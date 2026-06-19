Из «Реала» — к легендарному тренеру NCAA. 18-летний россиянин сделал очень важный шаг

Джон Калипари подготовил Шея Гилджес-Александера и Энтони Дэвиса, а теперь возьмётся за Илью Фролова на его пути к НБА.

Совсем недавно сообщалось, что центровой мадридского «Реала» Илья Фролов может продолжить карьеру в США и имеет на руках целый ряд предложений от ведущих команд NCAA. Чуть позже появилась информация, что молодой баскетболист покинул расположение национальной команды России на сборах в Сочи с целью оформления документов для поступления в университет Арканзаса. Теперь же переход подтверждён официально: воспитанник курских «Русичей» связал своё ближайшее будущее именно с этой командой и проведёт в её составе сезон-2026/2027.

Мадридский фундамент

Илья Фролов Фото: David Grau/Getty Images

Для 18-летнего российского центрового (рост 211 см, вес 102 кг) этот переход — важнейший шаг в карьере. Последние годы Фролов провёл в системе мадридского «Реала». В минувшем сезоне вместе с соотечественником Егором Амосовым он помог молодёжной команде «сливочных» выиграть чемпионат Испании среди игроков до 22 лет, а по итогам года заслуженно вошёл в тройку лучших баскетболистов мадридской молодёжки. Статистика центрового подчёркивает его универсализм: проводя на площадке в среднем всего 23 минуты, он набирал 13,5 очка и собирал 7,4 подбора, атакуя с эффективностью 52,8% с игры при отличных для бигмена 36,1% из-за дуги и 84,6% с линии штрафных.

Правда, весенний финал юношеской Евролиги (турнир ANGT в Афинах) принёс игроку ценный, пусть и непростой опыт. В решающем матче со сверстниками из «Барселоны» Фролов быстро набрал фолы, из-за чего провёл на паркете лишь 11 минут. Тем не менее даже за этот короткий отрезок он продемонстрировал свой богатый атакующий арсенал, набрав 11 очков, здорово открываясь под пик-н-роллы, обыгрывая спиной к кольцу и реализовав один дальний бросок. «Реал» ту встречу проиграл, но Илья выглядел уверенно и лишний раз продемонстрировал свой высокий потенциал.

Что ждёт россиянина в Арканзасе

Игроки Арканзаса, сезон-2025/2026 Фото: Wesley Hitt/Getty Images

В «Арканзас Рейзорбэкс» Фролов будет играть под руководством легендарного Джона Калипари — трёхкратного тренера года в NCAA и триумфатора студенческого чемпионата. Калипари считается одним из самых авторитетных тренеров в американском студенческом баскетболе. За свою карьеру он подготовил десятки будущих игроков НБА (в том числе Энтони Дэвиса, Шея Гилджес-Александера и Девина Букера) и заслужил репутацию специалиста, умеющего раскрывать потенциал молодых талантов на пути к профессиональной карьере.

Интересно, что два года назад, ещё возглавляя Кентукки, Калипари пытался заполучить другого россиянина из системы «Реала» — Егора Дёмина. Тогда этого сделать ему не удалось. Теперь же специалист наконец поработает со спортсменом из России.

Сам Фролов тепло отозвался о визите в университетский кампус в Фейетвилле, отметив, что главный тренер и его помощники окружили его заботой. По словам центрового, у легендарного наставника «Рэйзорбэкс» он сможет перенять колоссальный опыт: «Это был потрясающий визит. Тренер Калипари и весь персонал сделали так, чтобы я почувствовал себя желанным гостем, мне было очень комфортно. Тренер может многому научить меня в игре, и я сделаю всё возможное, чтобы помочь ему побеждать».

Джон Калипари Фото: C. Morgan Engel/Getty Images

А побеждать в следующем сезоне вместе с Фроловым будет более чем солидная компания. В передней линии Арканзаса, помимо россиянина, сыграют финский топ-проспект Миикка Мууринен и опытный Купер Боузер, перешедший из университета Фурмана. При этом американская пресса обращает особое внимание на заднюю линию «Рэйзорбэкс»: Калипари удалось привлечь в команду элитных пятизвёздных защитников, среди которых Джордан Смит-младший, Абду Туре и Джей Джей Эндрюс, а также осуществить трансфер Джеремайи Уилкинсона. По мнению экспертов, такой набор игроков позволит команде считаться одним из фаворитов предстоящего студенческого сезона.

Главным вызовом для Ильи станет необходимость оперативно адаптироваться к жёсткой, силовой и плотной борьбе под щитами, свойственной первому дивизиону NCAA и особенно конференции SEC. Умение атаковать с дистанции и растягивать оборону — огромный плюс Фролова, однако для получения стабильного игрового времени ему также потребуется проявить себя в защите, борьбе за подбор и игре в «краске» против более мощных соперников. Если Илья быстро пройдёт этот процесс возмужания, то будет иметь хорошие шансы вырасти под руководством топ-тренера в новую международную звезду.

Переезд Фролова в США можно расценивать как шаг вперёд и настоящий вызов, который ему предстоит принять в жёстких условиях студенческого баскетбола. Время, проведённое в системе мадридского «Реала», позволило заложить отличный фундамент: Илья едет за океан уже обученным центровым со стабильным дальним броском и менталитетом победителя. Попадание в амбициозный Арканзас к тренеру калибра Калипари предоставит российскому бигмену редкую возможность не просто развивать свои навыки среди лучших проспектов мира, но и бороться за престижный студенческий титул, что невероятно ценится в США. То, как для Фролова сложится предстоящий год, во многом определит его дальнейшее спортивное будущее, в том числе перспективы попадания в НБА. Каким получится этот опыт, мы непременно узнаем — «Чемпионат» будет подробно освещать каждый шаг россиянина в NCAA.