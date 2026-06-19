«Главная международная загадка». Что говорят об Ищенко в США перед драфтом НБА — 2026

Ещё в апреле стало известно, что защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко решил выставить свою кандидатуру на драфт НБА — 2026. Совсем недавно это намерение подтвердилось окончательно: дедлайн для снятия заявок остался позади, а решение россиянина осталось неизменным. Для 21-летнего баскетболиста, ярко проявившего себя в Единой лиге ВТБ, грядущая церемония в Бруклине станет определяющим моментом в карьере. Несмотря на то что имя спортсмена не так активно упоминается ведущими американскими инсайдерами, скаутское сообщество за океаном проявляет к нему предметный интерес.

Проходи, пасуй, бросай

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Одним из главных сторонников российского игрока среди американских экспертов выступает аналитик ресурса Swish Theory Джо Халберт. Редакция сайта задала 13 своим ведущим авторам простой вопрос: кто из баскетболистов, не получивших приглашение на официальные преддрафтовые тесты (NBA Combine), проведёт лучшую карьеру в лиге? Ответом Халберта стал именно Всеволод Ищенко, который, по мнению аналитика, является одним из самых недооценённых игроков нынешнего драфт-класса и обладает потенциалом для построения успешной карьеры в НБА.

Аналитик отмечает, что 21-летний защитник краснодарцев обладает редким сочетанием физических данных и игровых навыков. Несмотря на рост 203 см, Ищенко уверенно контролирует мяч на низком ведении, что вкупе с длинными руками позволяет ему эффективно атаковать трёхсекундную зону. Халберт подчёркивает, что к Ищенко в полной мере применима характеристика «проходи, пасуй, бросай»: его снайперские показатели стабильно росли последние три года, достигнув внушительных 46% из-за дуги в завершившемся сезоне. Как считает эксперт, Ищенко способен значительно увеличить объём дальних попыток в более сбалансированной команде, поскольку в «Локо» его использовали преимущественно в быстрых отрывах или при рывках под кольцо без мяча.

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Главным минусом защитника, по мнению Халберта, является высокая частота потерь. При этом аналитик подчёркивает, что в случае со Всеволодом это не критично и проблему можно исправить: «Ищенко действительно довольно часто теряет мяч. Однако, пересмотрев абсолютно все его потери, я пришёл к выводу, что чаще всего это происходит из-за чрезмерной плотности обороны соперника в «краске». За исключением розыгрыша пик-н-роллов, я не вижу у него серьёзных проблем со скоростью принятия решений. Поэтому я убеждён, что количество потерь заметно сократится, как только Всеволод получит более чётко очерченную роль и станет меньше зависеть от игры в раннем нападении».

Оборонительный потенциал Ищенко эксперт оценивает как «значительно выше среднего». Универсализм на своей половине площадки и способность закрывать несколько позиций делают Всеволода идеальным выбором во втором раунде драфта. В качестве примера Халберт приводит форварда «Миннесоты» Джейдена Макдэниелса, чьи проходы вдоль лицевой линии регулярно создают дополнительную угрозу в матчах плей-офф.

При этом в своём прогнозе Халберт более чем оптимистичен и включает россиянина в личный топ-30 драфта: «На своей половине площадки Ищенко силён физически, способен регулярно совершать перехваты и блок-шоты, но при этом он ещё и позиционно дисциплинирован, а также крайне универсален. Такое качество даёт тренеру огромную гибкость при выборе сочетаний на паркете, что я особенно ценю в пиках второго раунда. По правде говоря, именно поэтому я так в него верю и включаю в свой топ-30».

Работа ног и интеллект

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Ещё один детальный разбор игры Ищенко представил независимый драфт-аналитик Эрсин Демир в своём блоге на платформе Substack. Россиянина эксперт называет «главной международной загадкой» этого драфта. Оценивая сильные стороны защитника, аналитик выделяет его работу ног и физическую стойкость при игре против более опытных соперников в Единой лиге. По мнению Эрсина, Ищенко обладает высоким игровым интеллектом при защите на пик-н-роллах: он эффективно использует свои габариты и рост, чтобы перекрывать траектории передач, а его высокая работоспособность позволяет совершать своевременные ротации на периметре. В атаке аналитик хвалит бросковую технику Всеволода, отмечая высокую точку выпуска мяча и умение моментально занимать правильную позицию для атаки, что создаёт предпосылки для того, чтобы стать опасным снайпером на уровне НБА.

В то же время эксперт указывает на области развития Ищенко, подчёркивая, что на ранних этапах карьеры в НБА ему может не хватать атлетизма. Из слабых сторон Демир отмечает недостаточно надёжный дриблинг для стандартов лиги и периодическое проявление «туннельного зрения» в проходах, когда защитник из-за желания завершить атаку самостоятельно не замечает открытых партнёров. Из-за этого Ищенко пока выглядит скорее качественным связующим звеном, двигающим мяч, нежели игроком, способным стабильно созидать в одиночку. Резюмируя, автор отмечает, что игра россиянина отлично масштабируется под требования НБА, однако для более плавной адаптации к североамериканскому баскетболу Всеволоду было бы полезно провести один сезон в NCAA, а не проходить этот этап через G-лигу.

Сравнение с игроками НБА

Всеволод Ищенко Фото: Единая лига ВТБ

Схожую оценку даёт и официальный профиль Ищенко на сайте НБА, составленный аналитиками портала RotoWire. В отчёте подчёркивается высокая эффективность россиянина, который при своих габаритах одинаково опасен как на периметре, так и в проходах. Эксперты отмечают потенциал россиянина как универсального двустороннего винга со стабильным броском и редким для его возраста умением читать игру. В качестве наиболее близких сравнений по стилю игры для Ищенко эксперты называют Франца Вагнера из «Орландо» и Далано Бэнтона из «Бостона».

Будет Ищенко выбран на драфте или нет, узнаем совсем скоро — церемония пройдёт с 23 по 24 июня. При этом в инсайдерской среде уже появилась информация, что интерес к Всеволоду проявляет «Даллас», готовый взять его во втором раунде. Оправдаются ли эти прогнозы и подтвердится ли выданный экспертами кредит доверия, во многом зависит от самого защитника. В конечном счёте только в силах игрока доказать на паркете, на что он способен на самом деле.