их заявлении сказано, что они считают недопустимым допуск российских и белорусских команд под национальной символикой ко всем соревнованиям под эгидой ФИБА, пока продолжается конфликт на Украине. Если будет принято иное решение, подписавшие документ федерации готовы отказаться от игр с этими сборными и при необходимости предпринять дополнительные меры в соответствии со своими правилами. В тексте также подчёркивается, что украинские спортсмены, тренеры и спортивные структуры до сих пор живут с последствиями этих событий, а Беларусь названа государством, поддерживающим российскую сторону.

«Мы считаем недопустимым участие национальных команд России и Беларуси в международных баскетбольных соревнованиях под национальными флагами, с гимнами и символикой, поскольку это противоречит ценностям ответственности, солидарности и уважения, лежащим в основе международного спорта».

Заявление последовало через несколько месяцев после того, как Центральный совет ФИБА разрешил России и Беларуси заявить команды U21 для отдельных конференций Молодёжной лиги наций по баскетболу 3х3 в Китае и Малайзии. Это стало первым случаем участия представителей двух стран в турнирах под эгидой ФИБА с 2022 года. При этом решение касалось только молодёжных соревнований и не распространялось на взрослые сборные и клубы, в отношении которых по-прежнему действуют ограничения.

Дополнительный резонанс ситуации придал уход президента Латвийской баскетбольной ассоциации Раймонда Вежониса из комиссии ФИБА по баскетболу 3х3. Пока международная федерация получила обращения от 10 стран, но окончательное решение по допуску России и Беларуси к финальному этапу Кубка мира 3х3 U23 ещё не принято.